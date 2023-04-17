لماذا اختارت مجلة تايم ألبانيزي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم؟

النقاط الرئيسية ورد اسم أنتوني ألبانيزي في قائمة مجلة التايمز لأكثر 100 شخص تأثيرًا في عام 2023.

شهدت القائمة تواجد زعماء سياسيين وممثلين وموسيقيين وغيرهم من المشاهير

تم تكليف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكتابة نبذة عن رئيس الوزراء الأسترالي للنشر.

أعلنت مجلة تايم عن ضم اسم أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي إلى جانب ليونيل ميسي وبيونسيه كواحد من أكثر الأشخاص المؤثرين في العالم لعام 2023.





قام محررو المجلة بتجميع القائمة السنوية للفنانين والمبتكرين والعمالقة والقادة والرواد في مختلف المجالات وتم إصدارها مؤخرًا لهذا العام.





في مقال كتبه للمجلة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وصف فيه ألبانيزي بأنه "رمز للأمل والإلهام".



Prime Minister of Canada Justin Trudeau wrote about Australia Prime Minister Anthony Albanese for Time Magazine's list of the most influential people of 2023 (pictured here during a bilateral meeting after the Nato Leaders’ Summit in Spain in 2022). Source: AAP / Lukas Coch وتأتي التزكية مع اقتراب الاستفتاء القادم في أستراليا حول صوت السكان الأصليين إلى البرلمان، والذي أثنى ترودو في نبذته عن ألبانيزي وقال "دافع عن صوت" السكان الأصليين في أستراليا.





وأشار ترودو في كلمته إلى طفولة ألبانيزي الذي نشأ في بنايات الإسكان العام، وإيمانه بـ "العمل المناخي الطموح" والتزامه بالديمقراطية.



وصف ترودو كيف أنه في عالم "يتزايد فيه عدم اليقين" حيث يقوم السياسيون أحيانًا "بزرع الخوف والانقسام"، يختار ألبانيزي "طريق الأمل والفرص".





في خطاب النصر الذي ألقاه عندما فاز بالانتخابات الفدرالية في مايو/آيار من العام الماضي، قال ألبانيزي إنه يريد توحيد الأستراليين معًا.





ومن بين الأشخاص التسعة عشر الآخرين الذين تم إدراجهم ضمن فئة القادة مع رئيس الوزراء، السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والصحفي إيفان غيرشكوفيتش والرئيس الأمريكي جو بايدن.



تم اختيار الملك تشارلز في القائمة ضمن قائمة الأيقونات، وتم اختيار الممثل الكوميدي على وونغ ضمن فئة الفنانين، وإيلون ماسك ضمن قائدة رواد الأعمال، وناتاشا ليون كمبتكرة، وبيلا حديد كرائدة في مجال الأزياء والموضة.





الجدير بالذكر أن ألبانيزي هو ثالث رئيس وزراء أسترالي يدخل قائمة مجلة تايم.





في عام 2008، تم إدراج اسم رئيس الوزراء السابق كيفن راد في القائمة، حيث قامت حينها الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بكتابة نبذة عن سبب اختياره ضمن الأشخاص المؤثرين.





وكذلك ظهر رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد في القائمة في عام 1999.



