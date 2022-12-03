لماذا انتشر فيديو لأسترالي يحمل علم السكان الأصليين في كأس العالم انتشار النار في الهشيم على وسائل التواصل؟

النقاط الرئيسية: انتشر رجل أسترالي على نطاق واسع بعد شرح ماهية علم السكان الأصليين في مقطع فيديو في كأس العالم لكرة القدم.

شارك سوي، وهو بودكاستير أسترالي سافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، فيديو عمه على TikTok.

شارك نجم الدوري الوطني لكرة القدم جوش أدو كار صورة للرجال الذين يحملون أعلام السكان الأصليين والأستراليين على إنستغرام.

انتشر مقطع فيديو لمغترب أسترالي في قطر يشرح الأهمية الرمزية لعلم السكان الأصليين للسكان المحليين في مباراة كأس العالم على الإنترنت.





حضر المدون الرياضي الأسترالي سوي مباراة أستراليا ضد الدنمارك على ملعب الجنوب مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مع عمه الذي يعمل في قطر.





أحضر الثنائي علم السكان الأصليين إلى المباراة واغتنموا الفرصة ليشرحوا للسكان المحليين القطريين ماهية العلم ومن يمثله.





ليلة الخميس، نشر سوي الفيديو على البودكاست الرياضي الخاص به Ajibeh's Couch على تيك توك وانتشر بسرعة منذ ذلك الحين حيث حصد ما يقرب من 500,000 مشاهدة وأكثر من 55,000 إعجاب حتى بعد ظهر يوم الجمعة.



في الفيديو، شوهد عم سوي وهو يحمل علم السكان الأصليين. وعندما سأله رجل قطري عن العلم أخذ في الشرح باللغة العربية أنه علم يمثل السكان الأصليين لأستراليا.





وقال: «يبدو الأمر كما لو أنهم فلسطينيون في أستراليا».





غالبًا ما يُظهر الفلسطينيون والسكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس تضامنهم مع بعضهم البعض حيث يتشاركون صراعات مماثلة مع الاستعمار في أوطانهم.





يمضي عم سوي في شرح الرمزية وراء الألوان الأحمر والأصفر والأسود على العلم.



شارك نجم الدوري الأمريكي لكرة القدم جوش أدو كار صورة القطريين والأستراليين وهم يحملون أعلام السكان الأصليين والأستراليين في مباراة أستراليا ضد الدنمارك في كأس العالم لكرة القدم 2022. Source: Supplied / Ajibeh's Couch وقال: «هذه هي الأرض الحمراء، وهذه هي الشمس، والأسود [اللون] يمثل السكان الأصليين والأستراليين الأصليين» في إشارة إلى الألوان على العلم على التوالي.





ثم شرح سوي معاملة شعوب الأمم الأولى والفخر الذي يمتلكونه بامتلاك علم يمثلهم.





وقال: «لقد تعرضوا لسوء المعاملة للغاية».





«الآن يمكنهم رفع رؤوسهم بعلمهم. لديهم علم يمكنهم رفعه».





كما أظهر الرجل علمه الأسترالي، موضحًا أنه مشتق من المملكة المتحدة ودعا إلى الاعتراف بكل من أعلام السكان الأصليين والأستراليين.



قال: «نحن نتعرف على هذا [العلم الأسترالي]، لكننا نتعرف على الأصل! نتعرف على النسخة الأصلية!»





وقد كان على المدون وعمه أن يشرحا لمسؤولي الأمن القطريين علم السكان الأصليين عند دخول الملعب وانتظرا حوالي 10 دقائق قبل الحصول على التصريح.





تؤكد وثيقة إحاطة رسمية للفيفا اطلعت عليها SBS News أن علم السكان الأصليين مدرج في قائمة الأعلام المسموح بها في ملاعب كأس العالم.





تشمل الأعلام الأخرى المسموح بها جزر مضيق توريس وكاتالونيا والإنكا والأعلام الشركسية.





شارك ويرادجوري ونجم جونغاندجي إن آر إل جوش أدو كار صورة سوي وعمه وقطريين آخرين يحملون أعلام أستراليا والسكان الأصليين على إنستغرام.



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أعربت مئات التعليقات تحت الفيديو عن الثناء والامتنان لنشر الوعي حول علم السكان الأصليين وتمثيل أفراد الأمم الأولى في أكبر بطولة رياضية في العالم.





وجاء أحد التعليقات على النحو التالي: «لا أعرف لماذا ولكن هذا جعلني أبكي قليلاً! شكرًا على الاعتراف بنا!»





علق مستخدم TikTok الذي قال إنه مغربي وولد في هولندا قائلاً إنه لم ير أو يعرف أبدًا بوجود علم للسكان الأصليين قبل أن يشاهد الفيديو.





أجاب شخص آخر: «هذا رائع، لقد وصلت ثقافتنا إلى الجانب الآخر من العالم».





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