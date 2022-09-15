كثر الحديث عن ماسة "كوهينور" بعد موت الملكة إليزابيث. فما هي تلك الماسة وما سر شهرتها؟

النقاط الرئيسية: بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر بدأ الناس في الحديث عن "كوهينور" في الهند

تعتبر الماسة كوهينور واحدة من أشهر الجواهر في العالم

تزن الماسة الشهيرة 105 قيراط

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر بدأ الناس في الحديث عن "كوهينور" في الهند.





تعتبر الماسة كوهينور واحدة من أشهر الجواهر في العالم وهي حاليًا جزء من جواهر التاج ولكنها - مثل العديد من المصنوعات اليدوية الأخرى - لم تكن في الأصل من بريطانيا.





إذن ما هي ماسة الكوهينور ومن أين أتت؟



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ما هي ماسة كوهينور؟

تعتبر كوهينور أحد أكبر الماسات في العالم حيث تزن 105 قيراط.





يقول جون زوفريسكي المؤلف والباحث إن الأصول الدقيقة للماس وحجمها الأولي كانا محل نقاش حيث تم تغييره عدة مرات على مدى مئات السنين من خلال العديد من السلالات.





"أصول الألماس يكتنفها الغموض نوعًا ما ولا يمكننا التأكد تمامًا من وقت رؤيتها لأول مرة لكننا نعتقد أنها تعود إلى القرن الرابع عشر تقريبًا ، وتم اكتشافها في ما يعرف الآن بولاية أندرا براديش".



"كانت في حوزة الفرس ثم الأفغان وأعيدت إلى الهند بعد أن أخذها المهراجا السيخي رانجيت سينغ من القائد الأفغاني شاه شجاع دوراني ثم استحوذ عليها البريطانيون عندما احتلوا البنجاب. كان ذلك في أيام شركة الهند الشرقية ".





يقول الدكتور زوفريسكي إن البريطانيين حصلوا على الحجر في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر بعد أن أجبروا المهراجا البنجابي دوليب سينغ البالغ من العمر 10 سنوات على تسليم دولته إلى البريطانيين.





وصلت الماسة في النهاية إلى الملكة فيكتوريا في حوالي عام 1850.





"يدعي الهنود أنه تم الاستيلاء عليها بالقوة في حين يدعي البريطانيون أنه تم منحهم إياها كتعويض وهذا في الحقيقة جوهر الجدل حول الحيازة المشروعة للماسة؛ سواء تم أخذها بشكل غير قانوني أو ما إذا تم تسليمها إلى البريطانيين على أنها تعويضات."





تقول الدكتورة ديتي باتاتشاريا الزميلة البحثية في مركز جريفيث للبحوث الاجتماعية والثقافية في كوينزلاند إن ماسة كوهينور تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ الهند وتأثيرات الاستعمار البريطاني.





وقالت: "أعتقد أنه من الطبيعي أنه مع وفاة جلالة الملكة هناك مناقشات حول كيفية الحصول على أشياء معينة والتعامل معها لتعديل بعض الأضرار العنيفة التي حدثت خلال الحقبة (الاستعمارية)".



أين الماسة اليوم؟

تعتبر ماسة كوهينور حاليًا جزءًا من "Crown Jewels" أو ما يعرف بجواهر التاج البريطاني والذي يتكون من 100 قطعة وأكثر من 23 ألف حجر كريم.





تم ترصيع الماس في تاج الملكة الأم الذي ارتدته الملكة إليزابيث الثانية لتتويجها عام 1953.





إلى جانب باقي المجموعة يحتفظ الملك/الملكة بالتاج الذي يحمل ألماسة كوهينور ويحميه في برج لندن.





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