تعرفوا على المدينة الأسترالية التي بها جامعتان من أفضل 50 جامعة في العالم

النقاط الرئيسية: قفزت جامعة موناش إلى المركز الثاني في أستراليا خلف جامعة ملبورن

جامعة ملبورن التي احتلت مكانتها كأفضل جامعة في أستراليا

جامعة ملبورن وجامعة موناش هما الجامعتان الأستراليتان الوحيدتان اللتان ظهرتا ضمن أفضل 50 جامعة في العالم

ملبورن هي موطن لجامعتين من أفضل 50 جامعة في العالم لأول مرة حيث قفزت جامعة موناش إلى المركز الثاني في أستراليا خلف جامعة ملبورن التي احتلت مكانتها كأفضل جامعة في أستراليا ولكنها تراجعت من المرتبة 33 إلى المرتبة 34 بشكل عام.





جامعة ملبورن وجامعة موناش هما الجامعتان الأستراليتان الوحيدتان اللتان ظهرتا ضمن أفضل 50 جامعة في العالم من بين 10 جامعات أسترالية حلت ضمن أفضل 200 جامعة في العالم هذا العام.





جامعات سيدني





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رفعت جامعة سيدني موقعها من المرتبة 58 إلى المرتبة 54 في حين واصلت UTS الصعود بمقدار 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 133 وحسّنت جامعة ماكواري مكانتها بـ17 مرتبة إلى المرتبة 175.





كما انتقلت جامعة نيو ساوث ويلز إلى المركز 70.





وبحسب موقع تايمز للتعليم العالي فإن مكانة أسترالية جاءت مدفوعة بمستويات عالية من تمويل الأبحاث وإنتاجية بحثية قوية.





ما أهمية تصنيف الجامعات؟





تكمن أهمية تصنيف الجامعات في زيادة قدرة الجامعة على جذب الطلاب الدوليين.





هذا وكانت قيمة صناعة التعليم الجامعي في أستراليا تصل إلى 37 مليار دولار قبل الوباء ويعتبر الطلاب الأجانب مصدرا أساسيا للإيرادات لمؤسسات التعليم العالي.





لكن التصنيفات الجامعية أيضًا تثير الجدل حيث يرى البعض أنها تركز بشكل كبير على الإنتاجية البحثية للجامعات على حساب التدريس. .





هذا وتستند ستين في المائة من نقاط التصنيف التي تحصل عليها الجامعات على الأبحاث مقارنة بنسبة 30 في المائة للتدريس.





وقد احتلت جامعة أكسفورد المرتبة الأولى في التصنيف الجامعي للسنة السابعة على التوالي تليها جامعة هارفارد كامبريدج وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.





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