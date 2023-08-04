ما هو مهرجان جارما ولماذا هو مهم؟

الاستعدادات جارية لأكبر تجمع للسكان الأصليين في أستراليا، مهرجان جارما السنوي الثالث والعشرين، الذي يقام اعتبارًا من يوم الجمعة.





من المتوقع أن يجتمع حوالي 2600 شخص في منطقة جوماتج في شمال شرق أرنهيم لاند في هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام.





هذا العام، تنعقد جارما على خلفية الاستفتاء القادم لصوت السكان الأصليين في البرلمان.



ما هو مهرجان جارما؟

مهرجان جارما هو احتفال بثقافة يولنغو وهم السكان الأصليون في المنطقة الشمالية الشرقية من أرنهيم لاند، والتي تعرف عمومًا باسم يولنغو. إنهم ينتمون إلى عدد من العشائر. يعيش سكان يولنغو في المنطقة منذ 60 ألف عام على الأقل.





جارما هو مصطلح يعني «عملية التعلم ثنائية الاتجاه».



The Garma festival is a celebration of Yolngu culture aimed at sharing culture and knowledge which also brings politicians and Indigenous leaders together to discuss issues facing Australia's Aboriginal and Torres Strait Islander people. Source: Getty / Tamati Smith يجمع مهرجان جارما بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والأستراليين من غير السكان الأصليين والزوار الدوليين.





كما يوفر منصة لمناقشة القضايا التي تؤثر على السكان الأصليين مثل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مع الاحتفال أيضًا بالفنون البصرية والرقص والموسيقى ورواية القصص.





هذا العام، سيركز جزء كبير من النقاش على مشروع تدشين صوت للسكان الأصليين في الدستور، ومن المرجح أن يتضمن مظاهر دعم كبيرة.



أين يقام مهرجان جارما؟

يقام المهرجان في موقع Gulkula، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا عن بلدة Nhulunbuy في شمال شرق أرنهيم لاند.





إنه مكان احتفال مهم لعشيرة غوماتج، ومكان اجتماع للعشائر الإقليمية الخمس في أرنهيم لاند.



من سيحضر مهرجان جارما؟

في كل عام، يستقطب المهرجان الحشود - من السياسيين والأكاديميين إلى رجال الأعمال.





وسيحضر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وسيلقي كلمة يوم السبت.





وفي يوم الأربعاء وجه ألبانيزي دعوة إلى زعيم المعارضة بيتر داتون للحضور .





وقد زار داتون الذي يعارض تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور الإقليم الشمالي عدة مرات هذا العام ولكنه لن يكون حاضراً في مهرجان جارما.





وقد صرح داتون: «لن أذهب إلى هناك لأتظاهر بأنني شخص لست عليه. أنا شخص حقيقي... لقد نظرت إلى هذا بدقة. أنا لا أدعم The Voice وأدعو بقوة الأستراليين إلى التصويت بـ «لا» لأن ذلك ليس في مصلحة بلدنا».





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