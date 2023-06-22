لماذا لا يزال مشروع قانون إسكان حزب العمال عالقًا، وهل سيتم تجميد الإيجارات حقا؟

النقاط الرئيسية: يصر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حزب العمال لن يقدم المزيد من التنازلات

تعاني أستراليا من نقص حاد في المساكن تفاقم بسبب عودة الوافدين من الخارج بشكل أسرع من المتوقع بعد جائحة COVID-19

ارتفعت نسبة المنازل المستأجرة الآن لتصل إلى حوالي 30 في المائة

لا يزال مشروع قانون الإسكان الاجتماعي لحزب العمال عالقا في الوقت الحالي.





ومع وجود دعم من معظم أعضاء مجلس الشيوخ، أصبح حزب الخضر هو العائق الأخير أمام تحول صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي (HAFF) إلى قانون.





يصر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على أن حزب العمال لن يقدم المزيد من التنازلات، حتى في إشارة إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا لم يتراجع الحزب الصغير.





وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال ألبانيزي إن «مرض الصراع» الذي يعاني منه الخضر يعيق التقدم لتحقيق مكاسب سياسية.



«لا يمكنك القول أنك تدعم الإسكان العام أثناء التصويت ضده... يجب ألا يكون الأشخاص المستضعفون هم الخاسرون في صراعك السياسي المصطنع. حان الوقت للتوقف عن تعطيل القرار حتى نتمكن من البدء في البناء».





يدعي الخضر الفضل في تبني حزب العمال موقفه الحالي نحو المشروع. لكنهم أجلوا مشروع القانون حتى أكتوبر على الأقل، بحجة أنه لا يزال غير كافٍ.



لماذا مشروع القانون عالق؟

تعاني أستراليا من نقص حاد في المساكن تفاقم بسبب عودة الوافدين من الخارج بشكل أسرع من المتوقع بعد جائحة COVID-19.





انخفضت نسبة المنازل المملوكة بشكل مباشر بشكل مطرد منذ منتصف التسعينيات، في حين ارتفعت نسبة المنازل المستأجرة الآن لتصل إلى حوالي 30 في المائة.





من خلال مشروع HAFF سيتم استثمار 10 مليار دولار في صندوق مستقبلي، مع استخدام العائدات لبناء منازل اجتماعية وبأسعار معقولة. في البداية، قال حزب العمال إن ذلك قد يرتفع 500 مليون دولار كل عام.





يقول حزب العمال إن HAFF ستبني 30 ألف منزل على مدى خمس سنوات.



يحذر الخضر من أن مشروع قانون الإسكان لا يكفي. Source: AAP / لوكاس كوتش رفض حزب الخضر الفكرة التي أسماها بـ«المقامرة» في سوق الأسهم، ودعوا إلى إنفاق 5 مليارات دولار مباشرة على بناء منازل جديدة.





وقد قدم كلاهما تنازلات منذ ذلك الحين - فقد خفض الخضر طلبهم السنوي إلى 2.5 مليار دولار، في حين عرض حزب العمال مبلغًا منفصلاً لمرة واحدة قدره 2 مليار دولار وضمّن ما لا يقل عن 500 مليون دولار كل عام.





لكن ذلك لم يؤد إلى اتفاق، حيث يصر حزب الخضر على أن خطة حزب العمال توفر تمويلًا غير كافٍ ولا تفعل شيئًا للمستأجرين، الذين يشغلون ما يقرب من ثلث العقارات.





وهم لا يتوقفون عن مطالبة حزب العمال بتجميد زيادة الإيجارات لمدة عامين.



هل يمكن للحكومة الفيدرالية تجميد الإيجارات؟

يؤكد حزب العمال باستمرار أن الكومنولث ليس لديه القدرة على تجميد الإيجارات من جانب واحد.





لكن الخضر يريدون تجميد الإيجارات على المدى القصير، ووضع حد أقصى للزيادة في الإيجارات على المدى الطويل.





وقال المتحدث باسم الإسكان في الحزب ماكس تشاندلر ماذر «لا يمكنك تجاهل» ثلث العقارات التي يشغلها المستأجرون.





من الجدير بالذكر أن إقليم العاصمة الأسترالية هو الوحيد في أستراليا الذي لديه شكل من أشكال تجميد الإيجار. لا يُسمح لأصحاب العقارات في الإقليم برفع الإيجارات بأكثر من 110 في المائة فوق معدل التضخم الرئيسي، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على المستأجرين الموجودين بالفعل في العقار.





أعلنت فيكتوريا عن استعدادها للنظر في وضع حد أقصى لزيادة الإيجار، ولكن لم تدعم أي ولاية كبرى علنًا تجميد الإيجارات.



يقول أمين الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة الفيدرالية تهدف إلى قيادة مجلس الوزراء الوطني بشأن دعم المستأجرين. Source: AAP / Mick Tsikas

هل تجميد زيادة الإيجارات حل عملي؟

يفيد تجميد الإيجارات المستأجرين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار، لكن العديد من الاقتصاديين يحذرون من أنه حل غير فعال وغالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.





قامت جامعة ستانفورد بتحليل آثار تجميد الإيجارات عام 1994 في سان فرانسيسكو، ووجدت أنه أفاد بعض المستأجرين بينما أضر بالآخرين.





ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يستأجرون عند تطبيق التجميد - كبار السن بشكل غير متناسب - وفروا ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 1994 و 2010.





لكن أولئك الذين وصلوا لاحقًا واجهوا ندرة أكبر ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار.





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