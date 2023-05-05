كرسي عمره أكثر من سبعة قرون سيستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (الصورة بالداخل)

يواصل قصر بكنغهام الكشف عن تفاصيل حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت وقال إن التتويج سيشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.
فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
The Coronation Chair, also known as King Edward's Chair, in Westminster Abbey, London, shortly before the coronation of King George V. It was commissioned in 1301 by King Edward I to contain the coronation stone of Scotland, known as the Stone of Scone, which he captured from the Scots. Credit: Illustrated London News Ltd/Mar/MARY EVANS
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