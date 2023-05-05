ماذا تضمنت الرسالة التي أرسلها السكان الأصليون من كل أنحاء العالم إلى الملك تشارلز الثالث؟

مع اقتراب موعد تتويج الملك الجديد يطالب قادة الكومنولث الأصليون الملك بالاعتراف بالإبادة الجماعية الاستعمارية وإعادة القطع الأثرية المسروقة.

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Senator Lidia Thorpe is among the signatories demanding an acknowledgement from the monarch of the horrors of colonisation. Source: SBS

Key Points
  • تطالب السيناتور ليديا ثورب الملك تشارلز الثالث بالاعتذار لشعوب السكان الأصليين وتعويضهم عن الآثار الكارثية للاستعمار.
  • وقد أعرب أفراد العائلة المالكة عن أسفهم في الأشهر الأخيرة لارتباطاتهم التاريخية بتجارة الرقيق.
  • قال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، الموجود حاليًا في لندن وسيحضر حفل التتويج، للشخصية المثيرة للجدل بيرس مورغان، إنه سيقدم التعهد بنفسه نيابة عن البلاد.
تطالب السيناتور ليديا ثورب الملك تشارلز الثالث بالاعتذار لشعوب السكان الأصليين وتعويضهم عن الآثار الكارثية للاستعمار.

كذلك تم توجيه رسالة موقعة من 12 دولة خاضعة تاريخيًا للحكم الاستعماري إلى الملك الجديد مطالبةً إياه الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية التي أشعلتها غزوات إمبراطوريته لتلك الأراضي.

وقد أعرب أفراد العائلة المالكة عن أسفهم في الأشهر الأخيرة لارتباطاتهم التاريخية بتجارة الرقيق.
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فقالت السناتور ثورب لـ NITV: "يجب محاسبة الملك ونحن نطالبه بالاعتذار كجزء من تتويجه وكجزء من إرث أسلافه الذين تسببوا في الكثير من الضرر".

ويوضح بيان الرسالة خمس "خطوات عملية" يمكن للملك البالغ من العمر 74 عامًا أن يتخذها للبدء في التكفير عن فظائع الاستعمار: بدءاً بالاعتذار ومن ثم الاعتراف بالإبادة الجماعية وتعويض الثروة المسروقة وإعادة القطع الأثرية المقدسة ورفات الجثث التي لا تزال محتجزة في المتاحف البريطانية وأخيراً نبذ "عقيدة الاكتشاف".

وترتبط "عقيدة الاكتشاف" بمفهوم الأرض المشاع، وهي العذر الزائف الذي استخدمته بريطانيا لاستعمار أراضي السكان الأصليين بشكل قانوني.
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ووقع على الرسالة أشخاص من أنتيغوا وبربودا وأوتياروا (نيوزيلندا) وأستراليا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، الموجود حاليًا في لندن وسيحضر حفل التتويج، للشخصية المثيرة للجدل بيرس مورغان، إنه سيقدم التعهد بنفسه نيابة عن البلاد.

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نشر في: 5/05/2023 12:14pm
By Dan Butler
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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