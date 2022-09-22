لماذا تقص النساء في إيران شعورهن وتحرقن حجابهن؟

النقاط الرئيسية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بصور النساء اللواتي يخرجن إلى الشوارع في إيران ويحرقن حجابهن

هزت خمسة أيام من الاحتجاجات طهران والمناطق الكردية في إيران منذ ذلك الحين بعد وفاة مهسا أميني

منذ الثورة الإيرانية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران قانونًا ارتداء الحجاب

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بصور النساء اللواتي يخرجن إلى الشوارع في إيران ويحرقن حجابهن في تحد علني لقواعد الحكومة، وبدون الحق القانوني في الاحتجاج.





هزت خمسة أيام من الاحتجاجات طهران والمناطق الكردية في إيران منذ ذلك الحين بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت بعد ثلاثة أيام في غيبوبة أثناء احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق» في البلاد لعدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب .





Protests around Iran and the world have erupted in anger following the death of 22-year-old Mahsa Amini in Tehran. Source: AAP / Clemens Bilan بعد وفاتها أثناء الاحتجاز وصف الأكاديميون الأحداث التي تتكشف في إيران لا سيما في محافظة كردستان بأنها «متفجرة».





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ولكن لماذا تم احتجاز السيدة أميني في المقام الأول، ما هي قواعد إيران حول الحجاب وكيف ستواجه النساء عواقب احتجاجاتهن؟



من هي مهسا أميني، المرأة التي توفيت في الحجز؟

مهسا أميني امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا من المقاطعة الكردية في إيران. كانت في طهران مع شقيقها عندما تم توبيخها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية - المعروفة رسميًا باسم «شرطة الإرشاد» أو Gasht-e Ershad - بسبب ارتدائها «غير اللائق» للحجاب.





وقد احتُجزت لمدة ثلاثة أيام في مركز احتجاز فوزارا دخلت بعدها في غيبوبة وتوفيت. ونفت الشرطة المحلية مزاعم تعرضها للضرب، مؤكدة أنها تعرضت لنوبة قلبية أثناء الاحتجاز. إنه ادعاء ترفضه عائلتها، وأعلن والداها علنًا أن السيدة أميني كانت بصحة جيدة قبل اعتقالها.



وجاء في بيان للشرطة أنه «بناءً على تحقيقات مفصلة، منذ نقلها إلى السيارة وأيضًا في الموقع [المحطة]، لم يتم مسها جسديا».





وقد دقت وفاتها ناقوس الخطر من مختلف منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي استمعت إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتحدث في الجمعية العامة لأول مرة يوم الأربعاء. وفي خطابه، التزم الصمت بشأن وفاة السيدة أميني.





وقالت ندى الناشف، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، يوم الثلاثاء في بيان: «يجب إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في وفاة مهسا أميني المأساوية ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل سلطة مختصة مستقلة».



هل تُجبر النساء في إيران على ارتداء الحجاب؟

منذ الثورة الإيرانية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران قانونًا ارتداء الحجاب وفقًا لتفسير الحكومة لمجموعة القوانين الإسلامية، وهي الشريعة. وفقًا لقانون البلاد، يجب تغطية شعر النساء ورقابهن وارتداء ملابس فضفاضة.





يمكن أن يؤدي عدم ارتداء الحجاب وفقًا لقوانين إيران إلى سجن النساء أو تغريمهن أو تعرضهن للإيذاء الجسدي من قبل شرطة الآداب.





وقال أستاذ أبحاث دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في جامعة ديكين، شهرام أكبرزاده، إن العنف ضد النساء اللواتي «يختبرن حدود» الحجاب ليس بالأمر الجديد. لكن العنف اشتد في ظل الحكومة المحافظة للغاية برئاسة السيد رئيسي منذ فوزه في الانتخابات في عام 2021.



وقال البروفيسور أكبرزاده إن رغبة الحكومة الإيرانية في فرض فهمها للشريعة على مجتمع تقدمي أصبحت «تحديًا سياسيًا كبيرًا» حيث تعبر النساء بشكل متزايد عن إرادتهن في اختيار طريقة ارتداء الملابس.





في الإسلام، يُفسّر على نطاق واسع أن المرأة المسلمة مطالبة بارتداء الحجاب، ولكن يجب أن يكون ذلك بمحض إرادتها. وفقًا للدين، لا ينبغي لأي شخص أو مؤسسة إجبار النساء على ارتداء الحجاب.





ولكن في الوقت الذي تصف فيه إيران نفسها كدولة تكرس القيم الإسلامية في تشريعاتها بعقوبات قاسية، أصبح الفصل بين الدين والسياسة غير واضح منذ ثورة 1979.





وقال البروفيسور أكبرزاده: «السيطرة على أجساد النساء هي مصدر قلق كبير للإسلاميين». «لأنهم إذا تمكنوا من التحكم في أجساد النساء، فهذه طريقة جيدة للسيطرة على المجتمع.»



متظاهر يحمل صورة ماهسا أميني خلال مظاهرة في اسطنبول. Source: Getty / وكالة فرانس برس/أوزان كوسي أما علام صالح، المحاضر في الدراسات الإيرانية في الجامعة الوطنية الأسترالية، فقال إن قبضة إيران الشديدة على ولاية الحجاب لا تمثل بالضرورة قيم دين الإسلام. بل إنها تشير إلى رمز الشرعية والسيطرة على ناخبيها.





وقال: «بالنسبة للنظام الحجاب ليس مجرد مسألة دينية إنه قضية سياسية».





«[إيران] تعتبر أن من واجبها تعزيز الإسلام والإسلاموية. ونتيجة لذلك، إذا كان شعبها لا يهتم بالمعايير والقيم الإسلامية، فإن ذلك سيقوض شرعيتها السياسية».



لماذا تحرق النساء الحجاب؟

على وسائل التواصل الاجتماعي يتم نشر صور ومقاطع فيديو لنساء في مختلف محافظات إيران يحرقن حجابهن تضامنًا مع السيدة أميني. حتى أن بعض النساء يقطعن خصلات الشعر احتجاجًا على مطالبة النظام بتغطية أنفسهن.



يقول البروفيسور أكبرزاده إن النساء في إيران يرسلن رسالة واضحة.





«يقولون إنهم اكتفوا. كم يمكن أن يتحملوا؟ ما مقدار الدم الذي يمكن سفكه؟ كفى».





في إيران، لا يوجد حق قانوني للاحتجاج ضد الحكومة. وعلى هذا النحو، يمكن تغريم هؤلاء النساء أو سجنهن أو إساءة معاملتهن بسبب أفعالهن في الشوارع.



إنهم يفضلون الموت على الاستمرار في العيش هكذا. شهرام أكبرزاده

«في هذه المرحلة من الزمن، لا يهتمون حقًا إذا كانت هناك طرق على الباب في الساعات الأولى من الصباح من قبل قوات الأمن التي تعرفت عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأتوا لنقلهن إلى السجن.





«إنهم يفضلون الموت على الاستمرار في العيش هكذا.»





وفقًا لمنظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks، تعاني إيران من اضطرابات كبيرة في الاتصال بالإنترنت، مع إغلاق شبكات الهاتف المحمول الرئيسية وتقييد Instagram و WhatsApp بشدة منذ 19 سبتمبر.





قال الدكتور صالح إن وفاة السيدة أميني «الكارثية» كانت مجرد محفز لتتويج الأزمات التي اندلعت في إيران.



A woman stands on a vehicle burning her hijab in protest against Mahsa Amini's death in custody for wearing her hijab in "improper" fashion, according to the morality police. Source: Twitter في السنوات الأخيرة عانت الجمهورية الإسلامية من اضطرابات اقتصادية مع ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم. يلقي العديد من الإيرانيين باللوم على الحكومة بسبب الفساد المنهجي الذي يرتبط بالفشل في تقديم إصلاحات اجتماعية واقتصادية.





وقال: «ما نراه هنا هو دولة مقابل مجتمع تلتزم فيه الدولة بأيديولوجية لا يقبلها الناس».





«لقد وُعد الناس في العقود الأربعة الماضية بحياة واقتصاد أفضل، ومزيد من الحرية الاجتماعية والسياسية. لكن ما نراه هو أن الناس يشعرون الآن بالإحباط العميق من هذه الوعود التي لم يتم الوفاء بها.





«إنها ليست مجرد مظاهرة، إنها ليست مجرد مظاهرة، إنها ليست احتجاجًا. إنه انفجار بسبب تجاهل رغبات الناس».





وقال الدكتور صالح إن القيم التي يهدف النظام إلى التمسك بها «تتحرك في الاتجاه المعاكس تمامًا» لرغبات المجتمع الإيراني، ودعا إلى «تفكيك شرطة الأخلاق بالكامل».





في حين هزت إيران احتجاجات المواطنين المحبطين من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد - كان آخرها في عام 2019 عندما ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير ونتج عن ذلك مقتل 1500 شخص في الاضطرابات - تترأس النساء هذه الحركة.





«تقود النساء هذا الاحتجاج وهذه الحركة. هذا جديد. ولن تخسر النساء أبدًا. يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير للنظام».



ماذا كان رد فعل السلطات الإيرانية؟

وقد أمر السيد رئيسي بإجراء تحقيق في وفاة السيدة أميني، وأفادت وكالة أنباء إيرنا، وهي وكالة أنباء حكومية، بأنها تشبه «ابنته»، ووعد بأن تحصل على العدالة.





لكن وفقًا لوكالة أنباء فارس التابعة للدولة، قوبلت الاحتجاجات بالعنف من قبل قوات الأمن التي ردت بالذخيرة الحية وبنادق الحبيبات والغاز المسيل للدموع.





وأكد محافظ كردستان إسماعيل زاري كوشا مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول أمني، في النزاعات المستمرة، ملقيا اللوم في الوفيات على التدخلات الأجنبية، ووصفها بأنها «مؤامرة للعدو».





وقالت منظمة هينجاو لحقوق الإنسان إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في كردستان وأصيب 450 آخرون، وهي المحافظة التي تنتمي إليها السيدة أميني. لم يتم التحقق من ذلك من قبل السلطات الإيرانية.





وفي محاولة للتخفيف من حدة التوتر، زار أحد مساعدي المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأسرة لإرسال التعازي نيابة عنه.





وقال المساعد عبد الرضا بورزهابي، وفقًا للمنفذ الإعلامي التابع للدولة، وكالة تسنيم للأنباء، «أكدت للأسرة... أن جميع المؤسسات ستتخذ إجراءات للدفاع عن الحقوق المنتهكة للسيدة أميني ولن يتم تجاهل أي من حقوقها».





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