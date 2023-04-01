المفوض السامي الجديد في زيارة مرتقبة الى السجن للقاء الأسترالي جوليان أسانج فما الجديد؟

النقاط الرئيسية: المفوض السامي الأسترالي الجديد في المملكة المتحدة ستيفن سميث سيزور قريباً جوليان أسانج في السجن

المرة الأولى التي يقبل فيها مؤسس موقع ويكيليكس زيارة قنصلية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

قال المفوض السامي الأسترالي الجديد في المملكة المتحدة ستيفن سميث، إنه سيزور قريباً جوليان أسانج في السجن.





وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقبل فيها مؤسس موقع ويكيليكس زيارة قنصلية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والمرة الأولى التي يلتقي فيها مفوض سام بالأسترالي خلف القضبان.





وقال السيد سميث لـ SBS News: "بعد وقت قصير من وصولي إلى هنا، اتصل بي والده وطلب مني زيارة السيد أسانج".





"من خلال محاميه، وافق السيد أسانج على تلك الزيارة وأنا أرحب بذلك كثيراً".





"لقد قدمنا قبل وصولي، أكثر من 40 عرضاً لتقديم المساعدة القنصلية، ولم يوافق على أي منها. لم يتم قول ذلك بشكل علني، لكنني سعيد جداً لأنه وافق على طلبي لرؤيته".



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لا يزال أسانج يكافح تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهماً تتعلق بنشر وثائق مسربة وبرقيات دبلوماسية.





وخففت وزيرة الخارجية بيني وونغ يوم الخميس التوقعات بحدوث انفراج في القضية، وأبلغت مجلس الشيوخ أن هناك حدودا لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية.





وهذا يعني أن الرجل البالغ من العمر 51 عاماً، والذي لديه تاريخ من المشاكل الصحية، من المرجح أن يبقى في سجن بيلمارش في لندن لبعض الوقت حتى الآن.





قال السيد سميث: "سأطرح عليه أسئلة تتعلق بصحته ورفاهيته".





"من الواضح أنه ستكون هناك معاناة جسدية، لكنني أريد محادثة حول كيفية معاملته، سواء كان لديه أي مشاكل صحية أو رفاهية، نود أيضاً الحصول على تحديثات منتظمة حول صحته ورفاهيته من السجن، حيث هذا ليس حالياً متاح لنا".





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