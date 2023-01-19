"فرصة للتعرف على ثقافات جنوب شرق وشرق آسيا": رأس السنة القمرية احتفالات ممتدة على مدى 15 يوماً

النقاط الرئيسية: تعتبر السنة القمرية الجديدة Lunar New Year أو عيد الربيع، جزءًا راسخًا من الثقافة الأسترالية

تبدأ السنة الصينية الجديدة (المعروفة أيضاً باسم العام القمري الجديد) مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي

تقام مآدب عائلية وعروض في الهواء الطلق تتميز بإطلاق الألعاب النارية وغالبا ما ترافقها عروض التنانين الراقصة. وتقام الاحتفالات الكبرى في ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من السنة الجديدة

نبدأ ببعض المعلومات الشيّقة عن السنة القمرية الجديدة:



يحتفل ما يقارب 1.5 مليار شخص حول العالم برأس السنة القمرية يتم إطلاق أكبر عدد من المفرقعات النارية في هذه الاحتفالية تاريخ رأس السنة القمرية يختلف مع كل سنة جديدة رقصة الأسد عادة تقليدية في هذا العيد تمتد احتفالات رأس السنة على مدى 15 يوماً يعود تاريخ الاحتفالات إلى 4,000 سنة اللون الأحمر هو الأساس في هذا العيد كل سنة تتخذ حيوانا مختلفا رمزاً لها هذا العيد هو الوقت الأمثل لإحداث تغييرات على المظهر الكثير من الفوانيس تزيّن الأماكن العامة في هذا العيد احتفالات سيدني بهذا العيد هي الأكبر خارج القار الآسيوية



سيُقام يوم رأس السنة القمرية في 22 كانون الثاني/يناير من هذا العام.





تشرح الدكتورة Pan Wang وهي محاضرة في الدراسات الصينية والآسيوية في جامعة نيو ساوث ويلز، أن عيد الربيع يستمر على مدار خمسة عشر يوماً، إلى أن يحين موعد عيد الفوانيس، ويعتمد التقويم القمري على دورة القمر ووجهته نحو الشمس.





ويحل مهرجان الفوانيس في اليوم الخامس عشر من العام القمري.





ويتم الاحتفال به في الصين وفي دول شرق آسيا الأخرى مثل كوريا وفيتنام واليابان





كذلك يتم الاحتفال برأس السنة القمرية في ماليزيا ومنغوليا، وفي أوساط العديد من المغتربين في جميع أنحاء العالم.





وتقول الدكتورة وانغ إن السنة القمرية الجديدة يعود تاريخها إلى 4000 عام، بدءًا من سلالة شيا أو شانغ.



ماذا يحدث في السنة الصينية الجديدة؟

تبدأ السنة الصينية الجديدة (المعروفة أيضاً باسم العام القمري الجديد) مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي.





وتقام مآدب عائلية وعروض في الهواء الطلق تتميز بإطلاق الألعاب النارية وغالبا ما ترافقها عروض التنانين الراقصة. وتقام الاحتفالات الكبرى في ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من السنة الجديدة.





وسيسافر ملايين الأشخاص عبر الصين - أحيانا لآلاف الأميال - للاحتفال مع أسرهم.



Sydney Lunar Lanes ويزيّن الناس منازلهم باللون الأحمر لجلب الحظ الجيد ويُعطى الأطفال المال في مغلفات حمراء زاهية.





وتستمر الاحتفالات لمدة أسبوعين بمهرجان الفوانيس، الذي يصادف ليلة اكتمال القمر.





ومنذ التسعينيات، يُمنح سكان الصين أسبوع إجازة من العمل بمناسبة العام الجديد. ووفقا لوزارة التجارة الصينية، ينفق الناس في هذه الفترة، أكثر من 820 مليار يوان على التسوق والطعام.





و تعمل الدكتورة Kai Zhang مع برنامج اللغة الصينية الحديثة في كلية الثقافة والتاريخ واللغة في الجامعة الوطنية الأسترالية، وهي تعتبر احتفالات السنة القمرية الجديدة في أستراليا فرصة رائعة للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الثقافات الصينية وثقافة جنوب شرق وشرق آسيا بشكل عام: "هذه المناسبة هي فرصة للتعرف على ثقافات جنوب شرق وشرق آسيا".





وتضيف الدكتورة زانغ: "إنه حدث ثقافي له تاريخ طويل وذو معنى رمزي وغني للغاية".



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طرق الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

تشمل أنشطة السنة القمرية الجديدة وضع الزينة وتناول العشاء مع العائلة في ليلة رأس السنة الجديدة وتوزيع المظاريف الحمراء والهدايا الأخرى وإطلاق الألعاب النارية ومشاهدة رقصات الأسد والتنين.





وتوضح الدكتور وانغ: "يتم الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة بالمأكولات التقليدية وموائد الطعام وتناول السمك والزلابية والتجمع مع العائلات والأصدقاء".





"يعتبر اللون الأحمر لون الحظ الجيد جداً، لذلك بينما ترى الكثير من الزخارف ذات اللون الأحمر، من التقاليد أيضاً أن يعطي الصينيون مغلفاً أحمر للأطفال كطريقة للاحتفال بالعام الجديد والاحتفاء بنموهم".



Celebrating Lunar year Credit: AAP Image/Jeremy Ng وتقول Iris Tang التي نشأت في الصين وانتقلت للعيش في أستراليا منذ 20 عاماً، إن المأكولات التقليدية وموائد الطعام المميزة جزء مهم من احتفالات رأس السنة القمرية في أستراليا، كما هو الحال في الصين.





وتضيف أيرس أن الاختلاف الرئيسي ما بين الاحتفاء بعيد رأس السنة القمرية في أستراليا والاحتفالات في الصين، هو أن هناك عطلة طويلة تتزامن مع احتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين.





واعتاد مئات الملايين من الأشخاص من حول العالم، السفر إلى مسقط رأسهم للقاء أفراد الأسرة والاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة في الوطن الأم خلال الظروف الطبيعية ولاسيما بعد رفع قيود كوفيد-19.





أما أيرس نفسها فتستمتع بأجواء العيد في أستراليا: "أنا شخصياً أحتفل برأس السنة القمرية مع عائلتي وأصدقائي هنا في كانبرا من خلال تحضير كميات كبيرة من المأكولات. ويكون ذلك بأن نجلس حول المائدة ونصنع الكثير من الزلابية ابتداءً من ليلة رأس السنة".





"أصنع أكثر مما تستلزمه وجبة واحدة وأجمدها في الثلاجة لنأكلها في وقت لاحق على مدار أيام الاحتفالات بالعام الجديد".



الروزنامة الصينية التقليدية

وعلى الرغم من أن الصين الحديثة تتبع التقويم الغريغوري، إلا أن التقويم الصيني التقليدي يُستخدم أيضًا على نطاق واسع في الصين، كما يمنحه الصينيون المغتربون اهتماما خاصاً لأنه يحدد الأعياد التقليدية، مثل رأس السنة الصينية الجديدة ومهرجان الفوانيس وغيرها.





وتتميز روزنامة السنة القمرية بأهمية خاصة وقيمة معنوية من حيث اختيار الأيام الميمونة لحفلات الزفاف، أو الجنازات، أو الانتقال لمنزل جديد أو بدء عمل أو مصلحة تجارية.





"التقويم الصيني التقليدي هو التقويم القمري الشمسي. وهو يعتمد ويتشكل بناءً على حركة القمر والشمس، لذلك يأخذ التقويم في الاعتبار كلاً من مدار القمر حول الأرض ومدار الأرض حول الشمس".





وتشرح الدكتورة وانغ أن هذا التقويم يعتمد على "تحديد بداية الشهر حسب دورة القمر. وكما هو الحال في معظم التقاويم القمرية، تكون الأشهر إما 29 أو 30 يومًا، وتحدد بداية العام بالسنة للدورة الشمسية".



Chinese dancers perform during the Sydney Lunar Festival Media Launch at the Chinese Garden of Friendship, Sydney, Tuesday, February 9, 2021. Source: AAP / AAP Image/Bianca وفي كل عام، يمكن أن يصادف يوم رأس السنة القمرية الجديدة إما في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، كما أوضحت الدكتورة وانغ: "يحل رأس السنة القمرية ما بين نهاية كانون الثاني/يناير ومنتصف شباط/فبراير".



مهرجان الفوانيس

وتوضح الدكتور كاي تشانغ أن احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة تستمر حوالي أسبوعين تقريبًا، من ليلة رأس السنة القمرية الجديدة إلى عيد الفوانيس، الذي يُقام في اليوم الخامس عشر من العام القمري.





ويتزامن مهرجان الفوانيس مع اليوم الخامس عشر من الشهر الأول حسب التقويم الصيني.





ويتم استخدام الاختلافات في التقويم الصيني التقليدي في جميع أنحاء شرق آسيا.



"مناسبة لتقديم الاحترام للأجداد"

عاش الدكتور Craig Smith وهو محاضر في دراسات الترجمة للغة الصينية في معهد آسيا بجامعة ملبورن، في تايوان وكوريا الجنوبية لبضع سنوات ولديه بعض الذكريات الرائعة عن احتفالات السنة القمرية الجديدة في كلا البلدين.





ويقول الدكتور سميث إن السنة القمرية الجديدة في كوريا الجنوبية هي مناسبة لتقدير واحترام الأجداد.



ويقول سميث إن العديد من عناصر ومعالم الاحتفال بالعام القمري الجديد تأتي من دول أخرى غير الصين، كعروض رقصة الأسد التقليدية على سبيل المثال.





ويضيف أن يوم رأس السنة القمرية الجديدة في كوريا الجنوبية هو وقت لتقديم الاحترام لأسلاف المرء وأجداده مما فارقوا الحياة، وهو تقليد تشترك فيه الثقافات الأخرى أيضاً.





ويقول الدكتور سميث: "في يوم رأس السنة الجديدة، يقوم الجميع بإعداد وجبة طعام لأسلافهم المتوفين، ويعبرون عن احترامهم لهم ويقدمون لهم المشروبات".



رقص شیر Source: Getty / Getty Images/Nigel Killeen وتبدأ سنة الأبراج الصينية وتنتهي في رأس السنة القمرية الجديدة. ويطلق كل عام اسم حيوان من حيوانات zodiac على السنة الجديدة، ولكل من الحيوانات سماته المشهورة.





ورموز الحيوانات تأتي في الترتيب التالي: الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب، والخنزير.





وتعود نشأة الأبراج الصينية الإثني عشر الى أسطورة قديمة تناقلتها الأجيال وتتمحور حول سباق الحيوانات لحضور اجتماع مهم.





عام 2023 هو عام الأرنب المائي، يبدأ من 22 كانون الثاني/يناير 2023 وينتهي في 9 شباط/فبراير 2024، وتعتبر علامة الأرنب رمزاً لطول العمر والسلام والازدهار في الثقافة الصينية. من المتوقع أن يكون عام 2023 عام الأمل.





علامات الأبراج الصينية الأكثر حظًا في عام 2023 هي الثيران والنمور والثعابين.





ويُطلق على الأشخاص الذين ولدوا في عام من الأرنب اسم "الأرانب" ويُعتقد أنهم يقظون، وأذكياء، وسريع التفكير، ومبدعين.





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