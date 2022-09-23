بطلة خارقة "إسرائيلية" تثير غضب الفلسطينيين

النقاط الرئيسية: أعلنت ديزني و مارفل عن بطلة خارقة للفيلم الجديد من جنسية إسرائيلية

يصور الفيلم بطلة خارقة لدولة إسرائيل تدعى صبرا تعمل على حماية بلدها من "الإرهابيين"

يتخذ صانعو الفيلم مقاربة جديدة للشخصية صبرا بعد موجة الانتقادات

كشفت شركة Marvel Studios عن بطلة خارقة جديدة من جنسية إسرائيلية، تدعى صبرا.





صبرا هي ضابطة شرطة إسرائيلية تتحول إلى "بطل خارق لدولة إسرائيل"، وتعمل كعميلة تجسس في الموساد بهدف حماية بلدها من "الإرهابيين" في تل أبيب.





بينما أثار إعلان ديزني ومارفل في الولايات المتحدة هذا الشهر موجات من الإثارة في أوساط المجتمع الإسرائيلي، فقد أثار غضب الداعمين للقضية الفلسطينية.





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ظهرت صبرا لأول مرة في عدد عام 1981 من الكتاب Incredible Hulk، مع اسم مستعار لضابطة شرطة إسرائيلية تدعى روث بن سارة.



The cover of the 1981 issue of the Incredible Hulk features Sabra, whose costume centres around the Israeli flag, shooting paralysing quills at Hulk with an Arab child dead in rubble. Credit: Marvel منذ إعلان الفيلم، سلط النقاد الضوء على خيبة أملهم من قيام Marvel بنقل صبرا إلى السينما، لا سيما بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.





أعلنت مجموعات حقوقية مختلفة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في وقت سابق أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بمثابة فصل عنصري وهو ادعاء تنفيه الحكومة الإسرائيلية.





وغردت المحامية والداعية الفلسطينية الاسترالية سارة صالح على تويتر "من الآن فصاعدا، نطلق عليها صبرا بطلة التطهير العرقي، هذه قوتها الخارقة ".







Hulk is enraged at Sabra over her part to play in the Israel-Palestinian conflict that has left his "Arab" friend, Sahad, dead. Credit: Marvel وقالت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل على تويتر: "نحن غاضبون من أنMarvel سوف يمجد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتطهير العرقي للفلسطينيين من السكان الأصليين بشخصيته العميلة الإسرائيلية في فيلم Captain America القادم".



The ending of the 1981 Incredible Hulk comic featuring Sabra. Credit: Marvel أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المراجع المصورة لعام 1981 تشير إلى وجود صراع بين العرب والإسرائيليين، وليس الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى مزاعم محو الهوية الفلسطينية.





كما أثيرت مخاوف بشأن تصويرالشخصيات الشرق أوسطية، على أنهم فقراء، غير مثقفون ولصوص.





صبرا هو اسم أحد مخيمات اللاجئين في لبنان حيث قُتل ما يصل إلى 3500 فلسطيني ولبناني شيعي على يد جماعة مسيحية يمينية متطرفة حينها قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بالدخول الى المخيم ورصدت المجزرة.



الجمع بين اسم الشخصية وتوقيت الإعلان من وجهة نظري مسيء للغاية" Dr Aaron Humphrey

صادف الأسبوع الماضي الذكرى الأربعين للمأساة التي يطلق عليها الآن اسم "مجزرة صبرا وشاتيلا".





كان ذلك بعد أيام فقط من إعلان مارفل وديزني عن البطلة الإسرائيلية صبرا.





الأهم من ذلك، تم تقديم البطلة الخارقة لأول مرة في عام 1981، قبل عام من مذبحة صبرا وشاتيلا، وفي اللغة العبرية، مصطلح صبرا يعني الشخص اليهودي المولود في إسرائيل، ويشير أيضاً إلى شجرة محلية تحمل ثماراً شائكة ولينة من الداخل.



قال الروائي والمؤلف الإسرائيلي إيتغار كيريت إن البطلة الخارقة وجدت قبل المذبحة وتمثل قصة أبسط للصراع الذي لا يزال مستمراً في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.





وعلى الرغم من أن صبرا البطلة الخارقة لا علاقة لها بالمذبحة، إلا أن الدكتور همفري قال إن الاسم "استحضر ذكريات مؤلمة".





وأضاف الدكتور همفري: "الجمع بين اسم الشخصية وتوقيت الإعلان من وجهة نظري مسيء للغاية".



"في رأيي ، كان يجب على Marvel أن تغير اسم صبرا مباشرة بعد المذبحة، وقد أتيحت لها الفرصة لتغيير اسمها على مدى أربعين عاماً، يجب أن تفكر بالتأكيد في إعادة تسمية الشخصية قبل الفيلم."



كيف كان رد فعل Marvel؟

في تصريح لشبكة سي إن إن ونيويورك تايمز، قالت مارفل إنها ستتخذ "مقاربة جديدة" مع شخصية صبرا.



"يتخذ صانعو الفيلم مقاربة جديدة مع شخصية صبرا التي تم تقديمها لأول مرة في القصص المصورة منذ أكثر من 40 عاماً."





وعلق الدكتور همفري: "كانت أمريكا، في نقاط مختلفة دولة فصل عنصري أيضاً، لقد ارتكبت أمريكا إبادة جماعية وفظائع مختلفة، لذا فإن كابتن أمريكا شخصية مزدوجة المعايير".





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