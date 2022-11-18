تحديثات فيروس كورونا: تسجيل أول زيادة في الإصابات حول العالم منذ أربعة أشهر

النقاط الرئيسية تستمر حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد

اللقاح الثنائي التكافؤ الثاني المعتمد للاستخدام في أستراليا

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أول زيادة في حالات كوفيد منذ منتصف تموز/يوليو

تشهد أستراليا العديد من المتحورات الفرعية، مع استمرار وجود BA4 وBA5 في البلاد وتزايد في معدلات المتحورات الجديدة XBB وBQ.1.





في نيو ساوث ويلز، تم تشخيص إصابة 22,672 شخصاً بكوفيد-19 هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 52.8% مقارنة بالأسبوع السابق. وتوفي 39 شخصاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير.





وفي فيكتوريا، تم تشخيص إصابة 16,636 شخصاً بكوفيد-19، بزيادة 63% عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. كما سجلت الولاية 46 حالة وفاة.





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وفي كوينزلاند، تضاعفت حالات كوفيد-19 الجديدة تقريباً منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، حيث ارتفعت من 5,828 إلى 10,106 أشخاص.



يوم الجمعة، رفعت NSW Health تصنيف مخاطر كوفيد-19 إلى المستوى الذي يتطلب ارتداء الكمامات في جميع مناطق المستشفى ومراقبة أعداد الزوار.





وقال نائب وزير الصحة في نيو ساوث ويلز، ديب ويلكوكس، "لا يزال بإمكان العائلة والأحباء قضاء الوقت مع المرضى، ولكننا نطلب من الناس تحديد عدد الزوار القادمين لرؤية المرضى في أي وقت".



إعلانات اللقاحات هذا الأسبوع

أصدرت وزارة الصحة ورعاية المسنين ثلاثة إعلانات هامة بخصوص لقاحات كوفيد هذا الأسبوع.





1. تمت الموافقة على الجرعة المعززة المضادة للمتحور أوميكرون من شركة Pfizer للاستخدام في أستراليا كجرعة ثالثة ورابعة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق. وسوف يبدأ طرحه في 12 كانون الأول/ديسمبر.





2. تمت الموافقة أيضاً على لقاح Pfizer للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات ممن يعانون من نقص المناعة الشديد أو الحالات الصحية المعقدة أو المتعددة أو الإعاقة وذوو الاحتياجات الصحية الكبيرة أو المعقدة. وسيكون متاحاً من منتصف كانون الثاني/يناير 2023.





3. قررت ATAGI عدم التوصية بجرعة خامسة أو جرعة معززة ثالثة في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور توصية جديدة في أوائل عام 2023 قبيل موسم الشتاء.





ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز على زيادة معدلات الحصول على الجرعات المعززة.





وفقاً لـ ATAGI ، هناك 5.5 مليون أسترالي مؤهلون ولكنهم لم يتلقوا جرعتهم الثالثة بعد. كما يوجد 3.2 مليون أسترالي تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، لم يحصلوا بعد على جرعتهم الرابعة.



ويتم تشجيع الأستراليين أيضاً على التحقق من أهليتهم للأدوية المضادة للفيروسات.





وقال كبير المسؤولين الطبيين بول كيلي: "من المهم للغاية الحصول على هذه العلاجات في أسرع وقت ممكن".





وأوضح أن الأفضل إذا تم أخذها في غضون يوم واحد من التشخيص، ولكن لمدة تصل إلى خمسة أيام.



على صعيد آخر، ووفقاً للتحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، زادت حالات كوفيد حول العالم لأول مرة منذ منتصف تموز/يوليو، حيث سجلت زيادة بنسبة 2% هذا الأسبوع.





وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأعداد الحقيقية للحالات أقل من قيمتها الحقيقية بسبب انخفاض الاختبارات على مستوى العالم.





وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع الماضي.



