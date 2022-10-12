7 بالمئة من خريجي كليات التعليم في أستراليا يرسبون في اللغة الانجليزية والحساب

النقاط الرئيسية رسب حوالي 1500 متخرج من كليات التعليم

ارتفاع نسبة الرسوب عن عام 2016

جائحة كوفيد أثرت على مستويات الطلاب

في عام 2016 أدخلت الحكومة الأسترالية اختبارا إلزاميا للمتخرجين الجدد من كليات التعليم يقيم مدى معرفتهم بمعارف أساسية باللغة الإنجليزية والحساب.





يعطى المتخرجون خمس فرص لاجتياز هذا الاختبار بنجاح قبل حصولهم على إجازة كاملة تخولهم ممارسة مهنة التدريس في مدرسة استرالية. وتقول وزارة التعليم إن 93 بالمئة من الطلاب يجتازون هذا الاختبار من المحاولة الأولى.





كشفت نتائج عام 2021 عن رسوب حوالي 1500 من أصل أكثر من 20 الف متخرج جديد من كليات التعليم في هذا الاختبار، وهذا يعني أن حوالي 7 بالمئة من المتخرجين الجدد لا يمتلكون مهارات مستوى الصف التاسع.





Advertisement

وتشير هذه النتيجة إلى تضاعف عدد الراسبين في عام 2021 مقارنة بعدد الراسبين قبل ست سنوات. فلقد كانت نسبة الرسوب في عام 2016، 5 بالمئة (في عام 2016 بلغ عدد الطلاب الذين رسبوا 627).





وتم إدخال اختبار Literacy and Numeracy Test for Initial Teacher Education والذي يعرف اختصارا باختبار LANTITE في عام 2016 في ظل مخاوف من تدني مستوى المعلمين المبتدئين. ولا تزال هذه المستويات تحت المجهر.



التعليم عن بعد أثر على مستويات الطلاب في السنتين الماضيتين

وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في ثانوية Glen Waverley الثانوية السيدة هناء خويص إن هذه النتائج لم تفاجئها.





"لست متفاجئة، ونحن نراقب الموضوع. كان هذا الاختبار يهدف إلى رفع مستوى التعليم في أستراليا لكي يضاهي بلدان أخرى مثل سنغافورة، وللتشديد على أن مهنة التعليم مهنة مهمة".



الاختبار ليس تعجيزيا

وتقول السيدة خويص إن الاختبار ليس صعبا ولم يوضع ليكون تعجيزيا، لكن السنتين الأخيرتين أثرتا على الطلاب لأنهم غابوا عن المدارس والجامعات خلال الجائحة. وهذا ما أدى إلى تراجع المستويات بشكل عام".





يشمل اختبار الحساب إجراء عمليات حسابية أساسية مثل تفسير جدول معلومات بياني، قراءة الملصقات الغذائية وحساب معدلات الأجور الأساسية. أما محتوى اللغة فيختبر المتخرجين الجدد على قواعد الكتابة والتهجئة واستخدام كلمات في مكانها الصحيح.





ويتوقع مسؤولون في داخل أروقة المجال التعليمي أن تكون بيانات العام 2022 أسوأ من هذه النتائج أيضا.



كيف أنهى هؤلاء الطلاب المرحلة الثانوية وليس لديهم مهارات حسابية ولغوية؟





ويقول الأستاذ كريم نورا الذي يدرس مادة الرياضيات في معاهد ومدارس أسترالية مختلفة إنه تفاجأ كثيرا بهذه النتائج.





"أنا متفاجئ جدا بهذه النتائج، وبحثنا هذا الموضوع وسبل معالجته في اجتماع لنقابة المدرسين الأسبوع الماضي".





ويقول الأستاذ كريم نورا إن تحسين المستويات والإلمام بالمهارات الضرورية في القراءة والكتابة والحساب يتطلب جهدا من الفرد ذاته.





"كيف أنهى هؤلاء الطلاب المرحلة الثانوية وليس لديهم مهارات حسابية ولغوية؟"





وقال إن هناك مجموعة أمور يجب أن تتخذ لردم الثغرات التعليمية.





"الفرد يجب أن يهتم بكفاءته الذاتية، المدرسة يجب أن تتشدد أكثر، والجامعات التي تؤهل المعلمين يجب أن تقدم دورات في المواد التي يعتزم المتخرج تدريسها لاحقا من أجل تعزيز المعارف الأساسية".



التخصص في التعليم يتطلب الحصول على معدل 70%

يتطلب دخول كلية التعليم حصول الطالب على معدل 70 بالمئة من مجموع علامات الثانوية العامة، لكن شهادات الدبلوم في المعاهد يمكن أن تقبل ب 43 بالمئة من المجموع.





وفي شهر أغسطس آب الماضي، اتفق وزراء التعليم في الولايات والمقاطعات ووزير التعليم الفدرالي على وضع خطة للتأكد من خضوع طلاب السنة الأولى لاختبار أولي لمهارات اللغة والحساب لديهم، للتأكد من حصولهم على المساعدة إن كانوا بحاجة إليها خلال سنوات الدراسة عوضا عن إرجاء الأمر إلى ما بعد التخرج.





استمعوا إلى اللقاء مع السيدة هناء خويص والأستاذ كريم نورا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



