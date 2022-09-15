"رحلة استغرقت 11 يوماً": قصة سوري ركب أهوال البحر من مصر إلى إيطاليا

النقاط الرئيسية أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط

وفق إحصائيات لمفوضية اللاجئين، وصل أكثر من 27 ألف لاجئ ومهاجر إلى السواحل الإيطالية هذا العام مقارنة بما يقرب من 20 ألف وصلوا العام الماضي.

قرر السوري نجيب مظلوم توثيق تجربة اللجوء عبر البحر في رحلة استمرت لأحد عشر يوماً تخللها الكثير من لحظات الرعب

"ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة" كانت هذه كلمات ممثلة المفوضية السامية في ايطاليا والتي اعتبرت في تغريدة لها فور العثور على "مركب الموت" الذي حمل جثث ستة سوريين، ان تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لتجنب هكذا مآسي.





وقالت المفوضية في بيان إن القتلى كانوا من بين مجموعة من 26 شخصا على متن القارب منذ أيام. وأضافت أن طفلين من القتلى يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما طفل آخر كان يبلغ من العمر 12 عاما كما تم انتشال جثتي ام وجدة.





الأمم المتحدة: أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا

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نجيب مظلوم صحفي سوري عمل لسنوات طويلة لصالح وسائل إعلامية عربية من دمشق وبيروت ومصر، قرر في يوم من الأيام توثيق رحلة اللجوء غير الشرعي المحفوفة بالمخاطر بنفسه.





تحدث نجيب إلى أس بي أس عربي24 قائلاً: "انا كنت في سوريا مراسلاً لشبكة ام بي سي وقنوات أخرى. الوضع أصبح سيئاً جداً في سوريا وأوقفني النظام عن العمل الصحفي فاضطررت للتوجه إلى لبنان ومتابعة عملي الصحفي كمعد للأخبار."



epa03149161 A handout image released by the Italian Navy shows immigrants on a boat off the Italian island of Lampedusa, 17 March 2012. Five immigrants from North Africa were found dead on a boat south of the Italian island of Lampedusa. Source: ANSA / ITALIAN NAVY/HO/EPA يتحدث نجيب عن عام 2012 والذي وصفه بأن لم يكن عاماً مستقراً في لبنان ومن هنا قرر التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة: "عشت هناك (مصر) حوالي سنة ونصف وعملت في التصوير وأعددت فيلماً وثائقياً. عندما تسلم العسكر الحكم في مصر، أصبحت حياتي أصعب كصحفي سوري وتواصلت مع منظمة مراسلين بلا حدود بحثاً عن فرصة أخرى."



وفق إحصائيات لمفوضية اللاجئين، وصل أكثر من 27 ألف لاجئ ومهاجر إلى السواحل الإيطالية هذا العام مقارنة بما يقرب من 20 ألف وصلوا العام الماضي.

وجاء طالبو اللجوء السوريون الواصلون إلى السواحل الإيطالية في المرتبة الخامسة بنسبة 6% من اجمالي اللاجئين وفق التقرير الذي صدر في تموز/يوليو، بينما اللاجئون من أفغانستان بلغت نسبتهم حوالي 12% وأولئك من مصر وبنغلاديش حوالي 17%.





نقطة الانطلاق المفضلة لمن يقررون ركوب البحر بأهواله ومخاطره وكلفته التي تصل إلى 2,200 دولار للشخص، هي لبييا حيث وصل حوالي 11 ألف من السوريين إلى إيطاليا من هناك في حزيران/يونيو من العام الجاري.



File Image Source: AAP رحلة الـ 11 يوماً في البحر





"سمعت عن الرحلات بالبحر من مصر لإيطاليا، قلت لمَ لا أجربها؟" بفضول الصحفي، قرر نجيب مظلوم خوض غمار تجربة ستغير لاحقاً مسار حياته.





روى لنا نجيب تفاصيل الرحلة على متن أحد قوارب الهجرة غير الشرعية: "كانت لحظات صعبة، الخوف في عيون الاطفال. الناس في حالة رعب والمسلحون من حولهم يأمرونهم بالحركة في اتجاه معين. المراكب صغيرة والناس يحملون أطفالهم وأغراضهم."



اضطررنا لاعتراض ناقلة نفط لنتمكن من توفير الماء للرضّع على متن القارب

ويرى مظلوم أن طريقة التعاطي مع طالبي اللجوء الواصلين إلى أوروبا اختلفت وفق "معطيات سياسية" ولكن الفترة التي وصل فيها إلى هناك في 2015 كانت "أكثر إنسانية" من تجارب لآخرين وصلوا في سنوات لاحقة.





نجيب الذي لم يشارك والديه بالقرار الذي اتخذه باللجوء إلى أوروبا إلا بعد الوصول، يصف أول عامين في رحلة استقرار اللاجئ بـ "أصعب مرحلة ويشوبها الضياع" بسبب الصدمة الثقافية.





استمعوا إلى تفاصيل رحلة نجيب مظلوم في المدونة الصوتية أعلاه.



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