"مجرد حظ سيئ الطائرات آمنة وأنت بأمان": السبب وراء تكرار نداء الإستغائة لطيران Qantas الأكثر أماناً في العالم

على مدار الأسبوع الفائت ، عادت العديد من رحلات Qantas بعد الإقلاع، لكن شركة الطيران توضح "لا توجد مشاكل على الإطلاق".

Qantas plane on runway

Qantas flight QF144 landed at Sydney Airport last week after issuing a mayday call, that was later downgraded, as it travelled from Auckland. Source: AAP / Jeremy Ng

النقاط الرئيسية:
  • عادت طائرات لشركة Qantas الى نقطة الإقلاع في العديد من الرحلات الجوية في غضون أسبوع واحد
  • يقول أندرو ديفيد، المدير التنفيذي لشركة Qantas، إن الطائرات عادات لأسباب مختلفة وكانت قضايا منفصلة ويتم التحقيق فيها
  • تم تصنيف شركة Qantas مؤخرًا على أنها الخطوط الجوية الأكثر أماناً في العالم لعام 2023
تطمئن Qantas العملاء إلى أنه "لا توجد مشكلات على الإطلاق" فيما يتعلق بالسلامة.

شركة الطيران Qantas تم تصنيفها على أنها الأكثر أماناً في العالم في كانون الثاني (يناير) من قبل موقع AirlineRatings.com ويقول المتخصصون في هذا المجال إنهم لا يزالون واثقين من معايير Qantas، مع جميع الحوادث التي يتم التحقيق فيها.

إذن ما مدى أهمية هذه الحوادث، وهل يجب أن نقلق بشأن طائرات Qantas أو الطيارين أو معايير السلامة؟

ماذا حدث؟

في 18 كانون الثاني/يناير، قام طيار رحلة Qantas Flight (QF) 144، وهي طائرة بوينج 737، بإيقاف المحرك وأصدر نداء استغاثة أثناء رحلة جوية من أوكلاند إلى سيدني.

وتحول الطلب لاحقًا إلى PAN (هناك حاجة إلى مساعدة محتملة) قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مطار سيدني حوالي الساعة 3.30 مساءً.

وفي 19 كانون الثاني/يناير، عادت الرحلة QF101، وهي طائرة بوينج 737 متجهة إلى نادي، فيجي، إلى سيدني بعد أن أشار "مؤشر وجود خطأ" على متن الطائرة إلى مشكلة ميكانيكية محتملة.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير، عادت رحلة من ملبورن إلى كانبيرا بسبب مشكلة في اللوحات، وفي نفس اليوم عادت رحلة من ملبورن إلى سيدني مع إشارة إلى وجود مشكلة بسيطة في المحرك.

وفي 22 كانون الثاني/يناير، عادت رحلة من فيجي إلى سيدني.

وفي 23 كانون الثاني /يناير، عادت رحلة من أديلايد إلى بيرث بسبب الأوراق غير المكتملة.

وهبطت جميع الرحلات بسلام ولم تقع إصابات للركاب.

ما هو نداء الاستغاثة وما مدى خطورتها؟

يتم إصدار نداء الاستغاثة عندما تكون الرحلة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية، وفقاً لـ Airservices Australia ، الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ضمان السفر الجوي الآمن.

ويشير الانعطاف إلى رحلة عائدة بشكل غير متوقع إلى الهبوط في مطار المغادرة بعد الإقلاع، وعادة ما تحدث بسبب خطأ أو موقف غير طبيعي.

وقال ريتشارد تشامبيون دي كريسبيني، كابتن لشركة Qantas سابق، الذي تقاعد في عام 2020، لـ SBS News غالباً ما يتم العودة من باب الحذر، في حين أن نداء الاستغاثة نادر جداً ويدل على حالة طوارئ.

و يذكر أن كان السيد دي كريسبيني قائد الطائرة QF32 أثناء عطل كارثي في المحرك على متن طائرة إيرباص A380 في عام 2010، عندما نجح هو وطاقمه في تنفيذ هبوط اضطراري.
Qantas aircraft parked at a terminal.
Despite series of incidents in a one-week period, Qantas says there are "no issues" and passengers can be confident in the airline's safety standards. Source: AAP
"إعلان حالة الطوارئ مفيد حقاً؛ سوف يسمعه جميع الطائرات الأخرى في السماء، وسيعي الجميع أن طائرة ما بحاجة إلى أولوية خاصة، ويمكن لمراقبة الحركة الجوية أن تعطي الطائرة التي تواجه مشكلة تعليمات العودة إلى الأرض، ومراقبة الحركة الجوية ستبلغ خدمات الانقاذ والاطفاء والشرطة وسيارات الاسعاف ... ويمكن حتى وقف العمليات في المستشفيات لتحرير السعة".

"هذه هي إخطارات الطوارئ التي يستخدمها الطيارون عندما تكون هناك مشكلة، حيث هناك الكثير من حياة الركاب على المحك ، لذلك يأخذ الطيارون هذه المكالمات على محمل الجد، وأعتقد أن الطيارين قاموا بعمل رائع."
اقرأ المزيد

SBS Dinka

كيف سيتمكن بعض الأشخاص من التحقق ما إذا كان لشريكهم تاريخ من العنف المنزلي

ويشهد قطاع الطيران العالمي أكثر من 10000 عودة كل عام.

وقال مارك هوفماير، المسؤول الأول في شركة Qantas ونائب رئيس اتحاد الطيارين الأسترالي والدولي (AIPA)، إن العملاء والركاب يجب ألا يقلقوا بشأن سلامتهم عند السفر مع شركة الطيران.

لا توجد مشاكل في طائرات Qantas

يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي المحلي والدولي لشركة Qantas، أندرو ديفيد، لإذاعة سيدني، إن الحوادث لا علاقة لها، وتم تدريب الطيارين على "اتخاذ جانب الحذر" إذا لاحظوا أي مشكلات محتملة.

"لا توجد مشاكل على الاطلاق في كانتاس ... لكن طيارينا مدربون على اتخاذ الحيطة دائما".

"لقد كانت جميعها قضايا منفصلة تماماً، وسأكون أكثر قلقاً بشأن شركات الطيران التي لا تعود للوراء أكثر من شركات الطيران التي تفعل ذلك في تلك المواقف".

"سنحقق في كل واحد منهم وسنكتشف ماهية القضايا ونعالجها".
A man wearing a shirt and pants who is wheeling two suitcases behind him.
Former Qantas captain Richard Champion de Crespigny said turnbacks are often made out of caution, while a mayday call is very rare and signifies an emergency. Source: AAP, AP / Wong Maye-E
وقالت هيئة سلامة الطيران المدني (CASA) في بيان لها، إنها لا تزال واثقة من أن Qantas تعمل بأمان ولديها ثقة في أنظمة إدارة السلامة الخاصة بها.

وقال البيان: "تقوم CASA بمراجعة ومراقبة قطاع الطيران عن كثب، وذلك باستخدام المراقبة المنتظمة والمشاركة المتكررة مع شركات الطيران لمراجعة الحوادث والاتجاهات والعمل عن كثب مع ATSB لفحص تقارير السلامة والنتائج والبيانات".

"لا أعتقد أن هناك أي قضية كبيرة هنا، أعتقد أن هذا مجرد حظ سيئ، الطائرة آمنة وأنت بأمان".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 28/01/2023 6:30am, آخر تحديث: 28/01/2023 2:42pm
By Jessica Bahr, Rayan Barhoum
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Australia

الأكثر متابعة

10:00

مسيرات احتجاجية في يوم أستراليا الوطني وتزايد الدعم الشعبي لتغيير تاريخ الاحتفال به

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

هل يرتطم بالأرض كويكب بحجم شاحنة هو الأقرب من كوكبنا على الإطلاق؟

10:16

تحت الضوء: إخفاقات أستراليا في مجال حقوق الإنسان

تعرفوا على الفائزين بلقب شخصية العام الأسترالية 2023

04:47

ما هي الإختصاصات التي يميل إليها الشباب العرب المتخرجون من الثانوية العامة في أستراليا؟

18:02

'بين مشرط الجراح والصالة الرياضية': كيف تنظر لجسدك بطريقة أكثر ايجابية؟