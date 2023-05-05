كرسي عمره أكثر من سبعة قرون سيستخدم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث (الصورة بالداخل)

King Charles III Hosts Coronation Garden Party At Buckingham Palace

LONDON, ENGLAND - MAY 03: King Charles III speaks with guests during the Garden Party at Buckingham Palace ahead of the coronation of the King Charles III and the Queen Consort at Buckingham Palace, on May 3, 2023 in London, England. (Photo by Yui Mok - WPA Pool/Getty Images) Credit: WPA Pool/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

يواصل قصر بكنغهام الكشف عن تفاصيل حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت وقال إن التتويج سيشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم أول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.
Coronation Chair
The Coronation Chair, also known as King Edward's Chair, in Westminster Abbey, London, shortly before the coronation of King George V. It was commissioned in 1301 by King Edward I to contain the coronation stone of Scotland, known as the Stone of Scone, which he captured from the Scots. Credit: Illustrated London News Ltd/Mar/MARY EVANS
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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