ملك جديد له علاقة خاصة بالنباتات وسيارة تعمل على "النبيذ والجبن": من هو تشارلز الثالث؟
الرجل الذي عرف لعقود باسم الأمير تشارلز، أصبح الآن ملك بريطانيا ورئيس دول الكومنولث خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية. وهو يبلغ من العمر 73 عاماً، ويتحدث إلى النباتات، ولديه سيارة رياضية تعمل على "النبيذ والجبن".
نشر في: 11/09/2022 3:56pm
By Rayan Barhoum
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
- درس الملك تشارلز في لندن وريف اسكتلندا كما أكمل فصلين دراسيين في أستراليا
- تزوج تشارلز في عام 1981 من ديانا سبنسر في وستمنستر آبي في لندن في حفل شاهده نحو 750 مليون شخص
- كان تشارلز داعماً كبيراً للحفاظ عل البيئة
تشارلز فيليب آرثر جورج مونتباتن وندسور هو الآن ملك المملكة المتحدة و14 مملكة أخرى من دول الكومنولث، بما في ذلك أستراليا.
في السنوات الماضية، حين بدأت التكهنات بأن عهد والدته الملكة إليزابيث الثانية اقترب من النهاية، كانت هناك بعض المطالبات بأن يتنحى لصالح ابنه الأكثر شعبية، الأمير ويليام.
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لكن وفي سن 73 عاماً وبعد انتظار لسبعة عقود، ها هو تشارلز أكبر ملك سناً على الإطلاق يتولى العرش البريطاني ويقود العائلة المالكة البريطانية، وهو الممثل الحالي لمؤسسة ذات قيم وتقاليد عريقة قد تجعل البعض يتهمها بالبعد عن العالم المعاصر.
لكن الملك تشارلز الثالث، وعلى الرغم من تجاوزه سن التقاعد، إلا أنه "مناسب" للمجتمع الحديث، حيث إنه داعم قوي للشباب لا سيما من خلال مؤسسته الخيرية The Prince's Trust.
الدراسة في أستراليا
ولد تشارلز في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1948، وكان في الثالثة من عمره عندما توفي جده الملك جورج السادس وتولت والدته إليزابيث العرش.
ولكن منذ أن بلغ سن الرشد، عرف تشارلز أنه سيكون ملكاً في يوم من الأيام.
كانت نشأته عصرية إلى حد ما وفقاً للمعايير الملكية، فقد كان أول فرد من العائلة المالكة يلتحق بالمدرسة والجامعة، حيث كان أفراد العائلة المالكة البريطانية يتلقون دروساً خاصة في القصر الملكي.
Charles as a boy with his grandmother the Queen Mother at the Royal Lodge in Windsor in 1954. Credit: Lisa Sheridan/Getty Images
تعلم في لندن وريف اسكتلندا، لكنه درس لفصلين دراسيين في أستراليا عام 1966.
التحق بالجامعة في كلية ترينيتي كامبريدج، وتخرج منها عام 1970 بشهادة في الأنثروبولوجيا وعلم الآثار والتاريخ.
Charles in a Phantom Interceptor jet as part of his Royal Air Force training. Credit: Fox Photos/Getty Images
الحب والزواج
كان تشارلز على علاقة بكاميلا شاند حيث كانت ضمن الدائرة الاجتماعية للأمير، وفي عام 1971، دخل تشارلز الخدمة العسكرية، وتدرب كطيار في سلاح الجو الملكي ثم خدم في البحرية الملكية.
عند عودته قُطعت العلاقة مع كاميلا، وفي عام 1973 تزوجت كاميلا من رجل آخر يعمل ضابطاً في الجيش البريطاني ويدعى أندرو باركر بولز.
كان لدى تشارلز العديد من الصدقات والكثير الأنشطة، وكان يمارس لعبة البولو وصيد الأسماك وصيد الثعالب والتزلج، حتى أن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب "رجل المغامرات"، كما طوّر اهتمامه الكبير والدائم بالبيئة والفن والعمارة.
Charles and Camilla Parker-Bowles at a polo match circa 1972. Source: Getty / Hulton Deutsch/Corbis
في عام 1979، التقى تشارلز بديانا سبنسر، وبعد ذلك بعامين تزوجا في وستمنستر آبي في لندن في حفل شاهده ما يقدر بنحو 750 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون.
Charles windsurfing in France in the late 1970s. Credit: Anwar Hussein/Getty Images
كان حينها يبلغ من العمر 31 عاماً، وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاماً.
أنجبت ديانا الأميرين ويليام وهاري في عامي 1982 و1984، لكن زواجهما كان يواجه مشاكل عديدة، حيث كان يُعتقد أن تشارلز جدّد علاقته بكاميلا، كما اعترفت ديانا فيما بعد بعلاقتها مع جيمس هيويت.
Princess Diana and Charles kiss on the balcony of Buckingham Palace following their 1981 marriage. Credit: Keystone/Getty Images
وبحلول عام 1993، جاءت الأخبار التي توقعها الكثيرون. كان أمير وأميرة ويلز قد قررا الانفصال، وحدث الطلاق في عام 1996.
بعد أربع سنوات، في 31 أغسطس/ آب 1997، توفيت ديانا في حادث سيارة داخل نفق في باريس، وأسفر الحادث عن مقتل رفيقها دودي فايد والسائق هنري بول.
Floral tributes and balloons in the gardens of Kensington Palace after the death of Princess Diana in August 1997. Credit: Princess Diana Archive/Getty Images
هز موت ديانا الثقة بالعائلة المالكة مما أدى إلى تشويه سمعة تشارلز.
أدت هذه المأساة إلى قيامه بدور أكبر في حياة أبنائه، كما انغمس أكثر في العمل الخيري.
Charles with sons Harry and William during a 2005 skiing holiday in Switzerland. Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images
بطل بيئي
كان تشارلز داعماً كبير للحفاظ عل البيئة، كما دعم التعليم والشباب.
وتم الكشف في عام 1986 وعام 2012 أنه يتحدث الى النباتات في حديقته.
"من المهم جداً التحدث معهم، وسيستجيبون بالفعل، أتحدث بسعادة إلى النباتات والأشجار وأستمع إليها وأعتقد أنه أمر بالغ الأهمية".
في مقابلة مع بي بي سي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، قال إنه يشعر "بقلق كبير" بشأن مستقبل كوكب الأرض.
وفي سعيه ليكون مثالاً يحتذى، حوّل سيارته الرياضية Aston Martin DB6 إلى الوقود الحيوي المصنوع من "النبيذ والجبن" (وهو عبارة عن نبيذ غير صالح للاستهلاك البشري ومصل اللبن).
Charles at Sandringham Flower Show in 2019. Source: Getty / Arthur Edwards
كشفت رسائله ومذكراته إلى وزراء الحكومة والسياسيين، والتي تُعرف بمذكرات العنكبوت الأسود بسبب طبيعة خط يده، عن كونه مفكراً مستقلاً لا يتردد في الترويج لآرائه حول قضايا مثل البيئة والتعليم والهندسة المعمارية.
على الرغم من أن المذكرات كُتبت بصفة شخصية، إلا أن الكشف عنها من قبل صحيفة The Guardian في عام 2015 تسبّب في بعض القلق بسبب تقليد الحياد الملكي المتبع.
Charles had his Aston Martin sports car converted to run on 'wine and cheese'. Credit: WPA Pool/Getty Images
ويقول المراقبون إنه من المرجح أن يقلل من مثل هذا النشاط بعدما أصبح ملكاً.
وقال فيليب بينويل من الرابطة الملكية الأسترالية: "ليكون ملكاً جيداً، عليه أن يلتزم بالقواعد وألا يتحدث في أي شيء قد يكون مثيراً للجدل".
Charles discusses the impact of climate change in Northern Canada and the importance of Indigenous-led initiatives in May 2022. Source: Getty / Pool/Getty Images
تراجع عدد كبار أعضاء العائلة المالكة البريطانية مؤخراً، مع انتقال الأمير هاري نجل تشارلز إلى كاليفورنيا، وابتعاد الأمير أندرو شقيق تشارلز بعد انتشار الأخبار بشأن صداقته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
في مقابلة مع بي بي سي عام 2021، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تفعل ما يكفي لتشجيع الاستثمار في الحلول البيئية، أجاب تشارلز: "لا يمكنني التعليق".
ومع ذلك قد يبقى دعمه الرمزي للقضايا البيئية ذا تأثير كبير.
'Charles chats to children as he visits Ross-on-Wye in England in 2019 to launch a festival. Credit: Anwar Hussein/WireImage
التزام بالواجب
في فيلم وثائقي أنتجته قناة ITV عام 2018 عن والدته، تحدث تشارلز عن أهمية القيام بالواجب.
"لا يدرك الناس دائماً مفهوم الواجب. أعتقد أنه في كثير من الأحيان يجب أن تتضمن التربية فهم ما يعنيه الواجب، التفكير في الأشخاص الآخرين، والتفكير فيما يحدث في هذا البلد والكومنولث، الجميع عليه تشجيع هذه الواجبات".
لم يكن تشارلز مثالياً في لقاءاته التلفزيونية المتعددة، فقد تعرض في بعض الأحيان للسخرية بسبب ضعف أدائه، لكن من جهة أخرى يُقال إنه ساحر للغاية على الصعيد الشخصي.
Charles and Diana wave to crowds on NSW's Terrigal beach during a 1988 visit. Credit: Anwar Hussein/Getty Images
سيحكم تشارلز مع زوجته كاميلا، حيث تزوجا في عام 2005، ولم يكن لزواجهما التأثير ذاته الذي حدث في حفل زفافه السابق.
كانت والدته إليزابيث تحظى بتقدير كبير، ولكن كملك في الوقت الحالي ورث تشارلز مهمة الحفاظ على ترابط العائلة الملكية البريطانية.
Charles and Camilla in Egypt in November 2021. Credit: Pool/Getty Images
ويُظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov أن احتمالية أن يكون تشارلز ملكاً جيداً قسم الرأي العام البريطاني بشكل متساوٍ تقريباً.
ففي عام 2022، اعتبر أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع بقليل إنه لن يكون ملكاً جيداً، بينما تتوقع نفس النسبة تقريباً أن يكون الملك المناسب.
على النقيض من ذلك، أكثر من 80% يعتبرون أن الملكة قامت بأداء جيد وجيد للغاية خلال فترة حكمها.
وقال بينويل: "لن يصل أحد إلى مستويات الاحترام، بل وحتى العشق، التي تتمتع بها الملكة".
في أول خطاب له بعد وفاة الملكة، أشاد تشارلز بخالص التقدير "لأمه الحبيبة" الراحلة وتعهد بأن يخدم كملك "بالولاء والاحترام والمحبة" كما فعلت.
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