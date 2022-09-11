من هي كاميلا زوجة شارلز الثالث وهل سيقبلها البريطانيون ملكة عليهم؟

بعد أن تم التشهير بها لدورها في انهيار زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا، أصبحت كاميلا التي تبلغ حالياً من العمر 75 عاماً تحمل لقب "الملكة الرفيقة" التزاماً برغبة الملكة الراحلة إليزابيث.



"الزوجة الثانية"

لسنوات عديدة، تم التشهير بكاميلا باعتبارها السبب في تدمير زواج الأمير تشارلز بالأميرة ديانا، حيث اشتكت ديانا بشكل علني في مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي في عام 1995 من "أننا نحن ثلاثة نتشارك الزواج " في إشارة لها ولتشارلز وكاميلا.





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حتى أن صديقة ديانا زعمت أن الأميرة أطلقت على كاميلا لقب "روتويللر" لأنها "بمجرد أن تحكم قبضتها على شخص لن تتركه".





بعد وفاة ديانا في حادث سيارة في باريس عام 1997، أصبح تشارلز وكاميلا أحراراً في الإعلان عن علاقتهما التي ظلت سرية لعقود.





Charles and Camilla on their wedding day. Source: Getty / Anwar Hussein Collection/ROTA

سيدة من الطبقة العليا

ولدت كاميلا روزماري شاند في لندن في 17 يوليو/تموز 1947، ونشأت نشأة تقليدية وكانت تنتمي للطبقة العليا الثرية في بريطانيا.





وهي حفيدة البارون أشكومب الثالث، رولاند كوبيت، وتلقت تعليمها في لندن، وأكملت دراستها الجامعية في سويسرا وفرنسا، وقضت حياتها في منزل ريفي في ساسكس، جنوب إنجلترا.





Prince Charles chats to Camilla Parker-Bowles at a polo match, circa 1972. Credit: Hulton Deutsch/Corbis via Getty Images تتمتع كاميلا بالثقة بالنفس والجاذبية، وقد قابلت الأمير تشارلز لأول مرة عندما كانت شابة خلال مباراة في رياضة البولو أوائل السبعينيات، وأصبحا مقربين فيما بعد.







لكن يقال إنها اعتقدت أن تشارلز لن يتقدم للزواج بها، فتزوجت من ضابط الجيش البريطاني أندرو باركر بولز في عام 1973، وكان من بين الضيوف الملكيين شقيقة الملكة الأميرة مارغريت، وابنة الملكة الأميرة آن.



Camilla and Andrew Parker Bowles on their wedding day in 1973. Source: Getty / Wood/Express/Hulton Archive ومع ذلك، احتفظت بمشاعرها تجاه الأمير، حيث يُزعم أن تشارلز استمر في رؤية كاميلا حتى بعد زواجه من ديانا في كاتدرائية سانت بول بلندن في عام 1981.





وتم إحياء العلاقة بالكامل مع انهيار زواج تشارلز وديانا، حيث تم تسريب أخبار للصحافة عن المشاكل التي اعترت العلاقة ومنها مكالمات هاتفية مسربة.



Camilla's children Tom and Laura Parker Bowles with Charles' children Prince Harry and Prince William at the marriage of their parents in 2005. Source: Getty / Georges De Keerle من جهتها انفصلت كاميلا وأندرو باركر بولز في عام 1995، قبل عام من طلاق تشارلز وديانا.





وبعد وفاة أميرة ويلز، أبقى تشارلز وكاميلا علاقتهما سرية، ولكن أصبح من الواضح تدريجياً أنهما كانا يعيشان معاً.





وبعد أشهر من التخطيط الدقيق، ظهر الزوجان معاً لأول مرة في عام 1999.



قبول ويليام وهاري لكاميلا زوجة لوالدهما

تزوج تشارلز وكاميلا في بلدة وندسور الملكية في 9 أبريل/نيسان 2005 في حفل زفاف مدني أعقبته مباركة دينية في كنيسة سانت جورج، بحضور الملكة إليزابيث الثانية.





نظراً لأن كليهما كان متزوجاً سابقاً، كان هناك جدل حول ما إذا كان بإمكانهما إقامة حفل زفاف في الكنيسة، خاصة بالنظر إلى دور تشارلز المستقبلي باعتباره الرئيس الأعلى لكنيسة إنجلترا.



The couple at their wedding at St George's Chapel. Credit: Anwar Hussein Collection/ROTA/WireImage اجتذب حفل الزفاف أكثر من 20 ألف شخص إلى الشوارع في وندسور.





واستقر تشارلز وكاميلا كزوجين يشاركان في الواجبات الملكية المعتادة والجولات الخارجية.



تعد كاميلا نموذجاً تقليدياً للأرستقراطية البريطانية.





فلديها كلبان من فصيلة جاك راسل، وتهوى تنسيق الأزهار.





وبمرور الوقت، تم قبول كاميلا على نطاق واسع من قبل العائلة المالكة، بما في ذلك ابنا تشارلز وديانا، الأميران وليام وهاري.



Camilla meets sick children given dogs to play with at a hospital in Japan in 2008. Source: Getty / Chris Jackson وفي عام 2005، رفض هاري تصويرها على أنها "زوجة الأب الشريرة"، واصفاً إياها بأنها "امرأة رائعة وقد جعلت والدنا سعيداً جداً جداً، وهو أهم شيء".





وأضاف: "أنا وويليام نحبها كثيراً".





ومنذ ذلك الحين، لعبت أدواراً منفردة، حيث شاركت في حفل توزيع جوائز بوكر الأدبية، كما ظهرت في رسالتين مصورتين مسجلتين مسبقاً في المباراة النهائية لمسابقة المواهب الراقصة على التلفزيون البريطاني "Strictly Come Dancing" في عام 2020.



The royals at the opening ceremony of the 2014 Invictus Games in London. Credit: Chris Jackson/Getty Images وهي تقوم بحملات توعية حول مرض ترقق العظام، وهي حالة عانت منها والدتها روزاليند.





مع ذلك، وعلى الرغم من شهرتها المتزايدة، استمر الجدل حول ما إذا كان ينبغي منحها لقب ملكة عند تولي تشارلز العرش.



Charles and Camilla at Seppeltsfield Winery in the Barossa Valley, Australia, in 2015. Source: Getty / Daniel Kalisz وأظهر استطلاع أجرته YouGov في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 أن 14% فقط أرادوا رؤيتها "ملكة"، بينما فضّل 42% لقب "الملكة الرفيقة".





ووفقاً لتصنيفات YouGov في الربع الأخير من عام 2021، فقد احتلت المرتبة 11 في قائمة العائلة المالكة الأكثر شعبية، حيث صرح 34% إنهم يحبونها و28% إنهم لا يحبونها.





The Queen and Camilla during the Diamond Jubilee celebrations in 2012. Source: Getty / WPA Pool/Getty Images في كانون الثاني/ديسمبر 2021، عززت الملكة دور كاميلا من خلال جعلها عضواً في وسام الرباط القديم، وهو تكريم لم يتم منحه لأي من زوجات أبنائها الآخرين.





ومن آخر قراراتها الحاسمة، حسمت الملكة إليزابيث قضية لقب كاميلا زوجة تشارلز، حيث عبرت عن رغبتها بأن تلقب "الملكة الرفيقة".



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