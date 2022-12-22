لماذا قد يتم استبعاد الملاكمة من أولمبياد باريس 2024؟

النقاط الرئيسية: تم حرمان الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

يدير IBA الروسي عمر كريمليف بدعم من شركة الطاقة الروسية Gazprom

اتهمت IBA منظمي الألعاب الأولمبية بـ «الاضطهاد»

حذرت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) من استبعاد الملاكمة من ألعاب باريس 2024 لأن الهيئة العالمية بقيادة روسيا ليس لديها «اهتمام حقيقي» بهذه الرياضة.





تم حرمان الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والملاكمة ليست في البرنامج الأولي لألعاب لوس أنجلوس 2028، في انتظار الإصلاحات التي تطالب بها اللجنة الأولمبية الدولية.





وتنظم اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة لبطولة باريس 2024 للملاكمة، لكنها قالت يوم الخميس إن المخاوف المتعلقة بـ IBA تعني أنها ستتخذ المزيد من القرارات التي «قد تشمل إلغاء الملاكمة من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".



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وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: «أظهر مؤتمر IBA الأخير مرة أخرى أن IBA ليس لديها اهتمام حقيقي برياضة الملاكمة والملاكمين، ولكنها مهتمة فقط بقوتها الخاصة».





«لا يمكن فهم القرارات والمناقشات لإبعاد الملاكمين عن التصفيات الأولمبية والألعاب الأولمبية بشكل مختلف.»





يدير IBA الروسي عمر كريمليف بدعم من شركة الطاقة الروسية Gazprom. وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إن تمديد IBA لصفقتها مع شركة غازبروم أظهر مؤخرًا أنها «لا تملك الإرادة لفهم القضايا الحقيقية».





وأضاف المتحدث أن «تمديد عقد الرعاية مع شركة Gazprom باعتبارها الراعي الرئيسي الوحيد لـ IBA يعزز المخاوف التي أعربت عنها اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2019 مرارًا وتكرارًا».



شركة الطاقة الروسية Gazprom هي الراعي الرئيسي الوحيد لرابطة الملاكمة الدولية. Source: AAP / Anatoly Maltsev «يؤكد هذا الإعلان أن IBA ستستمر في الاعتماد على شركة تسيطر عليها الحكومة الروسية إلى حد كبير.»





صوت مؤتمر IBA الاستثنائي في سبتمبر ضد إجراء انتخابات جديدة، مما سمح للسيد كريمليف بالبقاء كرئيس، بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بأن المرشح الهولندي بوريس فان دير فورست مُنع خطأً من الترشح.



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وقال المتحدث إن مخاوف اللجنة الأولمبية الدولية تشمل التعامل مع قرار CAS.





«سيتعين على اللجنة الأولمبية الدولية أن تأخذ كل هذا في الاعتبار عندما تتخذ المزيد من القرارات، والتي قد - بعد هذه التطورات الأخيرة - يجب أن تشمل إلغاء الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".





في وقت سابق من هذا الشهر اتهمت IBA منظمي الألعاب الأولمبية بـ «الاضطهاد» ردًا على تعليقها بسبب قضايا الحوكمة والتمويل.





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