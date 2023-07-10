ما هو سر الحياة الطويلة؟ كلمات حكيمة من معمر أسترالي

النقاط الرئيسية: كولين الذي يعيش في أديلايد، هو واحد من عدد متزايد من المعمرين في أستراليا

في 54 عامًا حتى عام 2021، ارتفع متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى 14 عامًا للأستراليين

متوسط عمر السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أقل بحوالي 10 سنوات

لدى كولين فاجنر، البالغ من العمر 105 عامًا، فلسفة بسيطة حول العيش بشكل جيد في سن الشيخوخة.





«أنا لست عبقريًا. أنا مجرد شخص عادي جدًا عاش لفترة طويلة»، كما يقول، بينما يستعد لطهي لحم بقري مقلي.





ويضيف: «حسنًا، إذا كنت تحب شيئًا ما، فعليك أن تطبخه. لم أدخن أبدًا وأشرب كمية صغيرة فقط من الكحول.»





لا يزال كولين يتمتع باللياقة البدنية، ويظهر اهتمامًا كبيرًا بالرياضة كمشارك وليس كمتفرج.



يقول كولين فاجنر إنه تخلى فقط في الأشهر الأربعة الماضية عن ركوب دراجته النارية، التي كانت شغفًا مدى الحياة. Credit: Colin Wagener أحب كولين أيضا التزلج على الماء والتزلج على الجليد ورياضات السيارات على مر السنين. كما حافظ كولين على قدرته على ركوب دراجته النارية بعد سن 100 عام.





«استمر في التنفس وحافظ أيضًا على نشاطك. بعبارة أخرى، لا يمكنك الجلوس طوال اليوم. يجب أن تفعل شيئًا.»





كولين الذي يعيش في أديلايد، هو واحد من عدد متزايد من المعمرين في أستراليا الذين تم تسجيلهم في البيانات الجديدة الصادرة عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية (AIHW).





وجد التقرير أن متوسط العمر المتوقع وعدد الأستراليين الذين يصلون إلى سن 100 وما بعدها آخذ في الازدياد.



ارتفع متوسط العمر عند الوفاة بمقدار 11.5 عامًا للذكور (إلى 79.6) و 10.9 للإناث (إلى 84.9) من 1964-2021. Credit: Australian Institute of Health and Welfare data analysis يقول مؤلف التقرير ريتشارد جوكس من AIHW: «على مدى السنوات الـ 120 الماضية، ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل ثلاثة أشهر كل عام. في كل مرة تمر فيها أربع سنوات، يزداد متوسط العمر المتوقع بمقدار عام».





في 54 عامًا حتى عام 2021، ارتفع متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى 14 عامًا للأستراليين.





بالنسبة للذكور، يعد هذا عمرًا إضافيًا يبلغ 13.7 عامًا للوصول إلى متوسط العمر المتوقع البالغ 81.3 عامًا. بالنسبة للإناث، تم تمديد متوسط العمر المتوقع بمقدار 11.2 عامًا إلى 85.4 عامًا.





ومع ذلك، فإن متوسط عمر السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أقل بحوالي 10 سنوات.



Over a 54-year time period, life expectancy increased by up to 14 years for Australians, although the life span is reduced by around 10 years for Aboriginal and Torres Strait Islanders. Credit: Australian Bureau of Statistics data يمكن أيضًا ملاحظة شيخوخة السكان في البيانات، مع زيادة ستة أضعاف في الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر عند مقارنة عام 2022 بعام 1971. لا يزال الوصول إلى سن 100 عام حدثًا نادرًا نسبيًا، ولكنه أصبح شائعًا بشكل متزايد.





يضيف جوكس: "لقد زاد عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى 100 عام بشكل كبير. في عام 2021، كان هناك 2247 أستراليًا عاشوا أكثر من 100 عام. لكن من المثير للاهتمام أن 31 شخصًا فقط تجاوزوا 110."





على مقياس متوسط العمر المتوقع عند 83.2 عامًا، تحتل أستراليا المرتبة الخامسة بين 38 دولة في المجموعة الحكومية الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



Australia ranks ahead of Scandinavian countries, but behind Japan when it comes to life expectancy. Credit: OECD/AIHW data

إذن، ما سر الحياة الطويلة التي نعيشها بشكل جيد؟

أدى حب التصوير الفوتوغرافي إلى استبدال كولين حصته من السجائر بمعدات التصوير الفوتوغرافي أثناء وجوده في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية. وقد مكنه ذلك من التقاط صور هامة في ذلك الوقت وقد ظهرت بعض صوره في النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبيرا.





خدم كولن في معركة North Borneo، وهي آخر عملية واسعة النطاق للحلفاء في الحرب وأيضًا أكبر هجوم بحري لأستراليا على الإطلاق.





بعد أن خدم ما يقرب من 2000 يوم في الجيش، حصل كولين على ميدالية الكفاءة الأسترالية.



كولين فاجنر يجلس في جيب عسكري أثناء عملية معركة شمال بورنيو التي استخدمت فيها القوات الأسترالية الموارد البرية والجوية والبحرية في جزيرة لابوان في عام 1945. Credit: Colin Wagener ولكن بعد تركه الخدمه لم يكن كولين يرغب في معرفة أي شيء عن الحرب.





كانت دعوة من المدرسة التي كان طالبا بها للاحتفال بحفل يوم أنزاك ما جعله يعيد النظر.





«تلقيت رسالة من المدرسة لحضور حفل يوم أنزاك وسألوني عما إذا كنت سأحضر وأرتدي ميدالياتي. ارتديت ميدالياتي لأول مرة، بعد 65 عامًا من حصولي عليها».





يقول كولين، الذي عاش فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات، إنه لا يستطيع تحديد سبب نظرته الإيجابية للحياة. إنه مجرد شيء كان لديه طوال حياته.





«أتطلع إلى كل يوم. يجب أن أقول إن كل يوم أحصل عليه هو مكافأة، حقًا، أليس كذلك؟»





يعد التواصل الإجتماعي عاملاً كبيرًا في البحث، كما تقول أستاذة علم النفس بجامعة نيو ساوث ويلز كارين أنستي التي يركز عملها على الشيخوخة الصحية والخرف.





« تظهر مراجعة منهجية صدرت في السنوات القليلة الماضية أن الوحدة لها تأثير أكبر على الصحة العامة من السمنة. من منظور صحي، ثبت أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. كما أنه يزيد من خطر الخرف."





«التواصل الإجتماعي يعني الحصول على شبكات إجتماعية غنية ودعم إجتماعي.»



علم الوراثة أو البيئة؟

أجرى أستاذ الطب النفسي العصبي بيرميندر ساشديف في جامعة نيو ساوث ويلز بحث عن المعمرين في أستراليا. يقول إن علم الوراثة هو أحد المكونات عندما يتعلق الأمر ببلوغ سن 100 عام لكن البيئة تلعب دورًا أيضًا.





«سواء توفيت في سن 70 أو 80 أو 85 عامًا، فإن مساهمة علم الوراثة ربما تبلغ حوالي 20 إلى 35 في المائة من ذلك."





يضيف ساشديف: «وهذا يعني أن 60 في المائة من الأمر يتعلق بالبيئة ونمط الحياة.»





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