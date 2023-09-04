كيف تقنع مديرك بالسماح لك بالعمل من المنزل؟

قام حوالي 90% من أصحاب العمل في أستراليا بإلزام الموظفين بالعمل من المكتب، حيث أظهرت دراسة استقصائية شملت 300 مدير أن 19% يصّرون على عمل فريقهم 5 أيام في الأسبوع من المكتب، فيما 28% يطالبون بأربعة أيام، و26% بثلاثة أيام، وأفاد الاستبيان أن موظفاً واحداً على الأقل قدم استقالته رداً على ذلك.





من البديهي أن الآباء والأمهات والشباب العاملين، لن يتخلوا عن العمل من المنزل بسهولة، وهذا ما يثير التساؤل حول إمكانية أن يرفض مديرك فكرة عملك من المنزل بعد اليوم، بعد أن كان قد شجعك على ذلك في السابق. في كثير من الأحيان، يمكن للمدير فعلاً أن يقرر هذا الأمر، لكن في حالات معينة، يمكن للموظف الذي يملك أسباباً مقنعة وقانونية للعمل من المنزل أن يفاوض مديره متبعاً الإجراءات الصحيحة.



هل التحول للعمل من المكتب قانوني؟



سواء كنت تعمل بدوام كامل أو جزئي، بعقد دائم أو بعقد قصير الأمد، يتعين عليك اتباع التوجيهات "القانونية والمشروعة" لصاحب العمل. حتى لو لم يتم ذكر ذلك على وجه التحديد في العقد، فقد قضت المحاكم الأسترالية بأن هذا الشرط "ضمني" في كل عقد عمل، لذلك سيكون الطلب بالعودة إلى مكان العمل قانونياً في أغلب الأحيان، إلا في الحالات القصوى.





هل طلب الاستشارة يمكن أن يكون الحل؟



إذا كان عملك يشمل أي اتفاقيات خاصة، يجب بالتأكيد أخذ رأيك بطلب العودة إلى مكان العمل، على الرغم من أن صاحب العمل لا يحتاج إلى موافقتك، إلا أن الاستشارة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.





أما إذا كانت اتفاقية المؤسسة أو عقد العمل الخاص بك يحتوي على بند "المرونة في مكان العمل"، فقد يكون لديك الحق في العمل من المنزل أو تقديم طلب لمناقشة الأمر.





بالإضافة إلى ذلك، تمنح معايير التوظيف الوطنية بموجب قانون العمل العادل الموظفين الحق في طلب المرونة في إجراءات العمل، إذا كان قد مر على عملهم مع المؤسسة أكثر من 12 شهراً على الأقل، أو في الحالات التالية:



والد أو مقدم رعاية لطفل في سن المدرسة أو أقل



مقدم رعاية، شخص من ذوي الإعاقة، حامل أو شخص لا يقل عمره عن 55



التعرض لعنف منزلي، أو القيام برعاية أو دعم عائلة من الدرجة الأولى أو أحد أفراد الأسرة الذين يعانون من العنف العائلي.





ويملك الموظفون بدوام متقطع حقوقاً مماثلة إذا كانوا يعملون بشكل منتظم لمدة 12 شهر على الأقل، ويمكنهم منطقياً مواصلة العمل على نفس الأساس.



اقرأ المزيد ما هي حقوق العمال بدوام غير منتظم؟

ولا يمكن لصاحب العمل أن يرفض الطلب إلا لأسباب معقولة، وعليه أن يحاول حقاً العمل على إيجاد ترتيبات بديلة للتعامل مع ظروف الموظف، والأخذ في الاعتبار العواقب المترتبة على أي رفض من قبله.





إذا كنت موظفاً ترغب في الحصول على ظروف عمل أكثر مرونة، كالعمل من المنزل، أو إذا كنت صاحب عمل يتساءل عن كيفية التعامل مع مثل هذه الطلبات، اقرأ المزيد على موقع



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