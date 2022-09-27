بلغت ديونه من القمار مليون دولار فلم يعد أمامه إلا مخرج واحد!

النقاط الرئيسية كان بول مفتوناً بوتيرة الرهانات السريعة، وبدأ في تعلم الحيل الأساسية في القمار ولدى بلوغه السن القانوني، أصبحت المقامرة تمريناً يومياً لا مفر منه

بعد خسارته أموالاً بالملايين، وهي الأموال التي أقرضها له شقيقه، ومقامرته بحوالي 20 ألف دولار من تعويض العمل، كان الخيار الوحيد الذي رآه هو الانتحار

سوف تحقق لجنة تحقيق برلمانية في المقامرة عبر الإنترنت، وستنظر في مدى فعالية القيود على الإعلانات في منع الأطفال من التعرض لمنتجات المقامرة

تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى الانتحار / إيذاء النفس.





تعرّف بول فونغ على المقامرة في سن السابعة، حيث كان يشاهد والديه يمارسان لعبة mahjong في الكازينوهات الواقعة تحت الأرض في الحي الصيني في ملبورن.





في وقت لاحق من حياته، سيخسر مليون دولار من أموال أخيه، في الكازينوهات أو عبر الإنترنت.





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كان بول مفتوناً بوتيرة الرهانات السريعة، وبدأ في تعلم الحيل الأساسية في القمار ولدى بلوغه السن القانوني، أصبحت المقامرة تمريناً يومياً لا مفر منه.





وقال لـ SBS News: "كانت أولويتي القصوى، حتى قبل الأكل والنوم والاستحمام".



Paul Fung says gambling nearly cost him his life. Credit: Supplied/Paul Fung بعد خسارته أموالاً بالملايين، وهي الأموال التي أقرضها له شقيقه، ومقامرته بحوالي 20 ألف دولار من تعويض العمل، كان الخيار الوحيد الذي رآه هو الانتحار.





قال بول: "كنت أفكر باستمرار - ما فائدتي؟ لقد فقدت عائلتي وليس لدي أصدقاء. ما الذي أعيش من أجله؟ هذه هي أقصى الحدود التي تذهب إليها عندما تصل المقامرة إلى هذا المستوى".



Paul Fung was introduced to gambling as a child, when he watched his parents play mahjong. Source: Getty / Allister Chiong بول ليس الوحيد الذي عانى من خسائر كبيرة من القمار. فقد قال المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية إن حوالي 25 مليار دولار تم خسارتها في أستراليا بسبب المقامرة بين عامي 2018-2019.





وسوف تحقق لجنة برلمانية في المقامرة عبر الإنترنت، وستنظر في مدى فعالية القيود على الإعلانات في منع الأطفال من التعرض لمنتجات المقامرة.





وتضغط لورين ليفين، من مركز الاستشارات المالية الأسترالية، من أجل تطبيق إصلاحات لمنع حالات الانتحار المتعلقة بالمقامرة.





وقالت إن الخسارة المالية من المقامرة ليست فقط هي التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الأفكار.



وصرحت لـ SBS News: "غالباً ما يتعلق الأمر بالسرية والعار وفقدان الثقة وانهيار العلاقات والشعور العميق بالفشل الشخصي".





بالنسبة لبول، هذا العار جزء لا يتجزأ من الثقافة الصينية التي نشأ فيها، والتي منعته من طلب المساعدة عندما كان في أمس الحاجة إليها.



أين الدعم؟

غريس مستشارة في المقامرة متخصصة في علاج الأشخاص من خلفية آسيوية.





وقالت إن أحد أصعب جوانب وظيفتها هو جعل الناس من الثقافات الآسيوية يسعون بنشاط للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.



Advocates say there needs to be greater recognition of gambling as a stressor in suicides. Source: Getty / Minko Chernev وقالت لـ SBS News: "لا يفهم الآسيويون في كثير من الأحيان هذا الأسلوب الغربي في تقديم المشورة، لأنه في ثقافتنا، المقامرة غير قانونية، وبالتالي فإن التحدث عنها علانية قد يرسلك إلى السجن".



معضلة القمار

وقالت ليفين إن الخطاب حول إعلانات المقامرة يلعب دوراً رئيسياً في تعظيم وصمة العار والعار من الإدمان.





"نسمع الشعار الرهيب، قامر بمسؤولية، وهذا يعني أنه إذا انهارت حياتك وأصبت بالإدمان أو خسرت المال، فلن تكون مسؤولاً. لقد فشلت. وهذا ما نحن بحاجة إلى تغييره".



يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على دعم في الأزمات الاتصال بـ Lifeline على 131114 وخدمة Suicide Call Back Service على 1300659467 وخط مساعدة الأطفال على 1800551800 (للشباب حتى سن 25). نتوفر المزيد من المعلومات والدعم للصحة العقلية على Beyondblue.org.au وعلى 1300 22 4636.