هل سيحصل الأستراليون على يوم عطلة بمناسبة تتويج الملك تشارلز؟

النقاط الرئيسية: قصر باكنغهام يكشف تفاصيل جديدة عن تتويج الملك تشارلز.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأستراليون سيحصلون على عطلة عامة للاحتفال بهذه المناسبة.

سيقام الحفل في السادس من شهر أيار/ مايو المقبل.

على ما يبدو أن هذا اليوم لن يكون يوم عطلة رسمية في أستراليا، لا سيما أن الأستراليين لن يضطروا لأخذ أي عطلة لمشاهدة مراسم التتويج لأنها تصادف نهار السبت مساءً في السادس من أيار/ مايو.





لكن من الممكن أن يتم الإعلان عن عطلات رسمية على مستوى الولايات، وهو الخيار الذي يفكر فيه رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكغووان.



Австралискиот премиер Антони Албанезе на приемот за светските лидери, организиран од кралот Чарлс III во Бакингемската палата, 17 септември 2022. Credit: Stefan Rousseau/AP/AAP Image أما بالنسبة إلى الجارة نيوزلندا فقد سارعت إلى الإعلان عن عدم وجود يوم عطلة رسمية بالمناسبة، أما كندا فلم تحسم قرارها بعد.





يأتي هذا في الوقت الذي يكشف فيه قصر بيكنغهام عن التفاصيل تدريجياً، إذ يبدو أن الأزمة المعيشية التي ترزح تحتها بريطانيا، فرضت عدم الإسراف في التكاليف المدفوعة، إذ ستدفع حكومة المملكة المتحدة فاتورة الحفل الذي سيكون متواضعاً مقارنة بحفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 1953.



سيقام الحفل في وستمنستر آبي، وسيتم نقل الملك والملكة كاميلا إلى مكان الحدث في أقدم وأحدث العربات الملكية، وسيسلك مساراً أقصر بكثير من ذلك الذي سلكته من والدته. كما سيكون أقل من حيث عدد الحضور أيضاً الذي بلغ 8,000 شخص خلال تتويج الملكة إليزابيث الثانية.



واحتفالاً بهذه المناسبة، كشف قصر باكنغهام النقاب عن إيموجي أو رمز تعبيري جديد لتاج سانت إدوارد الذي سيرتديه الملك تشارلز خلال تتويجه.



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سيحضر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحفل برفقة الحاكم العام ديفيد هيرلي وحكام جميع الولايات الأسترالية، إضافة إلى ممثلين عن السكان الأصليين الذين تمت دعوتهم بصورة خاصة من قبل قصر بيكنغهام.





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