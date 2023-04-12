هل سيحصل الأستراليون على يوم عطلة بمناسبة تتويج الملك تشارلز؟

قبل أقل من شهر على حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، كشف قصر باكنغهام تفاصيل جديدة عن الحفل الذي ستتم مراسمه في السادس من أيار/ مايو 2023، ومع استعداد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لترأس وفد أسترالي إلى بريطانيا، لا يزال السؤال مطروحاً إذا ما سيكون يوم التتويج عطلة رسمية في أستراليا؟

QE2 Camilla and Charles

Britain's Prince Charles, right, and Camilla, the Duchess of Cornwall, listen as Britain's Queen Elizabeth II delivers the Queen's Speech, in the House of Lords, during the State Opening of Parliament, at the Palace of Westminster in London, Wednesday, June 4, 2014. Credit: Carl Court/AP/AAP Image

النقاط الرئيسية:
  • قصر باكنغهام يكشف تفاصيل جديدة عن تتويج الملك تشارلز.
  • لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأستراليون سيحصلون على عطلة عامة للاحتفال بهذه المناسبة.
  • سيقام الحفل في السادس من شهر أيار/ مايو المقبل.
على ما يبدو أن هذا اليوم لن يكون يوم عطلة رسمية في أستراليا، لا سيما أن الأستراليين لن يضطروا لأخذ أي عطلة لمشاهدة مراسم التتويج لأنها تصادف نهار السبت مساءً في السادس من أيار/ مايو.

لكن من الممكن أن يتم الإعلان عن عطلات رسمية على مستوى الولايات، وهو الخيار الذي يفكر فيه رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكغووان.
King Charles and Prime Minister Anthony Albanese
Австралискиот премиер Антони Албанезе на приемот за светските лидери, организиран од кралот Чарлс III во Бакингемската палата, 17 септември 2022. Credit: Stefan Rousseau/AP/AAP Image
أما بالنسبة إلى الجارة نيوزلندا فقد سارعت إلى الإعلان عن عدم وجود يوم عطلة رسمية بالمناسبة، أما كندا فلم تحسم قرارها بعد.

يأتي هذا في الوقت الذي يكشف فيه قصر بيكنغهام عن التفاصيل تدريجياً، إذ يبدو أن الأزمة المعيشية التي ترزح تحتها بريطانيا، فرضت عدم الإسراف في التكاليف المدفوعة، إذ ستدفع حكومة المملكة المتحدة فاتورة الحفل الذي سيكون متواضعاً مقارنة بحفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 1953.
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سيقام الحفل في وستمنستر آبي، وسيتم نقل الملك والملكة كاميلا إلى مكان الحدث في أقدم وأحدث العربات الملكية، وسيسلك مساراً أقصر بكثير من ذلك الذي سلكته من والدته. كما سيكون أقل من حيث عدد الحضور أيضاً الذي بلغ 8,000 شخص خلال تتويج الملكة إليزابيث الثانية.
واحتفالاً بهذه المناسبة، كشف قصر باكنغهام النقاب عن إيموجي أو رمز تعبيري جديد لتاج سانت إدوارد الذي سيرتديه الملك تشارلز خلال تتويجه.
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سيحضر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحفل برفقة الحاكم العام ديفيد هيرلي وحكام جميع الولايات الأسترالية، إضافة إلى ممثلين عن السكان الأصليين الذين تمت دعوتهم بصورة خاصة من قبل قصر بيكنغهام.

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نشر في: 12/04/2023 11:24am
آخر تحديث: 12/04/2023 2:58pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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