سكان شمال فيكتوريا ينتظرون فيضانات هي الأسوأ ونهر موراي يصل إلى ذروته

النقاط الرئيسية: تتسرب المياه فوق سد بالقرب من وسط إتشوكا حيث تنصح السلطات أي شخص يسكن في المنطقة بالمغادرة

من المتوقع أن يصل نهر موراي إلى مستويات أقل بقليل من الرقم القياسي للفيضانات لعام 1993

تلقت SES حوالي 140 طلبًا للمساعدة عبر الجنوب الغربي من جيلونج إلى هاميلتون

تشهد فيكتوريا حالة طوارئ كبيرة بسبب الفيضانات مع إصدار أكثر من 70 تحذيرًا.





سيبدأ السكان في المدن المعرضة لخطر الفيضانات في الأجزاء الشمالية من الولاية قريبًا في معايشة أسوأ ما في الكارثة.





تتسرب المياه فوق سد بالقرب من وسط إتشوكا حيث تنصح السلطات أي شخص يسكن في المنطقة بالمغادرة بينما لا يزال ذلك ممكنا.





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ومن المتوقع أن يصل نهر موراي إلى مستويات أقل بقليل من الرقم القياسي للفيضانات لعام 1993 يوم الأحد وحتى يوم الاثنين.



وقد صرح تيم ويبوش من SES Victoria: «لا نريد أن نقوم بإنقاذ الناس. إن أقوى رسالة لدينا هي الإخلاء الآن."





قال عمدة Gannawarra Shire تشارلي جيلينجهام إن المياه بالقرب من كيرانج والبلدات الصغيرة المحيطة بها كانت مرتفعة بالفعل اعتبارًا من صباح السبت مع توقع الذروة في ساعات.





وقد قال جيلينجهام لوكالة AAP: «المياه تأتي من كل مكان».





بدأ سد كيرانج بتسريب المياه في ناحية واحدة لكن جيلينجهام يقول إن محاولة السيطرة على ذلك كانت ناجحة إلى حد كبير.





وقال إن المياه قد لا تنحسر لمدة شهر أو أكثر.





قال جيلينجهام إن السكان المحليين كانوا يكتفون بالرمل حتى صباح يوم السبت وكان هناك قلق من أن الأراضي الزراعية القريبة ستغرق في الـ 24 ساعة القادمة.



عادت الأمطار والعواصف الرعدية عبر الولاية بين عشية وضحاها بينما عانى غرب فيكتوريا من وطأة الطقس العاصف.





تلقت SES حوالي 140 طلبًا للمساعدة عبر الجنوب الغربي من جيلونج إلى هاميلتون.





تم إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد القيادة عبر مياه الفيضانات بالقرب من جيلونج وتم تسجيل نزول أكثر من 85 ملم من الأمطار في شي أوكس القريبة.





وقد قال ويبوش: «نعلم أن السبب الأكبر للوفاة خلال الفيضانات في أستراليا هو محاولة الناس القيادة عبر المياه».





«من فضلك لا تحاول ذلك في الأيام المقبلة.»





تلقت SES أكثر من 8300 مكالمة للمساعدة منذ بدء حالة الطوارئ المتعلقة بالجو وأكثر من 750 طلب إنقاذ متعلق بالفيضانات.





تم إصلاح أكثر من 40,000 حفرة تسببت بها الكارثة.





كما تم نشر أفراد قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في التحضير بما في ذلك تعبئة الرمل في بارما، على طول نهر موراي وسوان هيل.





لا تزال التحذيرات من الفيضانات قائمة في المدن الواقعة على طول أنهار لودون وغولبرن وكامباسبي وأفوكا مع توقع المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية المعزولة في عطلة نهاية الأسبوع.





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