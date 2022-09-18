أسعار البنزين ترتفع قريبا: هكذا يمكنكم أن تدفعوا ثمنا أقل للوقود

النقاط الرئيسية سيدفع السائقون في جميع أنحاء أستراليا قريبًا المزيد مقابل الوقود مع إعادة الضريبة بالكامل

لكن هناك طرق لخفض تكلفة البنزين

يمكن لسائقي السيارات أن يتوقعوا دفع المزيد قليلاً لملء سيارتهم بالوقود عندما ينتهي التأجيل المؤقت لضريبة الوقود الحكومية الأسبوع المقبل.





اعتبارًا من 29 سبتمبر سيرتفع سعر البنزين بمقدار 25 سنتًا للتر.





خفضت حكومة موريسون الرسوم إلى النصف في مارس في إجراء مؤقت لمدة ستة أشهر لتقليل ضغوط تكلفة المعيشة على سائقي السيارات. على الرغم من الدعوات الموجهة لحكومة ألبانيزي الجديدة لتمديد التأجيل إلا أن الضريبة الكاملة ستعود.





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والخبر السار هو أن ارتفاع الأسعار لن يحدث بين عشية وضحاها حيث تتوقع منظمة NRMA في كل من نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية أن تدخل زيادة الأسعار حيز التنفيذ بشكل متأخر حيث تقوم محطات الخدمة بتخزين الوقود.





الأخبار السيئة هي أن هذا يحدث. ومع اقتراب أزمة الطاقة والشتاء في أوروبا قد ترتفع الأسعار هنا مع ارتفاع الطلب هناك.





إليك كيفي يمكنك تقليل فاتورة البنزين.



تسوق في أماكن متعددة

لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها القيادة من محطة بنزين إلى محطة أخرى للحصول على أفضل سعر للوقود واستنزاف خزان سيارتك أثناء التنقل.





هناك الآن مجموعة من التطبيقات والمواقع التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك - وبعضها معتمد من الحكومة.





وقال المتحدث باسم NRMA بيتر خوري لـ SBS News: «قم ببعض البحث قبل أن تملأ خزان السيارة ويمكنك توفير قدر كبير من المال».





«إذا قمت بملء خزان الوقود من أول محطة تراها فمن المحتمل أنك ستدفع أكثر مما تحتاج.»





في نيو ساوث ويلز يتيح لك موقع فحص الوقود الحكومي البحث عن أفضل سعر في أقرب محطة خدمة إليك في حين أن لدى الإقليم الشمالي برنامج MyFuel NT وغرب أستراليا لديها FuelWatch.





لا تمتلك جنوب أستراليا وكوينزلاند برامجها الخاصة ولكنها تسرد بعض الخدمات الخارجية على مواقعها الإلكترونية والتي يمكن للمستهلكين تصفحها بأنفسهم للعثور على أفضل سعر وقود محلي.





أما بالنسبة لسائقي السيارات في فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية الذين ليس لديهم مواقع مخصصة أو روابط لخدمات خارجية فهناك مواقع وطنية لمراقبة أسعار البنزين.



Australian motorists will be paying more at the bowser when the fuel excise is reinstated at the end of the month. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE تشمل تلك المواقع PetrolSpy التي حصلت على موافقة مجموعة Choice لمناصرة المستهلك بمعدل دقة 90 في المائة على الأسعار. وهناك أيضًا MotorMouth وSimples.





هناك أيضًا خدمة تثبيت سعر الوقود في 7-Eleven والتي يمكنك استخدامها من خلال تطبيقها والتي تتيح لك تأمين أقل سعر للوقود لنوع الوقود المختار في محطة خدمة قريبة منك لمدة سبعة أيام. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا السعر في أي محطة خدمة 7-Eleven أخرى حتى إذا كانت هذه المحطة تعلن عن سعر أعلى بكثير.





وهل تعرف قسائم الوقود الخاصة بالمتسوقين التي تحصل عليها من محلات السوبر ماركت الكبرى مقابل إنفاق مبلغ معين من المال؟ نعم لا تزال تلك القسائم موجودو. ويمكنها توفير القليل من المال.



مراقبة دورات أسعار البنزين

حسنًا هذا المنتج مخصص لهواة البنزين المتميزين ولكنه يمكن أن يوفر لك حقًا قدرًا كبيرًا من المال.





تراقب لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) دورة أسعار البنزين - الناتجة عن سياسات التسعير لتجار البنزين بالتجزئة - في سيدني وملبورن وبريسبان وأديلايد وبيرث.





تُظهر الرسوم البيانية على موقعها أماكن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها وهو مؤشر جيد. يتم تحديث الرسوم البيانية يوميًا من الاثنين إلى الجمعة في منتصف النهار تقريبًا وتظهر متوسط الأسعار اليومية لآخر 45 يومًا.



It's a good idea not to carry too much around in your car for everyday driving if you want to save on fuel. Source: Moment RF / Michael Godek/Getty Images قال متحدث باسم ACCC إن الشراء من تجار التجزئة المستقلين وتجنب قمة دورة أسعار البنزين في أكبر خمس عواصم يمكن أن يوفر لسائقي السيارات الكثير من المال.





وستواصل اللجنة مراقبة أسعار الوقود بالجملة والتجزئة حتى بعد عوة فرض ضريبة الوقود الكاملة.





وقال المتحدث في بيان إن «ACCC... لن تتردد في اتخاذ أي إجراء إذا أدلى تجار التجزئة ببيانات مضللة حول تحركات الأسعار أو إذا كان هناك دليل على سلوك مناهض للمنافسة (مثل التواطؤ في الأسعار)».





يقول السيد خوري من NRMA إن فهم دورات الأسعار يمكن أن يوفر لسائقي السيارات ما يصل إلى 30 سنتًا للتر.





ويضيف أنه لسوء الحظ لم تعد أيام الثلاثاء أرخص يوم مضمون لملء خزان الوقود كما كان في السنوات الأخيرة. ولكن يمكن للمستهلكين مراقبة دورات الأسعار لمعرفة اليوم الذي يتقلب فيه السعر إذا كانوا في تلك العواصم الخمس.



خفف الحمولة

خفف كل الوزن الغير ضروري من سيارتك.





إذا كان لديك الكثير من الأشياء العشوائية في صندوق السيارة فمن الأفضل تخزينها في مكان آخر لأن زيادة الوزن في سيارتك تعني المزيد من استخدام البنزين.





يقول خوري: «اترك مضارب الجولف ومعدات الغوص في المرآب».





أيضًا قد يبدو الأمر بسيطًا ولكن الأشياء الصغيرة يمكن أن تستهلك الوقود بسرعة كبيرة، مثل الاستخدام غير الضروري لمكيف الهواء في يوم بارد، أو عدم الحفاظ على ضغط الإطارات الجيد، أو فتح النوافذ في منطقة ريفية، مما قد يكون له تأثير السحب.





«ستندهش من أن هذه الأشياء يمكن أن يكون لها تأثير مفيد جدًا.»





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