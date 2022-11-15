من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 15/11/2022

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مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع يطلعنا على آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة من الجانب المصري بدءًا من الوساطة المصرية القطرية من أجل دفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج غزة كما ويعرج الشاذلي على المساعدات الإنسانية المهددة بالتوقف كما ويتطرق الى الاستحقاق الرئاسي قبل أسبوعين من موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلنا في مصر بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

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