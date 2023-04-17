لماذا اختارت مجلة تايم ألبانيزي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم؟

تم اختيار رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي في قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجلة تايم ليصبح ثالث رئيس وزراء أسترالي ينضم للقائمة.

Anthony Albanese coming onto stage for his victory speech with two thumbs up.

Anthony Albanese became Prime Minister of Australia in May 2022. Source: Getty / Wendell Teodoro

النقاط الرئيسية
  • ورد اسم أنتوني ألبانيزي في قائمة مجلة التايمز لأكثر 100 شخص تأثيرًا في عام 2023.
  • شهدت القائمة تواجد زعماء سياسيين وممثلين وموسيقيين وغيرهم من المشاهير
  • تم تكليف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بكتابة نبذة عن رئيس الوزراء الأسترالي للنشر.
أعلنت مجلة تايم عن ضم اسم أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي إلى جانب ليونيل ميسي وبيونسيه كواحد من أكثر الأشخاص المؤثرين في العالم لعام 2023.

قام محررو المجلة بتجميع القائمة السنوية للفنانين والمبتكرين والعمالقة والقادة والرواد في مختلف المجالات وتم إصدارها مؤخرًا لهذا العام.

في مقال كتبه للمجلة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وصف فيه ألبانيزي بأنه "رمز للأمل والإلهام".
Anthony Albanese shakes hands with Canadian PM Justin Trudeau.
Prime Minister of Canada Justin Trudeau wrote about Australia Prime Minister Anthony Albanese for Time Magazine's list of the most influential people of 2023 (pictured here during a bilateral meeting after the Nato Leaders’ Summit in Spain in 2022). Source: AAP / Lukas Coch
وتأتي التزكية مع اقتراب الاستفتاء القادم في أستراليا حول صوت السكان الأصليين إلى البرلمان، والذي أثنى ترودو في نبذته عن ألبانيزي وقال "دافع عن صوت" السكان الأصليين في أستراليا.

وأشار ترودو في كلمته إلى طفولة ألبانيزي الذي نشأ في بنايات الإسكان العام، وإيمانه بـ "العمل المناخي الطموح" والتزامه بالديمقراطية.
اقرأ المزيد

مجلة "تايم" تختار جو بايدن وكامالا هاريس "شخصيتَي العام"

وصف ترودو كيف أنه في عالم "يتزايد فيه عدم اليقين" حيث يقوم السياسيون أحيانًا "بزرع الخوف والانقسام"، يختار ألبانيزي "طريق الأمل والفرص".

في خطاب النصر الذي ألقاه عندما فاز بالانتخابات الفدرالية في مايو/آيار من العام الماضي، قال ألبانيزي إنه يريد توحيد الأستراليين معًا.

ومن بين الأشخاص التسعة عشر الآخرين الذين تم إدراجهم ضمن فئة القادة مع رئيس الوزراء، السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والصحفي إيفان غيرشكوفيتش والرئيس الأمريكي جو بايدن.
اقرأ المزيد

مجلة تايم تختار فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022.. ولكن من فاز بلقب "بطل العام"؟

تم اختيار الملك تشارلز في القائمة ضمن قائمة الأيقونات، وتم اختيار الممثل الكوميدي على وونغ ضمن فئة الفنانين، وإيلون ماسك ضمن قائدة رواد الأعمال، وناتاشا ليون كمبتكرة، وبيلا حديد كرائدة في مجال الأزياء والموضة.

الجدير بالذكر أن ألبانيزي هو ثالث رئيس وزراء أسترالي يدخل قائمة مجلة تايم.

في عام 2008، تم إدراج اسم رئيس الوزراء السابق كيفن راد في القائمة، حيث قامت حينها الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بكتابة نبذة عن سبب اختياره ضمن الأشخاص المؤثرين.

وكذلك ظهر رئيس الوزراء الأسبق جون هوارد في القائمة في عام 1999.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 17/04/2023 3:19pm
By Aleisha Orr
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
Available in other languages

الأكثر متابعة

11:21
TENNIS NOVAK DJOKOVIC VISA

متى يمكن لمقدم طلب التأشيرة إلى أستراليا الاعتراض على قرار الرفض من قبل دائرة الهجرة؟ ولدى أية مراجع؟

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

A man with glasses looks on

اقتحام منازل أعضاء من حزب الأحرار من قبل هيئة مراقبة مكافحة الفساد

A NSW Police officer is seen in Sydney

الشرطة توجه التهم لرجلين باختطاف رجل وامرأة في فيرفيلد بسيدني

04:20
IMG_0148-min-scaled.jpeg

'صخرة على شكل موجة عملاقة في وسط ولاية غرب أستراليا': تعرفوا إلى Wave Rock الوجهة السياحية الشهيرة

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

08:54
srce

النوبة القلبية ونوبة الهلع تتشاركان نفس الأعراض: كيف يمكن التفريق بينهما؟

07:22
eid prayers

من ضمنها هدايا العيد: أبناء الجالية العربية في ولاية فيكتوريا يستعدون لإحياء عيد الفطر السعيد