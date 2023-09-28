متى يبدأ التوقيت الصيفي ولماذا لا تتبعه كل أستراليا؟

يزداد الطقس دفئًا وتتفتح المزيد من الأزهار، مما يعني أن فصل الربيع بدأ في أستراليا.





وهذا يعني أيضًا أن معظم البلاد ستحرك قريبًا ساعاتها إلى الأمام لمدة ساعة لضبط التوقيت الصيفي.





فهل سيحدث هذا في المكان الذي تعيش فيه ومتى.



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متى يبدأ التوقيت الصيفي في أستراليا عام 2023 ومتى ينتهي؟

يبدأ التوقيت الصيفي في الساعة 2 صباحًا في يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر من كل عام.





وهذا يعني أن الساعات ستتقدم هذا العام بمقدار ساعة في الساعة 2 صباحًا يوم الأحد 1 أكتوبر .





ينتهي التوقيت الصيفي في الساعة 2 صباحًا بالتوقيت القياسي في يوم الأحد الأول من أبريل، عندما يتم إرجاع الساعات إلى الوراء لمدة ساعة.





ينتهي استخدام التوقيت الصيفي يوم الأحد 7 أبريل من العام المقبل.



ما هي الولايات والأقاليم الأسترالية التي تتبع التوقيت الصيفي؟

يُتبع التوقيت الصيفي في :



نيو ساوث ويلز

فيكتوريا

جنوب أستراليا

تسمانيا

لا يُتبع التوقيت الصيفي في :



جزيرة نورفولك

إقليم العاصمة الأسترالية

كوينزلاند

الإقليم الشمالي

غرب أستراليا

جزيرة الكريسماس

جزر كوكوس (كيلينغ)

وهذا يعني أنه خلال التوقيت الصيفي، ستكون كوينزلاند متأخرة بساعة واحدة عن بقية الساحل الشرقي لأستراليا، وسيكون الإقليم الشمالي متأخراً بساعة ونصف، وستتأخر ولاية غرب أستراليا بمقدار ثلاث ساعات عن بقية الساحل الشرقي لأستراليا.



Daylight saving lasts for six months. Source: Getty / Tim E White

لماذا لا تتبع كل أستراليا التوقيت الصيفي؟

تم تصميم التوقيت الصيفي بشكل فعال لمنحنا ساعة إضافية من ضوء النهار خلال الأشهر الأكثر دفئًا - ولكن الأمر متروك للولايات والأقاليم لتقرير ما إذا كانت ترغب في اتباعه أم لا.





في عام 1916، أصبحت تسمانيا أول ولاية قضائية أسترالية تطبق نظام التوقيت الصيفي، في محاولة لتوفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى.





تبعتها بقية البلاد بعد عام، قبل أن يتم إلغاؤه في عام 1918.





تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي مؤقتًا في جميع أنحاء أستراليا خلال الحرب العالمية الثانية، بين عامي 1942 و 1944.



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تم تطبيقه مرة أخرى في تسمانيا في عام 1967، تلتها فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية وكوينزلاند في عام 1971 - لكنه استمر فقط في ولاية الشمس المشرقة حتى عام 1972.





في السنوات التي تلت ذلك، جربت كل من كوينزلاند وغرب أستراليا تطبيق التوقيت الصيفي وأجرت استفتاءات حول هذه القضية، لكن سكان الولايات صوتوا ضد تطبيقه بشكل دائم.





دعا عمدة بريسبان، أدريان شرينر، العام الماضي إلى استفتاء آخر على التوقيت الصيفي، لكن من قبل وزيرة الصحة آنذاك إيفيت دات، التي قالت إنه لم يكن محط تركيز الحكومة.



