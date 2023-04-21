الهند على وشك أن تتخطى الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم

النقاط الرئيسية الهند ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف هذا العام

يعد ذلك تغييراً بالغ الأهمية حيث يُنظر إلى الصين عموماً على أنها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية

تقدر الأمم المتحدة أن الهند ستصل إلى 1.429 مليار نسمة بحلول الأول من تموز/يوليو، فيما تتراجع الصين إلى مستوى 1.426 مليار نسمة

توقعت الأمم المتحدة أن تتفوق الهند على الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف هذا العام، نتيجة سياسات عامة استمرت عقوداً ومن المرجح أن تحتفظ بهذا الموقع في جنوب آسيا لقرون قادمة.





ويعد ذلك تغييراً بالغ الأهمية، حيث يُنظر إلى الصين عموماً على أنها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، على الرغم من أن الهند عندما كانت تحت الاستعمار البريطاني قبل تقسيمها منتصف القرن الماضي ربما تكون قد تجاوزتها لفترة.





فيما يلي شرح لكيفية وصولنا إلى هذه النقطة.





كم عدد الناس الذين يعيشون في الهند والصين؟





تقدر الأمم المتحدة أن الهند ستصل إلى 1.429 مليار نسمة بحلول الأول من تموز/يوليو، فيما تتراجع الصين إلى مستوى 1.426 مليار نسمة.





لكن حساب الأرقام الفعلية لمثل هذه البلدان العملاقة محفوف بالصعوبات.





ويصدر مكتب الإحصاء الوطني الصيني تعداداً للسكان كل عام، وقال في كانون الثاني/يناير إن البر الرئيسي كان يضم 1.412 مليار نسمة في نهاية عام 2022.





وكان هذا أول انخفاض في عدد السكان منذ ما يسمى "القفزة العظيمة" لماو تسي تونغ في أوائل الستينيات.



لكن الهند لم تصدر إحصائية سكانية رسمية منذ آخر تعداد سكاني في 2011، عندما سجلت 1.21 مليار نسمة.





كيف حدث هذا؟





تحركت الصين بشكل حاسم للحد من نموها السكاني في الثمانينيات، وفرضت في بعض الأحيان سياسة الطفل الواحد التي يتم تطبيقها بصرامة على شعبها.





ولكنها الآن تجني ثمار الزوبعة الديموغرافية مع شيخوخة السكان وتراجع أعدادها.





من جهتها شنت الهند حملات التعقيم وتنظيم الأسرة الخاصة بها.





وهي تركز الآن على النساء، حيث يعد تعقيم النساء الطريقة الأكثر شيوعاً لمنع الحمل، على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بذلك.





لكن معدلات الخصوبة في الهند تظل أعلى من جارتها الشمالية، مما يجعل من سكانها أكثر شباباً، حيث تقل أعمار حوالي 650 مليون هندي عن 25 عاماً.



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ما هي التداعيات؟

تتنافس نيودلهي وبكين على النفوذ الجيوسياسي والتحول في عنوان "الدولة الأكبر في عدد السكان" سيعزز مكانة الهند كقوة صاعدة يتودد إليها الغرب كبديل لبكين.





كما أنه سيعزز موقف نيودلهي للحصول على مقعد دائم طال انتظاره في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى تجاوز الصين، فإن الهند لديها عدد سكان أكبر من الدول الأعضاء الأربعة الأخرى التي تمتلك حق النقض (الفيتو) مجتمعة.





ويمثل إطعام هذا العدد الكبير من البشر تحديات بيئية وبنية تحتية كبيرة.





لكن للقوى العاملة الكبيرة والشابة أيضًا فوائد اقتصادية، فالهند هي الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، وقد حلت العام الماضي محل القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا لتحتل المركز الخامس في تصنيفات الناتج المحلي العالمي.



لماذا لا تعرف الهند عدد سكانها؟

أصبحت شهادات الميلاد إلزامية فقط في الهند في عام 1969، وتأخر الإحصاء الذي يُجرى مرة كل عقد في عام 2021 بسبب جائحة كورونا قبل أن يتعثر بسبب المشاكل اللوجستية.





وهو جهد هائل يشارك فيه عدد كبير من جامعي البيانات الذين يتنقلون من باب إلى باب لجمع المعلومات، بما في ذلك الدين واللغة الأم ومستوى الإلمام بالقراءة والكتابة.



ويتهم المعارضون السلطات بتجاهل هذه القضية للتقليل من شأن الأسئلة الخلافية، مثل معدلات البطالة، قبيل انتخابات العام المقبل.



ماذا تقول نيودلهي؟

عادة ما تحرص حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية على الترويج لإنجازات الهند، لكنها كانت متحفظة بشكل غير معهود بشأن احتمالية إزاحة الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.





ولم تعلق وزارة الصحة الأربعاء على الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة.





في خطاب عيد الاستقلال الذي ألقاه العام الماضي، ما زال رئيس الوزراء ناريندرا مودي يشير إلى الهند كدولة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وهو ما يقول الخبراء إنه أمر انقضى منذ عدة سنوات.





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