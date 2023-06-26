زيادة رسوم مراكز رعاية الأطفال يثير الجدل حول التوقيت: لماذا الآن؟

كان من المفترض أن تصبح رعاية الأطفال أقل كلفة اعتبارًا من 1 تموز/يوليو بسبب زيادة الإعانات الحكومية. ومع ذلك، يقول الآباء إن زيادة الرسوم التي فرضتها مراكز رعاية الأطفال تقلل من أي توفير يمكن أن تحققه الأسر الأسترالية.

A woman sitting outside with two young children

تفكر كاتي روبرتس-هول في نقل أحد طفليها من مركز رعاية الأطفال بعد تلقي إشعار بزيادة قدرها 11 في المائة في الرسوم اليومية.

نقاط رئيسية:
  • من المتوقع أن تستفيد أكثر من مليون أسرة من زيادة إعانات رعاية الأطفال
  • لجأ الآباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد كبيرة للشكوى من الزيادات
  • من المقرر أن يدخل الدعم الحكومي لرعاية الأطفال حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023
تم رفع رسوم رعاية الأطفال التي تدفعها لورا لابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات هذا العام.

لذلك صُدمت عندما سمعت أن هناك زيادة أخرى في الطريق.

تقول لورا إن موظفي مركز الرعاية أخبروها قبل بضعة أسابيع عن زيادة إضافية في الرسوم بحوالي 7-10 دولار في اليوم قريبًا.

قالت لورا لـ SBS News: «لا يمكنك الفوز أبدا».
«وأنا لا أحصل على زيادة في الأجر. أتساءل متى يتوقف هذا؟»

تقول لورا، التي تعمل في مجال التعليم، إنها تدفع الآن 30 دولار يومياً أكثر مما كانت قبل عامين.

والزيادة جاءت في توقيت قاتل.

"انتهازية"

من المقرر أن يدخل الدعم الحكومي المحدث لرعاية الأطفال حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو 2023.

ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من مليون أسرة من زيادة إعانات رعاية الأطفال، مع زيادة الحد الأقصى للدعم من 85 إلى 90 في المائة.

وتوقعت معظم العائلات أن تصبح رعاية الأطفال أقل كلفة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المرتفع.

وقد شارك عدد كبير الأهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكواهم من الزيادات المفاجئة في رسوم مراكز رعاية الأطفال.
وتم إبلاغ بعض الآباء أن رفع الرسوم جاء بسبب ارتفاع الأجور، فضلاً عن تكاليف الإيجار والطعام.

تحدثت SBS News إلى العديد من الآباء الذين تلقوا إشعارات بالرسوم الجديدة من مراكز الرعاية.

ويقول بعضهم إن الزيادة المفاجئة في الرسوم تؤدي لتآكل الدعم الحكومي.
وأعلنت مجموعة تضم ناشطين داعمين للأهل إنها تلقت رسائل من العديد من الآباء في الأسابيع القليلة الماضية تم إبلاغهم بزيادة رسوم مراكز التعليم المبكر.

ما الحل؟

تظهر أحدث البيانات الحكومية أن رسوم رعاية الأطفال قد زادت في العام الماضي.

وبلغ متوسط رسوم الساعة 11.20 دولار في سبتمبر 2022، بزيادة 6.2 في المائة عن العام السابق وفقًا لوزارة التعليم الفيدرالية.

وتطبق الحكومة سقفاً للأسعاروتتقاضى معظم المراكز حالياً هذا الحد الأقصى أو أقل منه.

وتتم مراقبة رسوم رعاية الأطفال من قبل لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية كجزء من عملية التدقيق المستمر.

ومن المقرر تسليم تقرير مؤقت من هيئة مراقبة المستهلك إلى وزير الخزانة جيم تشالمرز في 30 يونيو، قبل يوم واحد من دخول الدعم الحكومي حيز التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن حكومته تراقب الرسوم.

وأعلن يوم السبت الفائت، «ما سنواصل القيام به هو مراقبة هذه القضايا، لكننا واثقون جدًا من أن هذا سيحدث فرقًا كبيرًا»، في إشارة إلى التغييرات التي ستطرأ على الدعم الحكومي لرسوم رعاية الأطفال.

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نشر في: 27/06/2023 8:46am
آخر تحديث: 27/06/2023 11:48am
By Rashida Yosufzai
المصدر: SBS
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