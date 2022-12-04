لماذا يختار أذكى الناس في العالم الهجرة والعيش في كندا عن أستراليا

يحتدم السباق العالمي للأشخاص الأكثر موهبة في العالم - لا سيما في مجال التكنولوجيا وسط سلسلة من الهجمات الإلكترونية - حيث يقول خبراء الهجرة إن أستراليا بحاجة إلى إعادة التفكير في نهجها.





بينما اعتُبرت أستراليا تقليديًا وجهة شهيرة للعمال المهرة، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة من دول مثل المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، والتي تعمل جميعها على تعديل سياساتها لتأمين المزيد من المهاجرين.





تعتمد أستراليا على المهاجرين لشغل العديد من المناصب الأساسية، حيث منحت المهن العليا للتأشيرات الماهرة المؤقتة بين يوليو 2022 وسبتمبر من هذا العام، مهندسو البرمجيات، ومحللو أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطهاة، الأطبة المقيمون، والمطورون المبرمجون.



قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس التكنولوجيا الأسترالي، كيت باوندر، يبدو ان العثور على عمال تكنولوجيا يمثل مشكلة للشركات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة الهجمات الإلكترونية.





أخبرت مؤتمر الهجرة CEDA في سيدني الشهر الماضي أن مديرًا تنفيذيًا عالميًا حدد دولتين غربيتين فقط دربتا باستمرار مجموعة من العاملين في مجال الإنترنت - الولايات المتحدة والهند - ولكن الآن كل ديمقراطية غربية في حاجة إليهم.





في أستراليا، كان أكثر من 11 ألف من العمال المهرة المؤقتين في البلاد بين يوليو 2022 وسبتمبر من هذا العام من الهند - يمثلون 20 بالمئة من إجمالي البرنامج. كانت ثاني أكبر مجموعة هي من المملكة المتحدة بحوالي 8000 شخص (14 بالمئة) والفلبين بحوالي 7000 شخص (12 بالمئة).



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مسارات تأشيرات جديدة





لقد أدركت المملكة المتحدة بالفعل إمكانات العمال المهرة من الهند، من خلال برنامج جديد خاص بالمهنيين الشباب في المملكة المتحدة والهند (يقدم 3000 مكان تأشيرة سنويًا للمواطنين الهنود الحاصلين على درجات علمية والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا للعمل لمدة تصل إلى عامين) من المقرر افتتاحه في أوائل عام 2023.





في حين مددت الحكومة الفيدرالية الأسترالية منذ ذلك الحين حقوق العمل بعد الدراسة للطلاب الدوليين الذين يدرسون درجة البكالوريوس من سنتين إلى أربع سنوات - وحتى لفترة أطول للطلاب الآخرين - قالت السيدة باوندر إنه من المهم تأكيد الطلبات بسرعة أثناء دراستهم.





وقالت إن قلة الهجرة أثناء الوباء أظهر أن هناك نقصًا حقيقيًا في المهارات في صناعة التكنولوجيا، مما يعني أن الهجرة الماهرة ستكون ضرورية لسد الفجوة بينما يتدرب الأستراليون على هذه الأدوار.





قالت ليزا سينغ، الرئيسة التنفيذية لمعهد أستراليا الهند، إنه من المتوقع أيضًا أن تعاني أستراليا من نقص بما يقرب من 100 ألف مهندس بحلول عام 2030، على الرغم من حقيقة أن نصف المهندسين المهاجرين في أستراليا كانوا يعملون بالفعل خارج الصناعة أو عاطلين عن العمل.





وقالت إنه يجب أن تكون هناك منصات أفضل للمساعدة في ربط الصناعة بالمهاجرين المهرة، وللتعرف بشكل أفضل على مؤهلاتهم ومهاراتهم المكتسبة في الخارج.





كما حذر اتحاد التمريض والقبالة الأسترالي من نقص حاد في طاقم التمريض وسط استقالات جماعية.





وقالت السكرتيرة الفيدرالية في ANMF آني باتلر في يوليو "عدد الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها حاليًا تضاعف منذ هذا الوقت من العام الماضي".





كندا تقدم دفعة طموحة من أجل المهاجرين





تواجه أستراليا أيضًا منافسة متزايدة من دول من بينها كندا لجذب المهاجرين ذوي المهارات العالية.





كشفت كندا، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، عن هدف طموح لاستقبال 465 ألف مقيم دائم جديد في عام 2023، و485 ألفًا في عام 2024، و500 ألف في عام 2025.





في المقابل، يهدف برنامج الهجرة 2022-23 في أستراليا إلى توفير 195 ألف تأشيرة ماهرة وعائلية.





ليزا لالاند هي المديرة التنفيذية لمبادرة القرن، وهي شبكة من الشركات والأكاديميين والجمعيات الخيرية التي تدعو إلى المزيد من أهداف الهجرة الطموحة في كندا.





وقالت لالاند :" لدينا مستشفيات تغلق غرف الطوارئ الخاصة بها لأنه ليس لدينا موظفين".





"نشعر بهذا الضغط الكبير عبر العديد من الصناعات في البلاد سواء كانت التعدين والتصنيع والإقامة وخدمات الطعام. لدينا نقص يلوح في الأفق في مجالات مثل عمال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.





"إذا استمرت هذا ، لن يكون لدينا القوة العاملة أو القاعدة الضريبية لنكون قادرين على دفع أو دعم الخدمات عالية الجودة ... التي نتمسك بها قريبًا وعزيزًا."





تعتقد لالاندي أن الهجرة يمكن أن تكون مفتاحًا للميزة التنافسية لكندا وعكس اتجاه الإنتاجية المتراجعة وسط شيخوخة السكان.





وقالت إن مبادرة القرن تدعو إلى زيادة عدد سكان كندا إلى 100 مليون بحلول عام 2100، إذ أثارت رؤية لما يمكن أن تكون عليه البلاد في المستقبل من حيث النفوذ والسلطة والازدهار.



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