كل ما تريدون معرفته عن الأسرى المحتجزين لدى حماس

تحتجز حماس ما يقارب 250 شخصاً، وقد نشرت مؤخراً مقطع فيديو لفتاة إسرائيلية فرنسية تم احتجازها عند بداية الهجوم على إسرائيل.

A woman holding a microhone and a photo of a smiling girl.

Keren Shelf, the mother of Israeli-French citizen Mia Schem, who is among some 200 people being held hostage by Hamas in Gaza, holds up a picture of her daughter. Hamas published a video showing Mia receiving medical treatment for a wound to her arm in captivity, claiming she was abducted from the site of a music festival where at least 260 people were killed. Source: AAP / Abir Sultan/EPA

Key Points
  • تقول إسرائيل إن حماس تحتجز "199 رهينة" في غزة
  • حماس من جهتها أعلنت أنها تحتجز 250 شخصاً
  • قامت حماس بنشر مقطع فيديو لفتاة فرنسية إسرائيلية محتجزة لديها
أعلنت إسرائيل أن حماس تحتجز "199 رهينة" في غزة يُعتقد أنه تم أسرهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر عندما هاجم مسلحو حماس بلدات في جنوب إسرائيل مما أدى لمقتل حوالي 1,300 شخص.

وردّت إسرائيل بالتهديد بالقضاء على حماس وقصف جوي مكثف لغزة مع تشديد الحصار على القطاع الذي قُتل فيه أكثر من 3,000 شخص، وسط قيود مشددة على إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء.

ويحمل العديد من المحتجزين لدى حماس جنسيات أخرى غير الإسرائيلية، وتقوم عائلاتهم وحكوماتهم بحملات من أجل إطلاق سراحهم.
A man holds up a photo of a child and a doll.
A family member of three of the hostages kidnapped by Hamas holds up a photo of one of the hostages and holds her favorite doll during a press conference following a meeting with German Chancellor Olaf Scholz. Source: Getty / Alexi Rosenfeld
وتقول حماس أن 250 شخصاً محتجزون لديها، وبأن 50 آخرين منهم محتجزون لدى منظمات أخرى.

وفي سياق مزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، إن 22 شخصاً على الأقل من المحتجزين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

وهددت حماس في 9 تشرين الأول/أكتوبر بقتل الأسرى رداً على أي هجمات إسرائيلية على أهداف مدنية.
A woman holds up a placard that says "Bring Shani Home".
Family members of hostages kidnapped by Hamas met with German Chancellor Olaf Scholz. Source: Getty / Alexi Rosenfeld
وقال أحد كبار قادة حماس أن الحركة "لديها ما تحتاجه" لتأمين إطلاق سراح جميع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يشير إلى أن حماس قد تحاول استخدام الإسرائيليين الذين احتجزتهم كورقة للمساومة على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
وقال الجناح المسلح للحركة في بيان منفصل إن غير الإسرائيليين هم "ضيوف" وسيتم إطلاق سراحهم "عندما تسمح الظروف بذلك".
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وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن 21 مواطناً فرنسياً قتلوا في الهجوم الذي وقع ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.

ويُعتقد أن هناك 20 مواطناً أمريكياً محتجزين لدى حماس، بينما أبلغت الحكومة الألمانية عن احتجاز 8 من مواطنيها حتى الآن.

ودعت عائلة الشابة الإسرائيلية الفرنسية البالغة من العمر 21 عاماً والتي اختطفتها حماس إلى إطلاق سراحها بعد أن نشرت الحركة فيديو يظهر الفتاة على قيد الحياة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الفيديو هو "حرب نفسية".

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نشر في: 19/10/2023 12:44pm
المصدر: SBS, Reuters
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