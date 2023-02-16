سوبرماركت Woolworths تستدعي أحد أكثر منتجاتها شعبية وسط مخاوف من تلوث بكتيري (التفاصيل بالداخل)

استدعت سوبر ماركت Woolworths بشكل عاجل أحد منتجات الحليب الشهيرة وسط مخاوف من تعرضها للتلوث.

Woolworths

سوبرماركت وولورث. Source: AAP / AAP Image/Dean Lewins

تم سحب علب من حليب اللوز غير المحلى من مئات المتاجر التابعة ل، Woolworhts.

وكان المنتج الذي تم استرجاعه متاحاً في متاجر Woolworths في نيو ساوث ويلز وتاريخ صلاحيته ينتهي في 1 آذار/مارس 2023.

وتم نصح المتسوقين الذين اشتروا الحليب بعدم استهلاكه.
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وجاء في توصية مؤسسة معايير الغذاء الأسترالية، "يجب على أي مستهلك يهتم بصحته طلب المشورة الطبية وإعادة المنتجات إلى مكان الشراء لاسترداد الأموال بالكامل".

وأوضحت المؤسسة إن سبب الاستدعاء يعود إلى مخاطر التلوث بالسموم الحيوية، وهي قد تسبب المرض إذا تم تناولها.


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نشر في: 16/02/2023 12:46pm
المصدر: SBS / Food Standards Australia

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