من الكنافة للشاي الوردي: أكثر من مليون شخص سيستمتعون بـ"ليالي رمضان" في لاكيمبا هذا الشهر

تضيء الأنوار والزخارف على شكل هلال الطريق عندما تبدأ الشمس في الغروب. يردد حاملو الأكشاك الأناشيد وهم يتباهون بالأطعمة المعروضة وهم يقومون بحركات استعراضية مثل رمي العجين في الهواء.





يسمع صوت تلاوة القرآن عبر الشارع عبر منصة لجمع التبرعات لضحايا زلزال سوريا وتركيا. تبدأ حشود من الناس في الوصول.





إنها أستراليا ولكن كما لم يرها البعض من قبل. يقول أحد الزوار: «إنها مثل دولة مختلفة... لكنها تقع في نهاية الشارع».





لاكيمبا، في جنوب غرب سيدني، هي موطن لـ 17 ألف نسمة فقط، أكثر من 60 في المائة منهم مسلمون. ولكن خلال هذا الشهر، يقول مجلس كانتربري-بانكستاون إنه يتوقع الترحيب بأكثر من 1.2 مليون شخص في بازار الطعام العالمي المعروف باسم ليالي رمضان لاكيمبا.



من المتوقع أن يحضر أكثر من مليون شخص ليالي رمضان لاكيمبا. Source: AAP / Steven Saphore يصوم العديد من المسلمين خلال النهار طوال شهر رمضان المبارك، لذلك سيأتون لتناول وجبة من أحد الأكشاك الـ 70 مع غروب الشمس. لكن الجميع مدعوون هنا، بغض النظر عن إيمانهم.





يقول العمدة المحلي خال عصفور: «[الأسواق] مهمة للجميع ولجميع المجتمعات في أستراليا».





«سنحتفل به معًا.»





هذه عينة من الأطعمة المعروضة في ليالي رمضان.



كاميل برجر: المطعم الأيقوني

كان مطعم عبد العبيد أحد مؤسسي الفعالية، بمثابة البداية للسوق الليلي منذ 17 عامًا. يقول إن البرجر الخاص به هو «أشهر شيء ستجده في شارع هالدون».





تم وصفه بأنه أفضل من برجر اللحم البقري مع طعم لذيذ ومغطى بصلصة سرية للغاية.







مورتاباك: متعدد الاستخدامات

يقول أنور شاه من ديسي بايكاري بازار إن الطبق الأكثر شعبية في كشكه هو المورتاباك ، المعروف أيضًا باسم ماتاباك وموغلا باراتاي .



Murtabak is a famous flatbread, traditionally filled with chicken, onions and egg, and fried on an iron griddle. Source: SBS / Rayane Tamer مورتاباك عبارة عن خبز مسطح مقلي مع حشوة تقليدية من الدجاج والبيض والبصل. تتوفر أيضًا خيارات لحوم البقر والنباتية.





أنور من الروهينجا، لكن الطبق شائع أيضًا في سنغافورة وماليزيا واليمن وبنغلاديش.





نصيحة مهمة: يوصي أنور أيضًا باستبدال المالح بالحلوى؛ وطلب المورتاباك مع حشوة الموز للتحلية.



كنافة: التي لا يمكن مقاومتها

يقوم رواد السوق باستخدام هواتفهم لتصوير محمد زرقة. ربما رأيته بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه يتباهى بشكل مسرحي بالجبن القابل للتمدد في الحلوى الخاصة به والمعروفة باسم الكنافة .



يصف محمد زرقة بـ «اللذيذ اللذيذ» بعد أن خدم زبائنه. Source: SBS / Rayane Tamer تعتبر الكنافة اللذيذة عنصرًا أساسيًا في لاكيمبا منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويمكن القول إن الكنافة - وهي عبارة عن معجنات مغزولة ( القطايف ) مغطاة بالجبن الحلو ومغطاة بالفستق وشراب الزعفران - هي الطبق الأكثر شعبية الذي يمكن تجربته.



الكنافة هي حلوى فلسطينية تقليدية. Source: SBS / Rayane Tamer تم إدخال تغييرات على النسخة الفلسطينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا.





أهم نصيحة: تناوله بينما الجبن ساخن وقابل للتمدد.



غولاب جامون: الحلو

في نهاية شارع هالدون، ستجد واحدة من أكثر الحلويات الكلاسيكية في الهند، جولاب جامون .





إنها كرات دونات دافئة مصنوعة من عجينة الحليب، مقلية أمامك ومنقوعة في شراب سكري.



جولاب جامون هي حلوى هندية شهيرة. Source: SBS / Rayane Tamer يقول محمد خان، مالك شركة Deccan Flavours، إن كشكه عبارة عن «مزيج من الثقافات»، حيث أن غولاب جامون «أصبح أستراليًا ببطء الآن» أيضًا.





يتم تقديمه في كوب صغير مع آيس كريم الفانيليا.



الشاي الكشميري: اللون الوردي

بعد الطعام، جرب كوبًا من الشاي الكشميري - شاي الحليب الحلو المميز ذو اللون الوردي.



شاي الكشميري هو شاي الحليب الحلو. Source: SBS / Rayane Tamer في مطعم Nawabz، الوافد الجديد نسبيًا إلى الأسواق، يتم غلي الملح والمكسرات المطحونة وصودا الخبز والحليب لمدة تصل إلى تسع ساعات قبل تحويلها إلى سائل وردي.





كما يوحي اسمه، فإن الشاي الكشميري يأتي من كشمير ويستهلكه على نطاق واسع الناس من الهند وباكستان.





أهم نصيحة: لا تنسي الإضافات الخاصة بك: عادة الفستق أو بتلات الورد.



يستعد بائعو المواد الغذائية لشهر مزدحم. Source: AAP / Steven Saphore جاءت ياسمين أحد زوار السوق إلى أستراليا قبل شهر واحد فقط من دبي.





وتقول إنها هي وأصدقائها - وجميعهم مسلمون ومهاجرون وافدون حديثًا - فوجئوا بوجود مثل هذا السوق في شهر رمضان.



وصل أبو عبد الله وسكينة وياسمين إلى أستراليا منذ ما يصل إلى أربعة أشهر. Source: SBS / Rayane Tamer تقول ياسمين: «أنا متفاجئة جدًا لرؤية مثل هذا المجتمع القوي والمتماسك. ستكون الطاقة رائعة... [إن شاء الله].





ليالي رمضان في لاكيمبا مفتوح من 21 مارس حتى 20 أبريل، بين الساعة 4 مساءً والساعة 3 صباحًا.





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