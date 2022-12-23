18 حفيد، بركة الميلاد وقلب جدّ وجدّة :"أطبع مئتي قبلة على وجه كل حفيد ولا أفرق أحدهم عن الآخر"

النقاط الرئيسية: يتشارك 31 شخصًا من عائلة حقلاني فرحة وبركة عيد الميلاد المجيد على مائدة واحدة

تبدأ الجدة جاكلين حقلاني بالتفكير والتحضير قبل شهرين من عيد الميلاد لتجعل أصغر تفصيل متعة لأحفادها ال18

تعود حقلاني بالذاكرة الى أيام طفولتها في مسقط رأسها في البترون لتتذكر انتظار جرس الكنيسة للذهاب الى قداس الميلاد بثياب جديدة

تبدأ الجدة بالتفكير والتحضير قبل شهرين من عيد الميلاد لتجعل أصغر تفصيل متعة لأحفادها.





بعاطفة تتألق بصوتها شاركت حقلاني برنامج “Good Morning Australia”، بفرحة تحضيرات العيد واللحظات الاغلى على قلبها.





وصفت الجدة المحبة لحظات وصول أحفادها وفرحتهم عند رؤية زينة الميلاد قائلا:





لا تساعني الفرحة وقلبي مفتوح لهم، يصطدمون ببعض من شدة رغبتهم للوصول الى احضان جدّهم وجدّتهم





تفكر الجدة في كل فرد وهي تحضر قائمة الطعام لتجمع بين الطعام اللبناني التقليدي وجودة المائدة الأسترالية الغنية بثمار البحر. وفي خضم تحضيرها تقول:





" لا تغيب أقراص الكبة عن المائدة وورق العنب والمعجنات، ولكن الأفضلية لثمار البحر".





Jacqueline and Stephen Haklani gather with their children on Christmas day تصف حقلاني أهمية عيد الميلاد بالنسبة لها وتحرص على نقل عادات تحملها امانة من جيل الى جيل قائلة:





" عيد الميلاد هو الأهم بالنسبة لي وأحب ان اجمع عائلتي في دفء هذه الليلة المباركة لكي ينقلوا، هم بدورهم، هذا التلاقي لأولادهم.





وبفيض من الحب تقول:





تطبع مئة قبلة على وجه كل حفيد ولا أفرق أحدهم عن الآخر





تعود جاكلين حقلاني بالذاكرة الى أيام طفولتها في مسقط رأسها في البترون لتتذكر لحظات ميلادية لا تنسى قائلة:



كنا ننتظر العيد لنلبس ثيابنا الجديدة ولا نصدق متى يقرع جرس الكنيسة لنذهب الى قداس الميلاد





كيف ينزل سانتا عن السطح في منزل الجدة والجد وكيف تتسمر عيون الأحفاد عليه قرب شجرة الميلاد والمغارة ليلفظ اسم كل حفيد؟







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جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



