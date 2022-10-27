صائد الفئران في مقر رئاسة الحكومة البريطانية: تعرفوا على هاري

النقاط الرئيسية: سرق القط لاري الأضواء خلال أول خطاب لريشي سوناك كرئيس للوزراء خارج مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت

تم تعيين لاري في منصب كبير صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء في عام 2011 وقد مكث في مكتب المجلس أكثر من آخر أربعة رؤساء وزراء

لاري لديه حسابه الخاص على التويتر والذي ينشر بانتظام نكاتاً حول السياسة والسياسيين في المملكة المتحدة

من الممكن أن يتغير رئيس الوزراء أو أخر، ولكن مع مواجهة المملكة المتحدة لواحدة من أكثر فتراتها اضطراباً في تاريخها الحديث، كان أحدهم ثابت، وهو قط ضال سابقاً.





ألقى يوم الثلاثاء ريشي سوناك أول خطاب له كرئيس وزراء جديد للبلاد، وكان اهتمام العديد من المتفرجين والصحفيين يركز على بعد أمتار قليلة.



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لاري الذي كان لقبه الرسمي هو كبير صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء أقام في 10 داونينغ ستريت لمدة 11 عاماً، حيث أقام هناك أكثر من رؤساء الوزراء الأربعة السابقين.





وطوال فترة لاري، شغل كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تروس والآن السيد سوناك منصب رئيس الوزراء.





والسؤال إذن، كيف أصبح القط لاري هو الثابت الوحيد؟



من هو لاري؟

لاري قط مخطط بني وأبيض، تم اختياره من قبل الموظفين في 10 داونينغ ستريت وتم تبنيه من Battersea Dogs & Cats Home.





وفي عام 2011، أصبح أول قطة في 10 داونينغ ستريت يمنح اللقب الرسمي كبير صائد الفئران.



Larry the cat was appointed Chief Mouser to the Cabinet Office in 2011. Source: AAP / TOLGA AKMEN حتى أن لاري لديه حسابه الخاص على التويتر، والذي ينشر بانتظام نكاتاً حول السياسة والسياسيين في المملكة المتحدة.





وكتبت إحدى التغريدات: "ريشي سوناك أصبح رئيساً للوزراء، عائلته غنية، إذن الكافيار والسلطعون على قائمة الطعام اعتباراً من الغد".



ويقول في تغريدة أخرى: "ريشي سوناك سيذهب لمقابلة الملك، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تعيينه رئيساً للوزراء أو ما إذا كان تشارلز يرغب في اقتراض بعض المال".





ووفقاً للموقع الإلكتروني الحكومي، كان لمهارات لاري "تأثير كبير".





"يقضي لاري أيامه في الترحيب بالضيوف في المنزل، ويختبر الأثاث العتيق للتأكد من جودة القيلولة".





"تشمل مسؤولياته اليومية أيضاً التفكير في حل لمشكلة الفئران في المنزل".





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