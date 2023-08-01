لماذا يقوم ملايين الأستراليين بإلغاء أو تأجيل عطلاتهم؟

النقاط الرئيسية: قام حوالي 40 في المائة بتقليص خطط سفرهم

ارتفعت تكلفة رحلات العودة من أستراليا إلى وجهات خارجية بأكثر من 50 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء

ارتفع متوسط تكلفة الرحلة الداخلية بنسبة 10 في المائة مقارنة بأرقام عام 2019

يضطر الملايين من الأستراليين إلى إعادة تقييم خطط عطلاتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار السفر وفقا لبيانات جديدة.





أظهر أحدث استطلاع رأي عن ثقة المستهلك أجرته NAB لحوالي 2000 مستجيب محلي أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة (65 في المائة) الأستراليين الذين لديهم نوايا لقضاء العطلات على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة اضطروا إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم.





ألغى حوالي الربع (24 في المائة) خططهم تمامًا، بينما قام ما يزيد قليلاً عن اثنين من كل خمسة (42 في المائة) بتأخيرها.





يعتقد ما يقرب من الثلثين أن السفر والعطلات أصبحت أكثر تكلفة.



قالت تارا هارتلي، المديرة التنفيذية لعملاء التجزئة في NAB، إنه على الرغم من أنه قد يبدو أن الجميع يستمتعون بعطلات أوروبية فخمة، إلا أنه ينبغي طمأنة أولئك الذين لا يستطيعون ذلك بأن الغالبية «يتخذون قرارات إنفاق معقولة».





«تمامًا مثلما أصبحت فواتير البقالة وملء السيارة أكثر تكلفة، يعتقد الأستراليون أن خطط العطلات أصبحت أكثر صعوبة في وضع الميزانية لها وقد أجروا تغييرات مدروسة لتحديد أولويات الإنفاق.»





قام حوالي 40 في المائة بتقليص خطط سفرهم، حيث اختار البعض قضاء عطلة في المنزل، بدلاً من الخارج، لتوفير المال.



كم ارتفع عدد الرحلات الجوية؟

كانت شركات الطيران بطيئة في استئناف خدماتها العادية منذ أن أدت جائحة COVID-19 إلى توقف الرحلات الدولية تقريبًا.





أدى الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، إلى جانب أشياء مثل التضخم وزيادة أسعار الوقود ونقص الموظفين، إلى ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران.





ارتفعت تكلفة رحلات العودة من أستراليا إلى وجهات خارجية بأكثر من 50 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء، وفقًا للبيانات الصادرة في نهاية مايو عن شركة السفر عبر الإنترنت Kayak.





يبلغ متوسط تكلفة رحلة العودة الاقتصادية الدولية بين يوليو وديسمبر الآن 1827 دولارًا، مقارنة بـ 1213 دولارًا في عام 2019.





ارتفع متوسط تكلفة الرحلة الداخلية بنسبة 10 في المائة مقارنة بأرقام عام 2019، و 15 في المائة عن العام الماضي.





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