من الكنافة للشاي الوردي: أكثر من مليون شخص سيستمتعون بـ"ليالي رمضان" في لاكيمبا هذا الشهر

تقام في شارع هالدون في لاكيمبا «ليالي رمضان» لمدة شهر فيما يعد بازارا للطعام الشرق أوسطي وطعام جنوب شرق آسيا يضم أكثر من 70 كشكًا. فيما يلي خمسة أشياء يمكنك تجربتها في شارع هالدون.

A man and two girls pose on a street at night.

سمع أبو عبد الله وسكينة وياسمين عن أسواق لاكيمبا على TikTok. Source: SBS / Rayane Tamer

تضيء الأنوار والزخارف على شكل هلال الطريق عندما تبدأ الشمس في الغروب. يردد حاملو الأكشاك الأناشيد وهم يتباهون بالأطعمة المعروضة وهم يقومون بحركات استعراضية مثل رمي العجين في الهواء.

يسمع صوت تلاوة القرآن عبر الشارع عبر منصة لجمع التبرعات لضحايا زلزال سوريا وتركيا. تبدأ حشود من الناس في الوصول.

إنها أستراليا ولكن كما لم يرها البعض من قبل. يقول أحد الزوار: «إنها مثل دولة مختلفة... لكنها تقع في نهاية الشارع».

لاكيمبا، في جنوب غرب سيدني، هي موطن لـ 17 ألف نسمة فقط، أكثر من 60 في المائة منهم مسلمون. ولكن خلال هذا الشهر، يقول مجلس كانتربري-بانكستاون إنه يتوقع الترحيب بأكثر من 1.2 مليون شخص في بازار الطعام العالمي المعروف باسم ليالي رمضان لاكيمبا.
People walk through a street with decorations hung up.
من المتوقع أن يحضر أكثر من مليون شخص ليالي رمضان لاكيمبا. Source: AAP / Steven Saphore
يصوم العديد من المسلمين خلال النهار طوال شهر رمضان المبارك، لذلك سيأتون لتناول وجبة من أحد الأكشاك الـ 70 مع غروب الشمس. لكن الجميع مدعوون هنا، بغض النظر عن إيمانهم.

يقول العمدة المحلي خال عصفور: «[الأسواق] مهمة للجميع ولجميع المجتمعات في أستراليا».

«سنحتفل به معًا.»

هذه عينة من الأطعمة المعروضة في ليالي رمضان.

كاميل برجر: المطعم الأيقوني

كان مطعم عبد العبيد أحد مؤسسي الفعالية، بمثابة البداية للسوق الليلي منذ 17 عامًا. يقول إن البرجر الخاص به هو «أشهر شيء ستجده في شارع هالدون».

تم وصفه بأنه أفضل من برجر اللحم البقري مع طعم لذيذ ومغطى بصلصة سرية للغاية.

مورتاباك: متعدد الاستخدامات

يقول أنور شاه من ديسي بايكاري بازار إن الطبق الأكثر شعبية في كشكه هو المورتاباك، المعروف أيضًا باسم ماتاباك وموغلا باراتاي.
Murtabak being folded on a griddle by a merchant.
Murtabak is a famous flatbread, traditionally filled with chicken, onions and egg, and fried on an iron griddle. Source: SBS / Rayane Tamer
مورتاباك عبارة عن خبز مسطح مقلي مع حشوة تقليدية من الدجاج والبيض والبصل. تتوفر أيضًا خيارات لحوم البقر والنباتية.

أنور من الروهينجا، لكن الطبق شائع أيضًا في سنغافورة وماليزيا واليمن وبنغلاديش.

نصيحة مهمة: يوصي أنور أيضًا باستبدال المالح بالحلوى؛ وطلب المورتاباك مع حشوة الموز للتحلية.

كنافة: التي لا يمكن مقاومتها

يقوم رواد السوق باستخدام هواتفهم لتصوير محمد زرقة. ربما رأيته بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه يتباهى بشكل مسرحي بالجبن القابل للتمدد في الحلوى الخاصة به والمعروفة باسم الكنافة.
Man wearing kaffeyeh with shocked facial expression pulls knafeh onto container.
يصف محمد زرقة بـ «اللذيذ اللذيذ» بعد أن خدم زبائنه. Source: SBS / Rayane Tamer
تعتبر الكنافة اللذيذة عنصرًا أساسيًا في لاكيمبا منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويمكن القول إن الكنافة - وهي عبارة عن معجنات مغزولة (القطايف) مغطاة بالجبن الحلو ومغطاة بالفستق وشراب الزعفران - هي الطبق الأكثر شعبية الذي يمكن تجربته.
Knafeh is being stretched.
الكنافة هي حلوى فلسطينية تقليدية. Source: SBS / Rayane Tamer
تم إدخال تغييرات على النسخة الفلسطينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا.

أهم نصيحة: تناوله بينما الجبن ساخن وقابل للتمدد.

غولاب جامون: الحلو

في نهاية شارع هالدون، ستجد واحدة من أكثر الحلويات الكلاسيكية في الهند، جولاب جامون.

إنها كرات دونات دافئة مصنوعة من عجينة الحليب، مقلية أمامك ومنقوعة في شراب سكري.
Men stand together in front of gulab jamun pot.
جولاب جامون هي حلوى هندية شهيرة. Source: SBS / Rayane Tamer
يقول محمد خان، مالك شركة Deccan Flavours، إن كشكه عبارة عن «مزيج من الثقافات»، حيث أن غولاب جامون «أصبح أستراليًا ببطء الآن» أيضًا.

يتم تقديمه في كوب صغير مع آيس كريم الفانيليا.

الشاي الكشميري: اللون الوردي

بعد الطعام، جرب كوبًا من الشاي الكشميري - شاي الحليب الحلو المميز ذو اللون الوردي.
Men stand in front of a big pot of pink tea.
شاي الكشميري هو شاي الحليب الحلو. Source: SBS / Rayane Tamer
في مطعم Nawabz، الوافد الجديد نسبيًا إلى الأسواق، يتم غلي الملح والمكسرات المطحونة وصودا الخبز والحليب لمدة تصل إلى تسع ساعات قبل تحويلها إلى سائل وردي.

كما يوحي اسمه، فإن الشاي الكشميري يأتي من كشمير ويستهلكه على نطاق واسع الناس من الهند وباكستان.

أهم نصيحة: لا تنسي الإضافات الخاصة بك: عادة الفستق أو بتلات الورد.
Man throws dough in air.
يستعد بائعو المواد الغذائية لشهر مزدحم. Source: AAP / Steven Saphore
جاءت ياسمين أحد زوار السوق إلى أستراليا قبل شهر واحد فقط من دبي.

وتقول إنها هي وأصدقائها - وجميعهم مسلمون ومهاجرون وافدون حديثًا - فوجئوا بوجود مثل هذا السوق في شهر رمضان.
A man and two girls pose on a street at night.
وصل أبو عبد الله وسكينة وياسمين إلى أستراليا منذ ما يصل إلى أربعة أشهر. Source: SBS / Rayane Tamer
تقول ياسمين: «أنا متفاجئة جدًا لرؤية مثل هذا المجتمع القوي والمتماسك. ستكون الطاقة رائعة... [إن شاء الله].

ليالي رمضان في لاكيمبا
مفتوح من 21 مارس حتى 20 أبريل، بين الساعة 4 مساءً والساعة 3 صباحًا.

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نشر في: 27/03/2023 8:41am
آخر تحديث: 27/03/2023 8:46am
By Rayane Tamer
المصدر: SBS
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