وزيرة الخارجية بيني وونغ تصل إلى بكين للقاء نظيرها الصيني

وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى الصين للقاء نظيرها الصيني وللاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.





وهبطت الطائرة التي أقلت السناتور وونغ في بكين في جود بارد حيث كانت درجة الحرارة سالب 4 درجات مئوية.





ومن المتوقع أن تلتقي وونغ بنظيرها الصيني وانغ يي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.





وهذه الزيارة هي الأولى منذ أربع سنوات لوزير خارجية أسترالي تم دعوته إلى بكين لإجراء محادثات دبلوماسية.





هذا ومن المتوقع أن تهيمن التجارة على المباحثات بين وزيري الخارجية التي ستتطرق أيضاً إلى قرار الصين في عام 2020 بفرض عقوبات على صادرات أسترالية متعددة. كما سيتناول الاجتماع قضية اعتقال أستراليين اثنين في الصين هما الصحفية تشنغ لي والأكاديمي يانغ هينغوين.



ويأتي هذا الاجتماع الوزاري عقب لقاء وجها لوجه بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين قمة بالي ، إندونيسيا ، في تشرين الثاني نوفمبر.





من جانب آخر، قال ألبانيزي إن الذكرى الخمسين لتدشين العلاقات الدبلوماسية الأسترالية الصينية، والتي بدأت في ظل حكومة حزب العمال برئاسة وايتلام في عام 1972، هي من



