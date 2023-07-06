من هم "الحكماء الجدد" وما أهميتهم في الثقافة الأبوريجينية؟

النقاط الرئيسية تكريم "الحكماء الجدد" يثير الجدل داخل مجتمعات السكان الأصليين

يشير المصطلح إلى تقدير دور الأجيال الشابة من أبناء السكان الأصليين

غموض حول أصول المصطلح وكيفية استخدامه ضمن الاعتراف بالملاك التقليديين للأرض

أثارت ممارسة تكريم "الحكماء الجدد" أو ما يعرف بـ "emerging Elders" ضمن الاعتراف بالملاك التقليديين للأرض الدهشة في مجتمعات شعوب السكان الأصليين مؤخرا.





هناك تساؤلات حول كيفية تعريفهم، حيث يقول البعض أن استخدام المصطلح يمكن أن يقوض الدور المهم الذي يلعبه كبار السن في ثقافة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.



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ترى إيفون ويلدون وهي امرأة من شعب Wiradjuri وهي أيضا نائبة رئيس مجلس أراضي السكان الأصليين المحلي وعضو مجلس مستقل لمدينة سيدني، أنه عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بالأقدمية من خلال وضع "الحكماء"أو "Elder"، فهناك مجموعة من التقاليد والممارسات الثقافية التي تختلف بين الأمم والعشائر والمجموعات العائلية.





وقالت لـ NITV: "الحكيم هو صاحب احترام للمعرفة الثقافية عاش وفقًا لمبادئ وقيم وتعاليم معينة".





"من المهم أيضًا التمييز بين أن شخصًا ما قد يكون حكيما داخل مجموعة عائلية ولكن لا يتم الإشارة إليه على هذا النحو داخل المجتمع الأوسع."





ومن وجهة تظرها، تعتقد ويلدون أن مصطلح "الحكماء الجدد" هو مصطلح غريب.



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من أين بدأ استخدام المصطلح؟





من غير الواضح متى ومن الذي بدأ في تضمين مصطلح "الحكماء الجدد" ضمن الاعتراف بالملاك التقليديين للأرض.





تعتقد ويلدون أن المصطلح قد تم تضمينه دون فهم مناسب للأهمية الثقافية وراء الترحيب أو الإقرار بالدولة.





"أعتقد أن الناس تبنوا" الماضي والحاضر والجديد "دون فهم كامل للبروتوكول الثقافي ، ولكن بهدف الاعتراف بالأجيال الشابة."





يأتي ذلك وسط نقاش أوسع داخل مجتمعات السكان الأصليين حول ما إذا كانت الاعترافات بالملاك التقليديين للأرض أصبحت رمزية، روتينية لدرجة أنها بدأت تفقد معناها.



