"مجرد حظ سيئ الطائرات آمنة وأنت بأمان": السبب وراء تكرار نداء الإستغائة لطيران Qantas الأكثر أماناً في العالم

النقاط الرئيسية: عادت طائرات لشركة Qantas الى نقطة الإقلاع في العديد من الرحلات الجوية في غضون أسبوع واحد

يقول أندرو ديفيد، المدير التنفيذي لشركة Qantas، إن الطائرات عادات لأسباب مختلفة وكانت قضايا منفصلة ويتم التحقيق فيها

تم تصنيف شركة Qantas مؤخرًا على أنها الخطوط الجوية الأكثر أماناً في العالم لعام 2023

تطمئن Qantas العملاء إلى أنه "لا توجد مشكلات على الإطلاق" فيما يتعلق بالسلامة.





شركة الطيران Qantas تم تصنيفها على أنها الأكثر أماناً في العالم في كانون الثاني (يناير) من قبل موقع AirlineRatings.com ويقول المتخصصون في هذا المجال إنهم لا يزالون واثقين من معايير Qantas، مع جميع الحوادث التي يتم التحقيق فيها.





إذن ما مدى أهمية هذه الحوادث، وهل يجب أن نقلق بشأن طائرات Qantas أو الطيارين أو معايير السلامة؟



ماذا حدث؟

في 18 كانون الثاني/يناير، قام طيار رحلة Qantas Flight (QF) 144، وهي طائرة بوينج 737، بإيقاف المحرك وأصدر نداء استغاثة أثناء رحلة جوية من أوكلاند إلى سيدني.





وتحول الطلب لاحقًا إلى PAN (هناك حاجة إلى مساعدة محتملة) قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مطار سيدني حوالي الساعة 3.30 مساءً.





وفي 19 كانون الثاني/يناير، عادت الرحلة QF101، وهي طائرة بوينج 737 متجهة إلى نادي، فيجي، إلى سيدني بعد أن أشار "مؤشر وجود خطأ" على متن الطائرة إلى مشكلة ميكانيكية محتملة.



وفي 20 كانون الثاني/ يناير، عادت رحلة من ملبورن إلى كانبيرا بسبب مشكلة في اللوحات، وفي نفس اليوم عادت رحلة من ملبورن إلى سيدني مع إشارة إلى وجود مشكلة بسيطة في المحرك.





وفي 22 كانون الثاني/يناير، عادت رحلة من فيجي إلى سيدني.





وفي 23 كانون الثاني /يناير، عادت رحلة من أديلايد إلى بيرث بسبب الأوراق غير المكتملة.





وهبطت جميع الرحلات بسلام ولم تقع إصابات للركاب.



ما هو نداء الاستغاثة وما مدى خطورتها؟

يتم إصدار نداء الاستغاثة عندما تكون الرحلة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية، وفقاً لـ Airservices Australia ، الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ضمان السفر الجوي الآمن.





ويشير الانعطاف إلى رحلة عائدة بشكل غير متوقع إلى الهبوط في مطار المغادرة بعد الإقلاع، وعادة ما تحدث بسبب خطأ أو موقف غير طبيعي.





وقال ريتشارد تشامبيون دي كريسبيني، كابتن لشركة Qantas سابق، الذي تقاعد في عام 2020، لـ SBS News غالباً ما يتم العودة من باب الحذر، في حين أن نداء الاستغاثة نادر جداً ويدل على حالة طوارئ.





و يذكر أن كان السيد دي كريسبيني قائد الطائرة QF32 أثناء عطل كارثي في المحرك على متن طائرة إيرباص A380 في عام 2010، عندما نجح هو وطاقمه في تنفيذ هبوط اضطراري.



Despite series of incidents in a one-week period, Qantas says there are "no issues" and passengers can be confident in the airline's safety standards. Source: AAP "إعلان حالة الطوارئ مفيد حقاً؛ سوف يسمعه جميع الطائرات الأخرى في السماء، وسيعي الجميع أن طائرة ما بحاجة إلى أولوية خاصة، ويمكن لمراقبة الحركة الجوية أن تعطي الطائرة التي تواجه مشكلة تعليمات العودة إلى الأرض، ومراقبة الحركة الجوية ستبلغ خدمات الانقاذ والاطفاء والشرطة وسيارات الاسعاف ... ويمكن حتى وقف العمليات في المستشفيات لتحرير السعة".





"هذه هي إخطارات الطوارئ التي يستخدمها الطيارون عندما تكون هناك مشكلة، حيث هناك الكثير من حياة الركاب على المحك ، لذلك يأخذ الطيارون هذه المكالمات على محمل الجد، وأعتقد أن الطيارين قاموا بعمل رائع."



ويشهد قطاع الطيران العالمي أكثر من 10000 عودة كل عام.





وقال مارك هوفماير، المسؤول الأول في شركة Qantas ونائب رئيس اتحاد الطيارين الأسترالي والدولي (AIPA)، إن العملاء والركاب يجب ألا يقلقوا بشأن سلامتهم عند السفر مع شركة الطيران.



لا توجد مشاكل في طائرات Qantas

يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي المحلي والدولي لشركة Qantas، أندرو ديفيد، لإذاعة سيدني، إن الحوادث لا علاقة لها، وتم تدريب الطيارين على "اتخاذ جانب الحذر" إذا لاحظوا أي مشكلات محتملة.





"لا توجد مشاكل على الاطلاق في كانتاس ... لكن طيارينا مدربون على اتخاذ الحيطة دائما".





"لقد كانت جميعها قضايا منفصلة تماماً، وسأكون أكثر قلقاً بشأن شركات الطيران التي لا تعود للوراء أكثر من شركات الطيران التي تفعل ذلك في تلك المواقف".





"سنحقق في كل واحد منهم وسنكتشف ماهية القضايا ونعالجها".



Former Qantas captain Richard Champion de Crespigny said turnbacks are often made out of caution, while a mayday call is very rare and signifies an emergency. Source: AAP, AP / Wong Maye-E وقالت هيئة سلامة الطيران المدني (CASA) في بيان لها، إنها لا تزال واثقة من أن Qantas تعمل بأمان ولديها ثقة في أنظمة إدارة السلامة الخاصة بها.





وقال البيان: "تقوم CASA بمراجعة ومراقبة قطاع الطيران عن كثب، وذلك باستخدام المراقبة المنتظمة والمشاركة المتكررة مع شركات الطيران لمراجعة الحوادث والاتجاهات والعمل عن كثب مع ATSB لفحص تقارير السلامة والنتائج والبيانات".





"لا أعتقد أن هناك أي قضية كبيرة هنا، أعتقد أن هذا مجرد حظ سيئ، الطائرة آمنة وأنت بأمان".





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