تعرفوا على كلمة العام في أستراليا

النقاط الرئيسية: جاء تعبير «truth telling» في المركز الثاني حيث أشار الحكام إلى أنه مؤشر على الكيفية التي قد تسير بها الأمور في عام 2023

يتم تقسيم المتنافسين إلى فئات مختلفة، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك من قبل اللجنة

على مر السنين اكتسبت العديد من الكلمات والعبارات التي احتلت مركز كلمة العام شهرة تاريخية

إذا لم تكن عبارات مثل «truth-telling» و «goblin mode» و «nepo baby» جزءًا من مفرداتك، فقد تكون قريبًا.





أصدر قاموس ماكواري القائمة السنوية بالفائزين بجائزة «كلمة العام»، فقد فازت كلمة «Teal» بجائزة اللجنة، بينما حصدت «bachelor's handbag» أكبر عدد من الأصوات في فئة اختيار الجمهور.





وجاء تعبير «truth telling» في المركز الثاني حيث أشار الحكام إلى أنه مؤشر على الكيفية التي قد تسير بها الأمور في عام 2023. وقالت اللجنة: «مع زيادة مناقشة صوت الأمم الأولى أمام البرلمان، هناك تركيز قوي على الحاجة إلى قول الحقيقة بشكل واضح وغير مزخرف عن ماضينا».





إذن ماذا تعني هذه الكلمات والعبارات في الواقع، وهل هي هنا لتبقى؟



ما هي كلمة العام؟

يتم إصدار قوائم Word of the Year سنويًا من خلال القواميس والمنشورات بما في ذلك قاموس ماكواري وقاموس أكسفورد وقاموس Merriam-Webster ومركز القاموس الوطني الأسترالي.





تقتصر قائمة قاموس Macquarie على الكلمات والمعاني الجديدة التي تمت إضافتها إلى القاموس في العام الماضي.





يتم تقسيم المتنافسين إلى فئات مختلفة، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك من قبل اللجنة، قبل الإعلان عن 20 متأهلاً للتصفيات النهائية للجمهور.



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الكلمة الفائزة بجائزة هذا العام هي Teal وتشير إلى مرشح سياسي مستقل يتمتع عمومًا بآراء معتدلة إيديولوجيًا، لكنه يدعم العمل المناخي القوي وإعطاء الأولوية للنزاهة في السياسة.





قالت فيكتوريا مورغان، مديرة تحرير قاموس ماكواري، لـ SBS News: «لا تميل (التعريفات) الجديدة لكلمات موجودة بالفعل إلى الوصول إلى القائمة كثيرًا، ولكن يمكننا أن نرى في الفائز هذا العام أن هناك تغييرًا بالتأكيد».





وقالت: «قبل هذا العام كانت كلمة Teal تشير إلى نوع من البط البري أو إلى اللون الأزرق المخضر العميق ثم بدأ استخدامها لوصف مرشحين مستقلين لديهم مجموعة معينة من وجهات النظر المشتركة».



الفائز باختيار الناس هو تعبير bachelor's handbag والذي يشير ببساطة إلى دجاجة جاهزة في السوبر ماركت. وقد سميت بذلك لأنها لا تحتاج إلى تحضير قبل الأكل وغالبًا ما تأتي في كيس بلاستيكي صغير بمقبض يشبه حقيبة اليد.





قالت مورجان إنها لم تتفاجأ برؤية هذا المصطلح يكتسب شعبية.





«كانت السنوات القليلة الماضية خطيرة للغاية، فقد عانينا من COVID-19، وشهدنا حرائق الغابات، وعانينا من الموت، وكل ما يمكن أن تتخيله، لكن الأستراليين يحبون اللعب باللغة والاستمتاع بها قليلاً».





«لذلك لم نتفاجأ من أن تعبير bachelor's handbag كان شائعا جدًا... لقد انطلق مثل الصاروخ.»





ويأتي تعبير truth telling في المركز الثاني ويعرف على أنه: «فعل ربط وقائع موقف ما بلا أي تجميل أو تخفيف يستخدم كمبرر للإجراءات السابقة».



هل هذه الكلمات والعبارات هنا لتبقى؟

على مر السنين اكتسبت العديد من الكلمات والعبارات التي احتلت مركز كلمة العام شهرة تاريخية بسبب ارتباطها بأحداث عالمية معينة أو قضايا سياسية أو قصص إخبارية.





يقول ماكس غوين، الباحث في مركز القاموس الوطني الأسترالي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن الكلمات غالبًا ما تدخل وتخرج من الاستخدام على مر السنين، لا سيما في السياق السياسي.



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وقال: «هذه هي طبيعتها؛ ففي بعض الأحيان نجدها تعود بعد غياب، ولكن بشكل خاص في المجال السياسي... فهي تتحرك بسرعة كبيرة بحيث يمكن للكلمات أن تدخل وتخرج من الموضة».





لكن تقول مورغان إنه في حين أن بعض الكلمات والعبارات ترتفع وتنخفض شعبيتها، فإن البعض الآخر يتمتع بعمر أطول.



بعض الفائزين السابقين

Strollout اختيار اللجنة واختيار الناس لعام 2021: يشير المصطلح إلى إطلاق برنامج التطعيم ضد COVID-19 في أستراليا والنقص الملحوظ في سرعة ذلك البرنامج





Doomscrolling اختيار اللجنة لعام 2020: تم تعريف Doomscrolling على أنه ممارسة الاستمرار في قراءة خلاصات الأخبار عبر الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من كونها سلبية وغالبًا ما تكون مزعجة





كارين اختيار الناس لعام 2020: يُعرّف ماكواري كارين على أنه مصطلح مهين يستخدم في الغالب للإشارة إلى امرأة بيضاء من الطبقة المتوسطة والتي يُنظر إليها على أنها تتمتع بموقف مستحق ومتعالي وعنصري في كثير من الأحيان





Milkshake Duck اختيار اللجنة لعام 2019: شخص يُنظر إليه في البداية بشكل إيجابي من قبل وسائل الإعلام ولكن يتم اكتشافه بعد ذلك أن لديه شيئًا مشكوكًا فيه مما يتسبب في انخفاض حاد في شعبيته





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