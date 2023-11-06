ألبانيزي يلتقي الرئيس الصيني ويؤكد له أن التواصل سبيل للفهم المشترك

التقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في مسعى منهما للعمل على استقرار العلاقات بين استراليا والصين.





وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الرئيس شي بالحكومة العمالية لعملها الجاد في تحسين العلاقات.





وشهدت العلاقات الصينية الاسترالية تدهوراً كبيراً خلال الاعوام القليلة الماضية خاصة بعد دعوة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الى اجراء تحقيق في اصل نشوء فايروس كوفيد 19 عام 2020.





وتعد الزيارة الحالية التي يقوم بها ألبانيزي إلى الصين أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ سبعة أعوام.





هذا وأكد ألبانيزي للرئيس شي في اجتماعهما أن التواصل الواضح هو المفتاح للفهم المشترك.





وبعد اللقاء وجه رئيس الوزراء الاسترالي الدعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة أستراليا.



