ماذا طلبت لاعبة التنس التونسية الشهيرة أنس جابر من آش بارتي بعد ولادة طفلها؟

أثارت أخبار أن آش بارتي أصبحت أما لطفل رضيع سعادة زملائها القدامى في بطولة ويمبلدون - لكن واحدة على الأقل من منافسيها القدامى وهي أنس جابر تريد رؤيتها تعود يومًا ما إلى اللعب باعتبارها "سوبر ماما" في التنس.





ذكرت لاعبة التنس الأسترالية الشهيرة وزوجها لاعب الجولف المحترف غاري كيسيك أنهما والدين فخورين لـ "صبي جميل" في منشور على إنستغرام يوم الثلاثاء.





كتب في المنشور "مرحبًا بك في العالم يا هايدن!" مصحوبة بصورة الوافد الجديد ملفوفا في بطانية.





وقد أعربت اللاعبة التونسية جابر التي وصلت إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي عن سعادتها للاعبة التي أعجبت بها للغاية ، بعد أن قالت مؤخرًا إنها شعرت أن بارتي كانت ستفوز بـ 20 بطولة كبرى إذا واصلت مسيرتها المهنية.





وهي الآن تريد أن تراها تستعيد عافيتها مثل تلك التي أعلنت عنها المصنفة الأولى عالميا السابقة كارولين وزنياكي التي أنجبت طفلها الثاني في أكتوبر.





وقد قالت جابر المصنفة رقم 6 عالميًا: "أخبار رائعة. أنا سعيدة جدًا لها لأنها أنجبت طفلاً. أنا سعيدة جدًا من أجلها لأن هذا شيء أريد أن يكون لدي أسرة."





وأضافت مبتسمة "أنا متأكدة أنها تستمتع بكونها أما الآن بدلا من أن تكون في ملعب تنس في انتظار اللعب في ويمبلدون".





"آمل أن تغير رأيها مثل وزنياكي وتعود ربما في غضون عام أو عامين."





في العام الماضي ، أثارت بارتي ضجة كبيرة بإعلانها اعتزالها الرياضة في مارس (آذار) بعد أقل من شهرين من فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.





تزوجت بارتي من كيسيك في يوليو من العام الماضي في كوينزلاند وأعلنت حملها في يناير قائلة: "سيكون عام 2023 أفضل عام حتى الآن".





ومع اعتزالها اللعب في ذروة قوتها لازال هناك تكهنات حول ما إذا كانت بارتي البالغة من العمر الآن 27 عامًا قد تقرر العودة في وقت ما.











