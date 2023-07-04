اسمك مفتاح الحصول على وظيفة في أستراليا: هل لديك "اسم إنجليزي"؟

النقاط الرئيسية: أظهرت الدراسة أن نصف المتقدمين فقط ممن يحملون أسماء غير إنجليزية يتم الرد على طلباتهم.

لوحظ التمييز ضد ست مجموعات عرقية مختلفة في أستراليا.

تقترح الدراسة استحداث طريقة جديدة لتقديم الطلبات بدون ذكر الأسماء تفادياً لأي عنصرية.

أظهرت دراسة استغرقت مدة عامين أن الأشخاص الباحثين عن عمل ويحملون أسماء غير إنجليزية يتعرضون "لتمييز في التوظيف" عند التقدم لشغل وظائف قيادية.







ولاحظ باحثون من كيلة الأعمال في جامعة موناش أن نصف الأشخاص المتقدمين للوظائف من ذوي الأقليات العرقية يتم الرد على طلباتهم، مقارنة بمن تقدموا لنفس الوظائف ويحملون أسماء إنجليزية رغم تطابق المؤهلات والخبرة في السير الذاتية.



وفي تفاصيل الدراسة، أرسل الباحثون أكثر من 12,000 طلب عمل إلى أكثر من 4,000 جهة مُعلنة للتوظيف في ملبورن وسيدني وبريزبان.





وعند التقديم، تضمنت السيرة الذاتية للمتقدم اسماً باللغة الإنجليزية وآخريين لمتقدمين باسميين من خلفية غير إنجليزية.



Source: Getty / Getty Images وتم التأكد من أن السير الذاتية تمثل ست مجموعات عرقية مختلفة تحتوي أسماء متقدمين من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والعرب والصينين، والإنجليز واليونانيين والهنود.





كما حرصت الدراسة أن يكون المتقدمون جميعًا قد ولدوا في أستراليا وعملوا فيها وتلقوا تعليمهم في مدارس أو جامعات أسترالية.





وقال أحد كبار المشاركين في الدراسة: "هذه الدراسة تعتبر الأولى التي تبحث في مثل هذا الموضوع".





وأوضح قائلًا: "النتائج التي توصلنا إليها تدعم وجود تمييز واضح في التوظيف في المناصب القيادية".



رغم السير الذاتية المتطابقة، إلا أن الدراسة أظهرت أن 57.4 % من طلبات الأشخاص الذين ينتمون للأقليات العرقية قد تلقوا ردًا على طلباتهم بنسبة تقل عن الذين يحملون أسماء إنجليزية.





أما بالنسبة للمناصب غير القيادية، فقد تلقى الأشخاص من ذوي الأقليات العرقية ردوداً أقل بنسبة 45.3%.



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وأوضحت الدراسة أن التمييز العرقي في المناصب القيادية كان ملموسًا أكثر عندما تطلبت الوظيفة المعلن عنها التواصل مع مقدم الطلب لوظائف تحتاج إلى التعلم والابتكار والإبداع.





وأوصى التقرير بأن يتم تقديم طلبات العمل بدون أن تحمل أي اسم للمتقدمين عند تقديم طلب التوظيف الأولي تقادياً للوقوع في فخ التمييز.







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