ما هو مهرجان "ديوالي" ومن يحتفل به حول العالم؟

يتم الاحتفال بعيد ديوالي المعروف أيضاً باسم "مهرجان الأضواء" عالمياً، حيث يحتفل به أكثر من مليار و500 مليون شخص حول العالم، وفي أستراليا يحتفل به حوالي مليون شخص.





يُحتفل بمهرجان الأضواء كل عام خلال الشهرين القمريين الهندوسيين أشفين وكارتيك، وهما تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.



Diwali festivities include decorating public spaces and homes with lights, fireworks displays, cultural activities and the sharing of food and gifts. Source: AAP / Tracey Nearmy تعني كلمة ديوالي "سلسلة من الأضواء" وتشمل الاحتفالات تزيين الأماكن العامة والمنازل بالأضواء وعروض الألعاب النارية والأنشطة الثقافية ومشاركة الطعام والهدايا.





يحتفل به أتباع الديانة الهندوسية والسيخ والجاينز والبوذية، بالانتصار الروحي للخير على الشر، والنور على الظلام، والمعرفة على الجهل.





هناك قصص مختلفة حول أصول المهرجان، ويقول البروفيسور يان وولفورد من جامعة لا تروب إنه "حتى الأستراليين غير المتدينين يحتفلون بديوالي."



Colourful lanterns put up on display for sale at a local market ahead of the Diwali festival in Mumbai. Source: AAP / EPA وقال منظم مهرجان ديوالي في ملبورن، آرون شارما، لـ SBS News في مقابلة سابقة إن طقوس استخدام الأضواء، المعروفة أيضاً باسم Diyas، يمكن أن تكون فرصة للتأمل بهدوء، والتركيز وتنوير الذات.





ويمكن أيضاً اعتبار الأضواء وعروض الألعاب النارية بمثابة تعبير عن الامتنان للسماء على نعمة الصحة والثروة والمعرفة والسلام والازدهار.



Diwali, also known as the 'festival of lights', is a celebration of ancient king Rama's return to his rightful place as ruler of the kingdom of Ayodhya, and represents the victory of light over darkness and good over evil. Source: Getty / Lisa Maree Williams وتشمل الأيام الخمسة من الاحتفال بديوالي العديد من الأنشطة التقليدية، ابتداءً من تنظيف المنزل في فصل الربيع وتزيينه بالإضاءة وصناعة الرنجولي، إلى التسوق لشراء الذهب أو الفضة وتقديم الحلويات والصلاة للآلهة.





وفي اليوم الخامس والأخير من ديوالي يتم الاحتفال بالحب بين الإخوة والأخوات، حيث تصلي الأخوات من أجل صحة وازدهار إخوانهن ويقدم الإخوة الهدايا لأخواتهم.





ويعتقد بعض الهندوس أن آلهة السعادة والحظ السعيد لاكشمي تزور الأرض في هذا اليوم، وأنها إذا وجدت منزلاً نقياً ومشرقاً، فإنها ستحقق رغبات أهله.





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