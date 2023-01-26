تعرفوا على الفائزين بلقب شخصية العام الأسترالية 2023

النقاط الرئيسية: تارين برومفيت حصلت على لقب الشخصية الأسترالية لعام 2023

توم كالما هو أحد أكثر نشطاء حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية احترامًا في أستراليا

حصل أور مابيل لاعب منتخب كرة القدم الوطني على لقب أفضل شاب أسترالي لهذا العام

أمضت تارين برومفيت العقد الماضي في مهمة لتغيير الطريقة التي يرى بها الناس أجسادهم ويتحدثون عنها.





الآن حصلت على لقب الشخصية الأسترالية لعام 2023.





تم الإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام في حفل أقيم في كانبرا مساء الأربعاء.





حصل البروفيسور توم كالما على جائزة أفضل أسترالي لهذا العام، وحصل أور مابيل على جائزة أفضل شاب أسترالي للعام، وأمار سينغ هو بطل أستراليا المحلي.



Australian of the Year for 2023, Taryn Brumfitt, 2023 Senior Australian of the Year Tom Calma, and 2023 Local Hero Amar Singh. Source: AAP / Mick Tsikas

من هي تارين برومفيت؟

حصلت السيدة برومفيت على التقدير لأول مرة في عام 2013 بعد نشر صورة «عكسية» سريعة الانتشار قبل وبعد على وسائل التواصل الاجتماعي.





تم التقاط الصورة «السابقة» أثناء مشاركتها في مسابقة كمال الأجسام واتباع نظام غذائي صارم وروتين للتمارين الرياضية، بينما أظهرت الصورة «بعد» أسلوب حياة أكثر استرخاءً.





أصبح المنشور شديد الانتشار حافزًا لحركة عالمية.





أسست السيدة برومفيت Body Image Movement وفي عام 2016 أصدرت الفيلم الوثائقي Embrace، الذي يبحث في صورة الجسد ووسائل التواصل الاجتماعي وكيف ترى النساء أنفسهن.





شاهد الفيلم الآن ملايين الأشخاص في 190 دولة، وفي عام 2022 تبعته بفيلم آخر بعنوان Embrace Kids.





عند تسلمها الجائزة ليلة الأربعاء، شددت السيدة برومفيت هل أهمية معالجة قضايا صورة الجسد خاصة بين الشباب.



قالت رئيسة مجلس يوم أستراليا الوطني دانييل روش إن أعمال تارين برومفيت أحدثت تغييرًا قويًا على المستوى الشخصي للعديد من الأستراليين والناس في جميع أنحاء العالم. Source: AAP / Mick Tsikas «لم نولد في العالم ونحن نكره أجسادنا. هذا شيء علمنا إياه العالم».





«لقد تعرضنا للتنمر والنقد للاعتقاد بأن أجسادنا هي المشكلة. لهذا تأثير كبير لأن 70 في المائة من أطفال المدارس الأسترالية يعتبرون صورة الجسد مصدر قلقهم الأول.





«ليس الغرض من حياتنا أن نكون في حالة حرب مع أجسادنا.»





وقالت إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة مشاكل صورة الجسد والتنمر على شكل الجسد.





وقالت: «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ويبدأ مبكرًا ويبدأ بأن نكون قدوة لأطفالنا من خلال خلق بيئات تمكينية حيث يمكنهم الازدهار».



قامت برومفيت بتأليف أربعة كتب من بين الكتب الأكثر مبيعًا، وهي متحدثة معتمدة دوليًا، وحصلت على تقدير لعملها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.





قالت رئيسة مجلس يوم أستراليا الوطني دانييل روش إن عمل برومفيت أحدث تغييرًا قويًا على المستوى الشخصي للعديد من الأستراليين والناس في جميع أنحاء العالم.





قالت السيدة روش: «لقد ألهمت تارين ملايين النساء حول العالم للشعور بالراحة داخل أجسادهن».



توم كالما أفضل أسترالي لهذا العام

البروفيسور كالما هو أحد أكثر نشطاء حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية احترامًا في أستراليا.





من العمل في الدبلوماسية الخارجية أصبح كالما مستشارًا لوزير شؤون السكان الأصليين السابق فيليب رودوك وشغل منصبين مزدوجين مع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، كرس رجل الكونغاراكان وإيوايدجا حياته للنهوض بحقوق السكان الأصليين.





أثناء عمله في لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، أصدر البروفيسور كالما تقرير العدالة الاجتماعية في عام 2005 الذي وضع الأسس لما عرف بـ حملة إغلاق الفجوة .



2023 Senior Australian of the Year Tom Calma wins during the 2023 Australian of the Year Awards ceremony at the National Arboretum in Canberra, Wednesday, January 25, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS كان له دور فعال في تأسيس المؤتمر الوطني للشعوب الأولى في أستراليا، وقاد برنامج معالجة تدخين السكان الأصليين، وشارك في رئاسة منظمة المصالحة الأسترالية لأكثر من عقد من الزمان، وشارك في قيادة التخطيط المشترك لـ اقتراح صوت في البرلمان .





يشغل البروفيسور كالما حاليًا منصب رئيس جامعة كانبرا، وهو متطوع نشط ومستشار وأول أسترالي من السكان الأصليين يتم تعيينه كزميل في الأكاديمية الأسترالية للعلوم.



عند قبول الجائزة، سلط البروفيسور كالما الضوء على أهمية استفتاء الصوت في البرلمان .





وقال: «إلى جميع الأستراليين الليلة، أريد أن أقول إن الاستفتاء ليس خيارًا بين تحسين حياة الناس أو تعديل الدستور، يمكننا القيام بالأمرين معًا ولكنه سيتطلب الشراكة بين الحزبين، وجميع مستويات الحكومات تعمل معًا ويجب أن يشمل أولئك الأكثر تضررًا، أي السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس».





«نحن محظوظون هنا في أستراليا لكوننا موطنًا لأقدم الثقافات الباقية في العالم. هذا شيء يجب أن نفخر به ويجب أن نحتفل به كما يفعل الكثير منا بالفعل».



أور مابيل أفضل شاب أسترالي لهذا العام

ولد أوير مابيل لاعب المنتخب الوطني الأسترالي في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا عام 1995 بعد فرار والديه من الحرب الأهلية في جنوب السودان.





بعد أن أمضى السنوات العشر الأولى من حياته هناك، جاء إلى أستراليا وتعلم التحدث باللغة الإنجليزية واستطاع تكوين صداقات من خلال لعب كرة القدم.





استمر مابيل في اللعب لأديلايد يونايتد والأندية في جميع أنحاء العالم، وتم الاحتفال به على المستوى الوطني بعد أن ساعد أستراليا في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022.



شارك مابيل في تأسيس منظمة Barefoot to Boots غير الربحية، التي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والسياسات والمساواة بين الجنسين للاجئين.





لم يتمكن مابيل من حضور الحفل بسبب التزامات لعب كرة القدم في أوروبا، لكنه خاطب الجمهور عبر رسالة فيديو مسجلة مسبقًا.





وقال: «بالنسبة لي، أهم شيء هو مساعدة الجيل القادم وإلهامهم أيضًا ليكونوا على طبيعتهم وليحققوا أحلامهم».





«لقد منحتني أستراليا أنا وعائلتي هذه الفرصة لتحقيق أحلامنا.»



أمار سينغ بطل أستراليا المحلي

أمار سينغ، مؤسس Turbans 4 Australia هو البطل المحلي الأسترالي لعام 2023 .





بدأت حياته هنا عندما جاء إلى أستراليا بعمر 15 عامًا من ولاية البنجاب الهندية في عام 1998 مع والدته وشقيقتين كبيرتين وأخيه الأكبر.





أصبح سينغ مواطنًا أستراليًا في عام 2000، وقال إنه فخور بكونه أستراليا ينتمي لطائفة السيخ منذ ذلك الحين، لكنه تعرض للشتائم والإهانات العنصرية الموجهة ضد عمامته السيخية ولحيته.



عمار سينغ، مؤسس Turbans 4 Australia، هو البطل المحلي الأسترالي لعام 2023. Source: AAP / Salty Dingo/PR Image قام بتأسيس Turbans 4 Australia للمساعدة في تعزيز الشعور بالانتماء ودعم الأستراليين المحتاجين.





في كل أسبوع، تقوم المؤسسة الخيرية - التي تضم الآن أكثر من 300 متطوع - بتعبئة وتوزيع ما يصل إلى 450 سلة من المواد الغذائية والبقالة لأولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غرب سيدني.





كما قامت المنظمة بالمساعدة في جهود الإغاثة أثناء الجفاف، وقدمت الإمدادات لضحايا الفيضانات في ليزمور في شمال نيو ساوث ويلز، والمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات على الساحل الجنوبي للولاية وأولئك الذين كانوا معزولين ومعرضين للخطر خلال عمليات الإغلاق بسبب COVID-19.





قال السيد سينغ إنه يريد أن يرى الأستراليين من جميع الخلفيات محتضنين.





وقال: «بصفتي عضوًا نشطا في مجتمع ديني، أحلم بأن أرى الأستراليين من جميع الأديان وجميع الخلفيات يعاملون على قدم المساواة».





«لا أريد أن أرى أحدًا يتعرض للأحكام المسبقة بسبب الكربان أو العمامة أو الحجاب. نحن جميعًا بشر. كلنا ننزف باللون الأحمر. من واجبنا كمهاجرين من خلفيات عرقية أن نفتح أبوابنا للجميع للتعرف على ثقافتنا وتقاليدنا».





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