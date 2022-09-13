ما هي تأشيرة «التذكرة الذهبية» لأستراليا ولماذا يكثر الحديث عنها؟

النقاط الرئيسية ستتم مراجعة برنامج يمنح تأشيرات للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في أستراليا

قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن ذلك النوع من التأشيرات «لا يضيف قيمة إلى البلد».

تم إدخال البرنامج من قبل حكومة جيلارد في عام 2012 وخضع لتغييرات مختلفة عبر السنوات

ستتم مراجعة خطة تسمح بمنح تأشيرات للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في أستراليا حيث وصفتها وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل بأنها وسيلة «لشراء طريقك إلى البلاد».





تسمح تأشيرة المستثمر الكبير المؤقتة (SIV) التي يشار إليها غالبًا باسم «التذكرة الذهبية»، للمتقدمين الناجحين بالبقاء في أستراليا لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا قاموا بالاستثمار في صناديق مالية معتمدة وهي أيضًا طريق للحصول على الإقامة الدائمة.





تم إدخال البرنامج من قبل حكومة جيلارد في عام 2012 وخضع لتغييرات مختلفة عبر السنوات. ولكن دعا تقرير صدر عن لجنة الإنتاجية عام 2016 إلى إلغائها بحجة أن تأشيرات المستثمرين «عرضة للاحتيال».



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في حديثها إلى سكاي نيوز قالت أونيل إن ذلك النوع من التأشيرات «مشكلة كبيرة حقًا» في وقت التزمت فيه الحكومة الفيدرالية بمراجعة نظام الهجرة في البلاد.





وقالت فى مقابلة بثت يوم الأحد: «اعتقد ان معظم الاستراليين سيشعرون بالاهانة الشديدة ازاء فكرة ان لدينا فئة تأشيرة هنا حيث يمكنك بالفعل شراء طريقك الى البلاد».





«في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى الكثير من الأسباب للحفاظ عليها كجزء من برنامجنا.»



كيف تعمل تأشيرة المستثمر الكبير؟

تأشيرة المستثمر الكبير (الفئة الفرعية 188) مخصصة للأشخاص الذين يستثمرون ما لا يقل عن 5 ملايين دولار في الاستثمارات المعتمدة في أستراليا. يجب عليهم أن يستوفوا متطلبات معينة وأن تكون لديهم نية حقيقية للاحتفاظ بهذا الاستثمار طوال فترة التأشيرة.





يجب تقسيم ذلك بين رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة للنمو (التي تستثمر في الشركات الناشئة والشركات الخاصة الصغيرة)، والصناديق المدارة المعتمدة (التي تدعم الشركات الناشئة المدرجة في البورصة الأسترالية) و «الاستثمار المتوازن» في الصناديق المدارة.





تبلغ تكلفة التأشيرة 9,195 دولارًا لمقدم الطلب الرئيسي، والذي يمكنه تضمين أفراد العائلة مقابل رسوم إضافية.



لا توجد متطلبات متعلقة بإتقان اللغة الإنجليزية للحصول على التأشيرة ولا توجد حدود عمرية قصوى. يجب على جميع المتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إما أن يكون لديهم قدرة معقولة على استخدام اللغة الإنجليزية أو سيُطلب منهم دفع قسط ثانٍ من رسوم الطلب.





إذا نجحوا يمكنهم البقاء في أستراليا لمدة تصل إلى خمس سنوات وبالتالي التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة شريطة أن يستوفوا متطلبات معينة.



كم عدد تأشيرات المستثمرين التي تم منحها؟

وفقًا لأرقام وزارة الشؤون الداخلية اعتبارًا من يونيو 2020 تم منح 2349 تأشيرة SIV منذ بداية البرنامج في عام 2012. خلال هذا الوقت، تم توجيه حوالي 11.7 مليار دولار إلى استثمارات.





وكان نحو 84.8 في المائة من مجموع طلبات التأشيرة من الصين وتمت الموافقة على 84.9 في المائة. وكان نحو 3.6 في المائة من التأشيرات الممنوحة من هونغ كونغ.





وذكرت الصحيفة الاسترالية أن اكثر من 7000 مواطن صينى حصلوا على تأشيرات من هذا النوع بمن فيهم 2370 مواطنا صينيا واكثر من 5 الاف من افراد الاسرة. تم تأكيد هذه الأرقام من قبل الإدارة.



أعتقد أن شراء التأشيرة ليس الطريقة التي يجب أن يعمل بها نظام التأشيرات لدينا. أبو الرزفي

ما هي مخاوف الحكومة؟

قالت أونيل إن هذا النوع من التأشيرات له تأثير سلبي مدى الحياة على الميزانية الفيدرالية وهو «يكلفنا في الواقع في المتوسط لكل شخص».





واضافت «ان هؤلاء هم الاشخاص الذين يأتون بشكل عام فى مرحلة متأخرة جدا من حياتهم وغالبا فى نهاية حياتهم المهنية، ويأتون الى استراليا للاستقرار والتقاعد».





«لا أعتقد أن هذا استخدام مثمر لنظام الهجرة لدينا.»





يوافق نائب السكرتير السابق لإدارة الهجرة أبو الرزفي ويقول إنه كان ينتقد البرنامج لعدد من السنوات.





وقال لـSBS News: "أعتقد أن شراء التأشيرة ليس الطريقة التي يجب ان يعمل بها نظام التأشيرات لدينا».





«أعتقد أنه بالنسبة لتدفق المهارات في برنامج الهجرة، يجب أن تكون هناك فائدة واضحة لا لبس فيها للمجتمع الأسترالي والاقتصاد والميزانية الأسترالية. إذا كان لا يمكن إثبات ذلك، فيجب إلغاء التأشيرة.



ماذا يحدث الآن؟

تم تخفيض أرقام التأشيرات عبر ذلك البرنامج إلى النصف تقريبًا لهذه السنة المالية في ظل تغييرات الهجرة النابعة عن قمة الوظائف والمهارات.





وأشارت أونيل إلى أنه يمكن إلغاؤها تمامًا بعد مراجعة نظام الهجرة في البلاد - الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي - والذي من المقرر أن يقدم تقريرًا بحلول نهاية فبراير من العام المقبل.





وقالت «انه برنامج تأشيرات اعتقد انه لا يضيف قيمة للبلاد وانه امر سننظر فيه فى سياق مراجعة نظام الهجرة التى اعلنتها للتو».





Minister for Home Affairs Clare O’Neil and Minister for Immigration Andrew Giles during the Jobs and Skills Summit at Parliament House in Canberra, 2 September, 2022. Source: AAP / MICK TSIKAS عندما يتعلق الأمر بمراجعة برنامج الهجرة الحكومية يرى رزفي «ميزة كبيرة» في النظر إلى كل نوع تأشيرة وتقييمها على أساس فائدتها لأستراليا.





وقال «إننى ارى ان ادراج هذا فى هذه المراجعة معقول تماما».





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