سوبرماركت Woolworths تستدعي أحد أكثر منتجاتها شعبية وسط مخاوف من تلوث بكتيري (التفاصيل بالداخل)

تم سحب علب من حليب اللوز غير المحلى من مئات المتاجر التابعة ل، Woolworhts.
وكان المنتج الذي تم استرجاعه متاحاً في متاجر Woolworths في نيو ساوث ويلز وتاريخ صلاحيته ينتهي في 1 آذار/مارس 2023.
وتم نصح المتسوقين الذين اشتروا الحليب بعدم استهلاكه.
وجاء في توصية مؤسسة معايير الغذاء الأسترالية، "يجب على أي مستهلك يهتم بصحته طلب المشورة الطبية وإعادة المنتجات إلى مكان الشراء لاسترداد الأموال بالكامل".
وأوضحت المؤسسة إن سبب الاستدعاء يعود إلى مخاطر التلوث بالسموم الحيوية، وهي قد تسبب المرض إذا تم تناولها.
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.