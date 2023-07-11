مقتل امرأة بحادثة "عنف منزلي" في غرب سيدني

فارقت امرأة في الخمسينات من عمرها الحياة فيما يبدو أنها حادثة عنف منزلي جديدة وقعت في منزل في غربي سيدني.





وذكرت الشرطة أنها تقلت بلاغاً في حادثة في منزل يقع في منطقة روتي هيل حوالي الساعة 8:15 مساءً يوم الثلاثاء أشار الى وجود خطر على حياة المرأة.





وعند وصول رجال الشرطة الى المنزل المقصود وجدوا المرأة وقد فارقت الحياة.





وقالت شرطة نيو ساوث ويلز صباح اليوم (الأربعاء) إن المرأة لم يتم رسميا الكشف عن اسمها ولكنها في الخمسينيات من عمرها. كما اوضحت الشرطة أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا كان على صلة بالمرأة مصابًا بجروح خطيرة.





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وبحسب الشرطة، فقد تم نقل الرجل إلى مستشفى ويستميد تحت حراسة الشرطة.





وتحقق الشرطة الآن في ملابسات الحادثة.





وقد تم إنشاء مسرح جريمة والتحقيقات جارية.





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