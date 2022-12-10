كأس العالم 2022: المغرب يهزم البرتغال ويضرب موعداً مع فرنسا في النصف النهائي من المونديال

النقاط الرئيسية: جاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 42 بتوقيع يوسف النصيري برأسية في شباك الحارس دييجو كوستا.

ما إن أعلنت صفارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، نهاية المباراة حتى انفجرت شوارع المدن والمناطق المغربية فرحة بهذا الإنجاز التاريخي.

قد تكون هذه هي المباراة الخاتمة دولياً للنجم كريستيانو رونالدو.





جاء الهدف الوحيد في المباراة في المباراة في الدقيقة 42 عندما تلقى المغربي يوسف النصيري كرة عرضية من يحيى عطية الله وتمكن من تسديد رأسية في شباك الحارس دييجو كوستا لهدف وحيد.





وما إن أعلنت صفارة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، نهاية المباراة حتى انفجرت شوارع المدن والمناطق المغربية فرحة بهذا الإنجاز التاريخي.









وضغط المنتخب البرتغالي بمختلف الوسائل في الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، لكن دفاع المغرب صمد إلى آخر دقيقة.









وحاول كريستيانو مع زملائه التهديف ومحاولة اختراق الدفاع المغربي لكن الخطة كانت محكمة لخنفه زملائه مم الوصول إلى مرمى المغرب. تم خنقه



Cristiano Ronaldo Source: Getty / Getty Image



وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للعب دولياً للاعب الدولي الكبير كريستيانو رونالدو، الذي تم استبعاده من التشكيلة الأساسية للبرتغال في بداية دور الـ16.





وإن كانت هذه المباراة النهائية دولياً، فإنه سينهي رصيده الدولي مع البرتغال برصيد 118 هدفًا – والذي يعتبر رقماً قياسياً في كرة القدم للرجال - ولقب بطولة أوروبا.





فيما عبر فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بوضع رونالدو على مقاعد البدلاء.



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وأوضح: "كريستيانو لاعب رائع ولعب حين وجدنا أن إشراكه كان ضرورياً، لكننا لسنا نادمون".





في هذه الأثناء، تدفق المغاربة المبتهجون إلى الشوارع ملوحين بالأعلام وأطلقوا الأبواق وأضاءوا مشاعل احتفالاً بهذا الفوز التاريخي للمنتخب الوطني.





وقال حارس مرمى المغرب ياسين بونو: "إن الفريق المغربي مستعد لمواجهة أي شخص في العالم. لقد غيرنا عقلية الجيل القادم من بعدنا".





وأضاف: "سيعرفون أن بإمكان اللاعبين المغاربة صنع المعجزات".





ولعب المغرب أكثر من نصف الدقائق الثمانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين بسبب طرد وليد شديرة بعد بطاقتين صفراوين.





وسيلعب المغرب أمام فريق فرنسا في المباراة نصف النهائية من كأس العام في قطر2022 .





يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وأفريقي إلى نصف نهائي المونديال.







وجريت المباراة على أرضية إستاد الثمامة، وأدارها الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس.





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