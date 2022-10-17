هل تيك توك المكان المناسب للإعلان عن ميولكم الجنسية؟

النقاط الرئيسية مادونا تعلن عبر منصة تيك توك عن ميولها الجنسية المثلية

تزامن منشورها مع اليوم الوطني للتعبير عن المثلية الذي تم الاحتفال به في الولايات المتحدة في 11 تشرين الأول/أكتوبر

العديد من المعلقين يشككون في ميولها الجنسية المعلنة وفي أنها تنتمي حقاً لمجتمع المثليين

قامت مادونا ولسبب مجهول بالإعلان للعالم عبر منصة تيك توك عن ميولها الجنسية المثلية.





وتزامن منشورها مع اليوم الوطني للتعبير عن المثلية الذي تم الاحتفال به في الولايات المتحدة في 11 تشرين الأول/أكتوبر.





وكان يوم التوعية حول مجتمع المثليين قد انطلق في عام 1988، بذكرى المسيرة الوطنية لعام 1987 في واشنطن للدفاع عن حقوق المثليين.





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ولمّحت نجمة البوب الأسبوع الماضي أنها مثلية بانضمامها إلى مجموعة على تيك توك.



ونشرت مادونا مقطع فيديو تحمل فيه ملابس داخلية وردية مرفقة بنص جاء فيه: "إذا لم أدخلها فهذا يعني أني مثلية"!





ثم حاولت رمي الملابس الداخلية في سلة وأخطأت الهدف قبل أن تبتعد عن الكاميرا، مما يشير على ما يبدو إلى أنها تعلن بأنها مثلية.



Madonna posts on TikTok on National "Coming Out" Day in the United States. وتعتبر مادونا التي تبلغ من العمر حالياً 64 عاماً من أهم الرموز لمجتمع المثليين.





إلا أن العديد من المعلقين يشككون في ميولها الجنسية المعلنة وفي أنها تنتمي حقاً لمجتمع المثليين.





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