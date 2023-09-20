لماذا يعاني المهاجرون أكثر من غيرهم من الغلاء في أستراليا؟

بالنسبة لبعض المجتمعات في أستراليا، فإن أزمة تكلفة المعيشة تأتي مصحوبة بصعوبة إضافية وهي الاضطرار إلى دعم أحبائهم الذين يكافحون في بلدهم الأم.

Fruit in boxes at a shop

One in 10 people surveyed in the Scanlon Foundation report said they went without meals in the past year because they didn’t have enough money. Source: AAP / .

النقاط الرئيسية
  • يسلط تقرير جديد الضوء على كيفية تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لدى بعض الفئات.
  • وجد تقرير معهد أبحاث مؤسسة سكانلون أيضاً أن واحداً من كل 10 أشخاص يفوّت وجبات الطعام.
  • يشعر عدد أقل من الناس بأنهم ينتمون ويشعرون بالفخر بأسلوب الحياة الأسترالي الحالي.
سلط تقرير جديد صادر عن معهد أبحاث مؤسسة سكانلون الضوء على العبئ الإضافي الذي تواجهه المجتمعات المهاجرة في أستراليا مع أزمة تكلفة المعيشة الحالية في البلاد.

وفي المقابلات التي أجرتها المؤسسة وجدت أن العديد من الأشخاص يدعمون أحبائهم في الخارج بالإضافة إلى مواجهة الضغوط المالية في الداخل، وقال أحد المشاركين في التقرير: "أنت لا تعيش من أجل نفسك، بل تعيش من أجل عائلتك في وطنك أيضاً".

وتابع القول "الجميع يدعمون عائلاتهم، ويرسلون الأموال إلى وطنهم، ربما للاجئين الذين تركوهم وراءهم، كل هذه الأشياء تجعل الحياة أكثر صعوبة هنا لأن الأموال التي يحصلون عليها يقسمونها بين أسرهم هنا وهناك"
ScanlonHappiness.png
Australians are also less happy than they used to be, according to the data. Credit: SBS News
ووصف شخص آخر عبء المسؤولية التي يواجهونها وسط ارتفاع التكاليف في أستراليا، وقال: "كل ثلاثة أشهر أرسل بعض المال إلى والديّ، ليس الكثير ولكن فقط من أجل الاستمرار ولكن حتى هذا المبلغ ليس بمقدوري الآن إرساله”.

ScanlonNationalBelonging.png
There are fewer people than before who feel like they belong in Australia. Credit: SBS News
يقول قادة بعض الجاليات في المجتمع إنها قضية يرونها بشكل متكرر، ومنهم بصير قادري الذي قال بأن منظمته الخيرية في فيكتوريا تعاني من تزايد أعداد اللاجئين الذين يطلبون حصصاً غذائية، حيث ارتفع عدد العائلات التي تطلب المساعدة ثلاثة أضعاف في الأشهر الستة الماضية.
Chart - 64% of adults aren't satisfied with their current financial situation.
64% of adults aren't satisfied with their current financial situation. Source: SBS
وجد التقرير أن واحد من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع لم يتناولوا وجبات طعام في العام الماضي لأنه لم يكن لديهم ما يكفي من المال، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يكافحون ماليا أو من أجل العيش من حوالي 34% في عام 2020 إلى 41% في عام 2022.
ScanlonReport2023.png
Credit: SBS News
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك
و
إنستغرام.
شارك
نشر في: 20/09/2023 2:01pm
By Rashida Yosufzai
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS
Available in other languages

اخترنا لك

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

15:18
adel 11.jpg

رحالة مصري زار 119 دولة 'استراليا افضل وجهة سياحية في العالم'

17:19
b1bec6c9-fbe8-48ca-9bec-28213078dc08.JPG

سيدات سوريات ينقلن المطبخ والتراث السوري إلى ملبورن

11:31
Taha Kheir.JPG

'قررت ألا أستسلم': كيف أستطاع مهاجر خسر كل أمواله في لبنان تحقيق حلم الهجرة والدراسة؟