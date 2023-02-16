سوبرماركت Woolworths تستدعي أحد أكثر منتجاتها شعبية وسط مخاوف من تلوث بكتيري (التفاصيل بالداخل)

تم سحب علب من حليب اللوز غير المحلى من مئات المتاجر التابعة ل، Woolworhts.





وكان المنتج الذي تم استرجاعه متاحاً في متاجر Woolworths في نيو ساوث ويلز وتاريخ صلاحيته ينتهي في 1 آذار/مارس 2023.





وتم نصح المتسوقين الذين اشتروا الحليب بعدم استهلاكه.



وجاء في توصية مؤسسة معايير الغذاء الأسترالية، "يجب على أي مستهلك يهتم بصحته طلب المشورة الطبية وإعادة المنتجات إلى مكان الشراء لاسترداد الأموال بالكامل".





وأوضحت المؤسسة إن سبب الاستدعاء يعود إلى مخاطر التلوث بالسموم الحيوية، وهي قد تسبب المرض إذا تم تناولها.







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.









توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







