ألبانيزي يلتقي الرئيس الصيني ويؤكد له أن التواصل سبيل للفهم المشترك

ألبانيزي يوجه الدعوة للرئيس الصيني لزيارة أستراليا

Federal Opposition Leader Anthony Albanese

PM Anthony Albanese Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts

التقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في مسعى منهما للعمل على استقرار العلاقات بين استراليا والصين.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الرئيس شي بالحكومة العمالية لعملها الجاد في تحسين العلاقات.

وشهدت العلاقات الصينية الاسترالية تدهوراً كبيراً خلال الاعوام القليلة الماضية خاصة بعد دعوة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الى اجراء تحقيق في اصل نشوء فايروس كوفيد 19 عام 2020.

وتعد الزيارة الحالية التي يقوم بها ألبانيزي إلى الصين أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ سبعة أعوام.

هذا وأكد ألبانيزي للرئيس شي في اجتماعهما أن التواصل الواضح هو المفتاح للفهم المشترك.

وبعد اللقاء وجه رئيس الوزراء الاسترالي الدعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة أستراليا.

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نشر في: 7/11/2023 7:56am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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