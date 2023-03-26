من الكنافة للشاي الوردي: أكثر من مليون شخص سيستمتعون بـ"ليالي رمضان" في لاكيمبا هذا الشهر

تضيء الأنوار والزخارف على شكل هلال الطريق عندما تبدأ الشمس في الغروب. يردد حاملو الأكشاك الأناشيد وهم يتباهون بالأطعمة المعروضة وهم يقومون بحركات استعراضية مثل رمي العجين في الهواء.
يسمع صوت تلاوة القرآن عبر الشارع عبر منصة لجمع التبرعات لضحايا زلزال سوريا وتركيا. تبدأ حشود من الناس في الوصول.
إنها أستراليا ولكن كما لم يرها البعض من قبل. يقول أحد الزوار: «إنها مثل دولة مختلفة... لكنها تقع في نهاية الشارع».
لاكيمبا، في جنوب غرب سيدني، هي موطن لـ 17 ألف نسمة فقط، أكثر من 60 في المائة منهم مسلمون. ولكن خلال هذا الشهر، يقول مجلس كانتربري-بانكستاون إنه يتوقع الترحيب بأكثر من 1.2 مليون شخص في بازار الطعام العالمي المعروف باسم ليالي رمضان لاكيمبا.
يصوم العديد من المسلمين خلال النهار طوال شهر رمضان المبارك، لذلك سيأتون لتناول وجبة من أحد الأكشاك الـ 70 مع غروب الشمس. لكن الجميع مدعوون هنا، بغض النظر عن إيمانهم.
من المتوقع أن يحضر أكثر من مليون شخص ليالي رمضان لاكيمبا. Source: AAP / Steven Saphore
يقول العمدة المحلي خال عصفور: «[الأسواق] مهمة للجميع ولجميع المجتمعات في أستراليا».
«سنحتفل به معًا.»
هذه عينة من الأطعمة المعروضة في ليالي رمضان.
كاميل برجر: المطعم الأيقوني
كان مطعم عبد العبيد أحد مؤسسي الفعالية، بمثابة البداية للسوق الليلي منذ 17 عامًا. يقول إن البرجر الخاص به هو «أشهر شيء ستجده في شارع هالدون».
تم وصفه بأنه أفضل من برجر اللحم البقري مع طعم لذيذ ومغطى بصلصة سرية للغاية.
مورتاباك: متعدد الاستخدامات
يقول أنور شاه من ديسي بايكاري بازار إن الطبق الأكثر شعبية في كشكه هو المورتاباك، المعروف أيضًا باسم ماتاباك وموغلا باراتاي.
مورتاباك عبارة عن خبز مسطح مقلي مع حشوة تقليدية من الدجاج والبيض والبصل. تتوفر أيضًا خيارات لحوم البقر والنباتية.
Murtabak is a famous flatbread, traditionally filled with chicken, onions and egg, and fried on an iron griddle. Source: SBS / Rayane Tamer
أنور من الروهينجا، لكن الطبق شائع أيضًا في سنغافورة وماليزيا واليمن وبنغلاديش.
نصيحة مهمة: يوصي أنور أيضًا باستبدال المالح بالحلوى؛ وطلب المورتاباك مع حشوة الموز للتحلية.
كنافة: التي لا يمكن مقاومتها
يقوم رواد السوق باستخدام هواتفهم لتصوير محمد زرقة. ربما رأيته بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه يتباهى بشكل مسرحي بالجبن القابل للتمدد في الحلوى الخاصة به والمعروفة باسم الكنافة.
تعتبر الكنافة اللذيذة عنصرًا أساسيًا في لاكيمبا منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويمكن القول إن الكنافة - وهي عبارة عن معجنات مغزولة (القطايف) مغطاة بالجبن الحلو ومغطاة بالفستق وشراب الزعفران - هي الطبق الأكثر شعبية الذي يمكن تجربته.
يصف محمد زرقة بـ «اللذيذ اللذيذ» بعد أن خدم زبائنه. Source: SBS / Rayane Tamer
تم إدخال تغييرات على النسخة الفلسطينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا.
الكنافة هي حلوى فلسطينية تقليدية. Source: SBS / Rayane Tamer
أهم نصيحة: تناوله بينما الجبن ساخن وقابل للتمدد.
غولاب جامون: الحلو
في نهاية شارع هالدون، ستجد واحدة من أكثر الحلويات الكلاسيكية في الهند، جولاب جامون.
إنها كرات دونات دافئة مصنوعة من عجينة الحليب، مقلية أمامك ومنقوعة في شراب سكري.
يقول محمد خان، مالك شركة Deccan Flavours، إن كشكه عبارة عن «مزيج من الثقافات»، حيث أن غولاب جامون «أصبح أستراليًا ببطء الآن» أيضًا.
جولاب جامون هي حلوى هندية شهيرة. Source: SBS / Rayane Tamer
يتم تقديمه في كوب صغير مع آيس كريم الفانيليا.
الشاي الكشميري: اللون الوردي
بعد الطعام، جرب كوبًا من الشاي الكشميري - شاي الحليب الحلو المميز ذو اللون الوردي.
في مطعم Nawabz، الوافد الجديد نسبيًا إلى الأسواق، يتم غلي الملح والمكسرات المطحونة وصودا الخبز والحليب لمدة تصل إلى تسع ساعات قبل تحويلها إلى سائل وردي.
شاي الكشميري هو شاي الحليب الحلو. Source: SBS / Rayane Tamer
كما يوحي اسمه، فإن الشاي الكشميري يأتي من كشمير ويستهلكه على نطاق واسع الناس من الهند وباكستان.
أهم نصيحة: لا تنسي الإضافات الخاصة بك: عادة الفستق أو بتلات الورد.
جاءت ياسمين أحد زوار السوق إلى أستراليا قبل شهر واحد فقط من دبي.
يستعد بائعو المواد الغذائية لشهر مزدحم. Source: AAP / Steven Saphore
وتقول إنها هي وأصدقائها - وجميعهم مسلمون ومهاجرون وافدون حديثًا - فوجئوا بوجود مثل هذا السوق في شهر رمضان.
تقول ياسمين: «أنا متفاجئة جدًا لرؤية مثل هذا المجتمع القوي والمتماسك. ستكون الطاقة رائعة... [إن شاء الله].
وصل أبو عبد الله وسكينة وياسمين إلى أستراليا منذ ما يصل إلى أربعة أشهر. Source: SBS / Rayane Tamer
مفتوح من 21 مارس حتى 20 أبريل، بين الساعة 4 مساءً والساعة 3 صباحًا.
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