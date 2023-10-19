كل ما تريدون معرفته عن الأسرى المحتجزين لدى حماس

Key Points تقول إسرائيل إن حماس تحتجز "199 رهينة" في غزة

حماس من جهتها أعلنت أنها تحتجز 250 شخصاً

قامت حماس بنشر مقطع فيديو لفتاة فرنسية إسرائيلية محتجزة لديها

أعلنت إسرائيل أن حماس تحتجز "199 رهينة" في غزة يُعتقد أنه تم أسرهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر عندما هاجم مسلحو حماس بلدات في جنوب إسرائيل مما أدى لمقتل حوالي 1,300 شخص.





وردّت إسرائيل بالتهديد بالقضاء على حماس وقصف جوي مكثف لغزة مع تشديد الحصار على القطاع الذي قُتل فيه أكثر من 3,000 شخص، وسط قيود مشددة على إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء.





ويحمل العديد من المحتجزين لدى حماس جنسيات أخرى غير الإسرائيلية، وتقوم عائلاتهم وحكوماتهم بحملات من أجل إطلاق سراحهم.



A family member of three of the hostages kidnapped by Hamas holds up a photo of one of the hostages and holds her favorite doll during a press conference following a meeting with German Chancellor Olaf Scholz. Source: Getty / Alexi Rosenfeld وتقول حماس أن 250 شخصاً محتجزون لديها، وبأن 50 آخرين منهم محتجزون لدى منظمات أخرى.





وفي سياق مزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، إن 22 شخصاً على الأقل من المحتجزين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.





وهددت حماس في 9 تشرين الأول/أكتوبر بقتل الأسرى رداً على أي هجمات إسرائيلية على أهداف مدنية.



Family members of hostages kidnapped by Hamas met with German Chancellor Olaf Scholz. Source: Getty / Alexi Rosenfeld وقال أحد كبار قادة حماس أن الحركة "لديها ما تحتاجه" لتأمين إطلاق سراح جميع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يشير إلى أن حماس قد تحاول استخدام الإسرائيليين الذين احتجزتهم كورقة للمساومة على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.



وقال الجناح المسلح للحركة في بيان منفصل إن غير الإسرائيليين هم "ضيوف" وسيتم إطلاق سراحهم "عندما تسمح الظروف بذلك".



وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن 21 مواطناً فرنسياً قتلوا في الهجوم الذي وقع ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.





ويُعتقد أن هناك 20 مواطناً أمريكياً محتجزين لدى حماس، بينما أبلغت الحكومة الألمانية عن احتجاز 8 من مواطنيها حتى الآن.





ودعت عائلة الشابة الإسرائيلية الفرنسية البالغة من العمر 21 عاماً والتي اختطفتها حماس إلى إطلاق سراحها بعد أن نشرت الحركة فيديو يظهر الفتاة على قيد الحياة.





وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الفيديو هو "حرب نفسية".





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