ستتمكن قريبًا من تحرير رسائلك على واتساب. ولكن هناك مشكلة واحدة

النقاط الرئيسية: سيتم عرض الرسائل التي تم تحريرها على أنها «محررة» بجانبها لإعلام المستلم بالتغيير

تسمح تطبيقات المراسلة المنافسة Telegram و Signal للمستخدمين بتحرير الرسائل بالفعل

أعلنت شركة تويتر العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي أنها ستمنح المشتركين الذين يدفعون القدرة على تحرير تغريداتهم

سيتم السماح لمستخدمي واتساب قريبًا بتحرير رسائلهم ولكن في غضون 15 دقيقة من إرسالها.





تقوم شركة المراسلة العملاقة، المملوكة لشركة Meta الأم لـ Facebook، بطرح ميزة التعديل لجميع المستخدمين على مستوى العالم في الأسابيع المقبلة.





قالت واتساب في منشور: «من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة، يسعدنا أن نوفر لك المزيد من التحكم في محادثاتك».



«كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على رسالة مرسلة واختيار خاصية التحرير من القائمة لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة بعد ذلك.»





سيتم عرض الرسائل التي تم تحريرها على أنها «محررة» بجانبها لإعلام المستلم بالتغيير.





لكن لن يتم عرض سجل التحرير.





وأضافت الشركة: «كما هو الحال مع جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات، فإن رسائلك والتعديلات التي تجريها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف».



لقد طال انتظار هذه الخطوة من قبل المستخدمين الحريصين على إصلاح الأخطاء المطبعية أو الأخطاء المصححة تلقائيًا.





تسمح تطبيقات المراسلة المنافسة Telegram و Signal للمستخدمين بتحرير الرسائل بالفعل.





أعلنت شركة تويتر العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي أنها ستمنح المشتركين الذين يدفعون القدرة على تحرير تغريداتهم.





ولكن هناك حد زمني أطول قليلاً حيث يمكن للمستخدمين التعديل عدة مرات في غضون 30 دقيقة من النشر.





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